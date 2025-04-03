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4 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Календарь на 4 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
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Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM
4 апреля во всем мире отмечают День интернета. В этот день профессиональный праздник у разработчиков сайтов — веб-мастеров. По народному календарю – Василий Теплый. На Руси в этот день пекли румяные калачи и определяли по солнцу погоду на лето. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 4 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 апреля Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 апреля в других странах Религиозные праздники 4 апреля Народные праздники и приметы 4 апреля Какие исторические события произошли 4 апреля Дни рождения и юбилеи 4 апреля

Праздники в России и мире 4 апреля

  • Международный день Интернета

Сложно представить жизнь современного человека без интернета. Глобальная сеть стала важнейшим инструментом, который мы используем в работе, образовании, на отдыхе и при общении. Международный день интернета был установлен в 1998 году по инициативе папы Иоанна Павла II. Эту дату приурочили к дню памяти святого Исидора Севильского, прославившегося своей любовью к наукам. Кстати, в России есть свой праздник День интернета, который приходится на 30 сентября.

  • День веб-мастера

Профессия веб-мастера стабильно входит в топ самых востребованных в России и других странах. Веб-разработчики создают, отлаживают и оптимизируют сайты. Их неофициальный праздник не случайно приходится именно на 4 апреля. День и месяц даты — 4.04 — очень напоминают популярную страницу с «Ошибкой 404», которая выскакивает, когда сервер не может найти информацию по запросу. Ко Дню веб-мастера многие компании проводят профильные конференции и устраивают корпоративы.

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Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

  • Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Этот праздник учрежден в 2005 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Его задача — повысить осведомленность о важности правильного разминирования территорий, пострадавших во время боевых действий. Противопехотные мины по-прежнему считаются одним из самых жестоких видов оружия, поскольку действуют неизбирательно. Чаще всего от мин страдают мирные жители.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 апреля в других странах

День чистоты и ясности Цин Мин — Китай. Праздник отмечают на 15-й день после весеннего равноденствия. Считается, что именно в это время инь и ян приходят в равновесие, и на земле зарождается новая жизнь. Это государственный праздник, выходной день. Отмечают его неспешными прогулками по красивым местам, эмоциональной разгрузкой и посещением могил предков.

День крысы — США. Этот необычный праздник в 2003 году предложили отмечать американские любители декоративных крыс. Цель даты — привлечь внимание к этому необычному домашнему животному и обменяться опытом по уходу за ним.

Туманяновские дни — Армения. Праздник установлен в честь знаменитого армянского поэта Ованеса Туманяна, хранителя памяти своего народа. В этот день в честь «поэта всех армян» устраиваются литературные конкурсы, поэтические чтения, мероприятия в музеях.

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Граффити с изображением поэта Ованеса Туманяна на стене дома в Армении

Александр Гальперин/РИА Новости

Религиозные праздники 4 апреля

  • День памяти священномученика Василия Анкирского

Священномученик Василий жил в IV веке и был пресвитером в Анкире Галатийской — городе на территории современной Турции. Во время распространения ереси он твердо придерживался православия и призывал к этому свою паству. За стойкость духа и приверженность христианским ценностям, святого Василия подвергли жесточайшим пыткам и казнили.

  • День памяти Святого Исидора Севильского

4 апреля католическая церковь вспоминает выдающегося богослова и ученого, плодовитого церковного писателя, основателя средневекового энциклопедизма Исидора Севильского. Святой Исидор, живший во второй половине VI века, почитался как чудотворец. В 1598 году он был канонизирован Римской католической церковью, а еще два столетия спустя провозглашен Учителем Церкви.

Народные праздники и приметы 4 апреля

  • Василий Теплый

В этот день на Руси вспоминали священномученика Василия Анкирского. У этого святого в народе было много красивых прозвищ: Теплый, Солнечный, Капельник, Парник. Все знали, что приход Василия Теплого означает наступление ясных, погожих дней.

Хозяйки пекли нежные калачи, олицетворяющие солнце. Их осыпали изюмом, смазывали маслом и хорошенько подрумянивали в печи.

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Whiteaster/Shutterstock/FOTODOM

  • Приметы

Если солнце встает в красных кругах — ждать щедрого урожая.

Густые, синие облака появились на небе — скоро будет теплый дождь.

Если снег подтаял на северной стороне муравейника, лето будет долгим и теплым.

Какие исторические события произошли 4 апреля

  • 1147 год — первое упоминание о Москве в летописи в связи с тем, что князь Суздальский Юрий Долгорукий устроил здесь великий пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича.
  • 1350 годПольша и Венгрия разделили между собой галицко-волынские земли, ныне относящиеся к Украине.
  • 1581 год — по окончании кругосветного путешествия бывший пират Фрэнсис Дрейк был посвящен в рыцари королевой Елизаветой I.
  • 1719 год — в России стартовало строительство Ладожского канала.
  • 1753 год — императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь в Российской империи.
  • 1785 год — английский изобретатель Эдмунд Картрайт запатентовал ткацкий станок с ножным приводом.
  • 1833 год — в Санкт-Петербурге появилось в продаже первое полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина.
  • 1850 годЛос-Анджелес получил статус города.
  • 1949 год — США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали договор о создании НАТО.
  • 1983 год — в космос впервые вышел американский космический челнок «Челленджер».
  • 2023 годФинляндия присоединилась к НАТО.

Дни рождения и юбилеи 4 апреля

  • В 1818 году родился Томас Майн Рид — английский писатель, автор знаменитого «Всадника без головы» и других приключенческих романов.
  • В 1821 году родился Линус Йель — американский изобретатель цилиндрического дверного замка.
  • В 1910 году родился Юрий Герман — советский писатель, драматург и киносценарист.
  • В 1928 году родилась Элина Быстрицкая — актриса театра и кино, театральный педагог.
  • В 1932 году родился Андрей Тарковский — режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР.
  • В 1952 году родился Гэри Мур — североирландский гитарист-виртуоз, композитор, лидер группы «Skid Row».
  • В 1979 году родился Хит Леджер — австралийский актер и клипмейкер, лауреат премий «Оскар», звезда фильма «Темный рыцарь».

Кто отмечает дни рождения

  • 87 лет исполняется Илье Резнику — советскому и российскому поэту-песеннику, народному артисту РФ.
  • 77 лет исполняется Дэну Симмонсу — американскому писателю-фантасту, автору знаменитой серии книг «Гиперион».
  • 76 лет исполняется Павлу Гусеву — российскому журналисту, главному редактору «Московского комсомольца», председателю Союза журналистов Москвы.
  • 60 лет исполняется Роберту Дауни-младшему — американскому актеру, лауреату премий «Золотой глобус».
  • 58 лет исполняется Дмитрию Нагиеву — российскому шоумену, актеру театра и кино.
  • 49 лет исполняется Антону Комолову — российскому радио- и телеведущему, актеру дубляжа.

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