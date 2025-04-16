Диспансеризация в 2025 году: как ее пройти и какие обследования входят в программу

Как записаться на бесплатную диспансеризацию в 2025 году в городской поликлинике

Каждый гражданин России имеет право бесплатно пройти диспансеризацию в государственной поликлинике. Год от года количество медицинских обследований, который предлагает программа, увеличивается и совершенствуется. Что входит в диспансеризацию в 2025 году, какие болезни она позволяет выявить, как записаться на обследования — в материале «Газеты.Ru».

Что такое диспансеризация

Диспансеризация — это программа плановых посещений врачей. Она проводится независимо от самочувствия человека и включает в себя комплекс важных обследований. Регулирует эту программу приказ Минздрава России от 27 апреля 2021 года (№404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»).

Основная часть диспансеризации — профилактический медицинский осмотр. Для оценки состояния здоровья человека также проводятся дополнительные обследования.

Около 100 млн россиян пройдут диспансеризацию в 2025 году по оценке Минздрава

close Денис Воронин/Агентство «Москва»

Кому положена диспансеризация в 2025 году

Подробно о диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2025 году рассказала «Газете.Ru» заведующая отделением медицинской профилактики Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«В 2025 году возрастные категории, подлежащие обязательному прохождению диспансеризации: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Соответственно, диспансеризацию следует пройти россиянам, которые родились в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 и 2007 годах . Начиная с 40 лет граждане проходят диспансеризацию не раз в три года, а ежегодно», — рассказала она.

Исключение Отдельная категория граждан — инвалиды и участники ВОВ, узники концлагерей, почетные труженики тыла и приравненные к ним категории граждан (например, жители блокадного Ленинграда, дети Сталинграда и т.д.), участники боевых действий и СВО. Они проходят диспансеризацию ежегодно вне зависимости от возраста.

При оформлении на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию для каждого гражданина формируется маршрутный лист, с перечнем обследований согласно полу и возрасту.

«Важно отметить, что при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенныхне позднее одного года медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина», — обратила внимание Людмила Сухорукова.

Какие болезни позволяет выявить диспансеризация

Среди заболеваний, которые помогает выявить диспансеризация:

болезни системы кровообращения — гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, нарушения ритма сердца и др;



эндокринологические заболевания и нарушения обменных процессов — сахарный диабет, ожирение, гиперхолестеринемия и др;



болезни органов дыхания — хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма, туберкулез и др;



онкологические заболевания — злокачественные новообразования молочной железы, шейки матки, легких, кишечника и др;

Этот список далеко не полный.

close Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Где проводится диспансеризация

Диспансеризацию проходят по полису ОМС в поликлинике или медорганзации по месту жительства. Все процедуры проводятся максимально оперативно. Ведь задача программы — помочь человеку проверить здоровье с минимальной потерей времени.

Граждане имеют право на оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Эта норма закреплена в законодательстве.

В 2024 году в программе диспансеризации появилось важное нововведение: для студентов и работников крупных предприятий ввели возможность проходить диспансеризацию прямо на базе учреждения. О ее проведении с медиками договаривается руководство компании или вуза, а затем сообщает о диспансеризации сотрудникам.

Из чего состоит диспансеризация

Диспансеризация состоит из двух этапов:

1 Обязательный перечень обследований в зависимости от возраста и пола человека. Если все показатели будут в норме, на этом диспансеризация закончится.



2. Дополнительные обследования для уточнения диагноза. На этот этап направляют только тех пациентов, у кого по результатам первого этапа выявили заболевание либо риск его развития.

Важно! Граждане, переболевшие COVID-19, могут пройти в 2025 году углубленную диспансеризацию.

Какие обследования входят в диспансеризацию:

Диспансеризация включает:

опрос-анкетирование;



измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;



измерение артериального давления;



определение уровня общего холестерина в крови;



определение уровня глюкозы в крови;



определение относительного сердечно-сосудистого риска;



флюорография. Это исследование не проводится, если человек в 2024 или 2025 году уже проходил флюорографию, рентгенографию, рентгеноскопию или компьютерную томографию органов грудной клетки;



электрокардиография ЭКГ в покое. Проводится при первом прохождении профилактического осмотра. Далее в возрасте 35 лет и старше этот метод обследования проводят 1 раз в год;



в покое. Проводится при первом прохождении профилактического осмотра. Далее в возрасте 35 лет и старше этот метод обследования проводят 1 раз в год; измерение внутриглазного давления — проводится при первом прохождении профилактического осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше — 1 раз в год;



прием терапевта по результатам профосмотра.

close Агентство «Москва»

Дополнительные скрининги

Скрининг на антитела к гепатиту C — проводится в возрасте 25 и 35 лет.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований шейки матки у женщин:

осмотр фельдшером или акушеркой;



взятие мазка с шейки матки и его цитологическое исследование.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований молочных желез у женщин:

в возрасте от 40 до 75 лет включительно — маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм 1 раз в 2 года;

Скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы:

в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет — определение простат-специфического антигена в крови;

Скрининг на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки:

в возрасте от 40 до 64 лет включительно — исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в 2 года;



в возрасте от 65 до 75 лет включительно — исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом 1 раз в год.

Осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов.

Скрининг на выявление злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки:

в возрасте 45 лет — эзофагогастродуоденоскопия.

Углубленная диспансеризация после COVID-19

Этот вид обследования предписано пройти в течение года после того, как человек перенес COVID-19. Такая диспансеризация также состоит из двух этапов.

Первый этап включает:

Измерение насыщения крови кислородом в покое — сатурации.



Тест с 6-минутной ходьбой — при исходной сатурации кислорода крови от 95% в сочетании с наличием жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсивность



Спирометрия или спирография.



Общий клинический анализ крови развернутый.



Биохимический анализ крови.



Концентрация D-димера в крови — для тех, кто перенес COVID-19 средней степени тяжести и выше.



Рентгенография органов грудной клетки — если не выполнялась ранее в течение года.



Осмотр врачом-терапевтом, участковым терапевтом или врачом общей практики.

close Илья Питалев/РИА Новости

В случае необходимости пациенту проводят второй блок исследований:

Эхокардиография — в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой.



Компьютерная томография легких — в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой.



Дуплексное сканирование вен нижних конечностей — по результатам определения концентрации D-димера в крови.

Как записаться на диспансеризацию

Записаться на прохождение диспансеризации можно:

на Госуслугах:

авторизуйтесь на портале



выберите вкладку «Здоровье»



выберите медицинскую организацию система автоматически предлагает медучреждения по месту жительства



выберите кабинет профилактики/диспансеризации



выберите удобное время приема



в назначенное время подойдите в поликлинику с паспортом и полисом ОМС

По телефону медицинской организации

Для записи вам понадобятся данные полиса ОМС, СНИЛС и паспорта РФ

Некоторые медицинские организации выделяют отдельные помещения для диспансеризации населения.

«В настоящее время на территории нашей медицинской организации работает отдельный корпус — блок отделения медицинской профилактики или модуль — как мы его называем. В этом здании граждане проходят весь необходимый перечень обследований начиная с оформления и заканчивая заключением и дачей рекомендаций», — пояснила Людмила Сухорукова.

close Антон Кардашов/Агентство «Москва»

Почему важно проходить деспансеризацию

Диспансеризация дает возможность человеку получить полную картину состояния своего здоровья, рассказал «Газете.Ru» доктор медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

В определенные возрастные промежутки диспансеризация носит критически важный характер. Потому что в определенных возрастных периодах у нас изменяется гормональный фон, снижается иммунитет, развиваются те или иные заболевания. А диспансеризация позволяет их контролировать. Поэтому, зная состояние своего здоровья, мы можем на ранних стадиях выявлять скрытые заболевания, что серьезно может сказаться на здоровье в будущем. Павел Бережанский доктор медицинских наук

Диспансеризация очень важна:

для людей, которые получают терапию хронических или остро возникших заболеваний.



для выявления факторов риска развития различных заболеваний. На первых этапах о рисках может свидетельствовать незначительное повышение давления, холестерина в крови, изменение уровня глюкозы.

«Также диспансеризация позволяет определить социальные факторы риска. Например, курение, алкоголь, нарушение питания. Мы очень часто выявляем дефицитные состояния у пациентов во время диспансеризации. Ведь у нас около 80% людей живут с дефицитом железа, огромное количество пациентов с дефицитом витамина D, йододефицитом и другими дефицитами», — подчеркнул Павел Бережанский.

Как диспансеризация спасает жизнь

Большинство заболеваний с высокой летальностью и инвалидизацией — медицински управляемые. По словам Павла Бережанского, своевременная коррекция дефицитов, здоровый образ жизни, следование рекомендациям врача позволяют профилактировать развитие этих заболеваний. В результате, оно может либо случиться гораздо позже, либо и его вовсе не будет.

«Мой личный пример. У моего тестя на диспансеризации было обнаружено снижение гемоглобина и незначительное повышение ферритина. Его отправили на углубленную диспансеризацию. Провели обследования и обнаружили незначительное уплотнение в области кишечника. Биопсия показала онкологическое заболевание на самой ранней стадии. Была проведена резекция участка. Эта ситуация произошла пять лет назад, с тех пор никаких новых проявлений заболевания нет. Тесть стал больше заботиться о своем здоровье, правильно питаться, отказался от вредных привычек», — рассказал Павел Бережанский.

Людмила Сухорукова также призвала не пренебрегать диспансеризацией и профилактическим медосмотром, так как это минимальный перечень обследований для контроля за своим здоровьем.

«Недавно в наше отделение пришла женщина 60 лет. При сборе анамнеза выяснилось, что у нее в течение двух недель ощущался дискомфорт за грудиной и между лопатками. Пациентка списывала это на остеохондроз позвоночника, так как работа связана с физическим трудом. В результате на ЭКГ было выявлено отклонение: ишемия миокарда задней стенки, с подозрением на острый коронарный синдром. Женщину госпитализировали в кардиологическое отделение. Вовремя оказанная помощь спасла ей жизнь», — отметила врач.

close Агентство «Москва»

Она также напомнила, что иногда граждане даже не подозревают о наличии каких-либо заболеваний и не обращают внимания на свое состояние. Списывают недомогание на физическую усталость и вирусные инфекции. Однако проблема — гораздо глубже. Выявить ее и помогает диспансеризация.