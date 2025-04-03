4 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

4 апреля во всем мире отмечают День интернета. В этот день профессиональный праздник у разработчиков сайтов — веб-мастеров. По народному календарю – Василий Теплый. На Руси в этот день пекли румяные калачи и определяли по солнцу погоду на лето. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 4 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 4 апреля

Международный день Интернета

Сложно представить жизнь современного человека без интернета. Глобальная сеть стала важнейшим инструментом, который мы используем в работе, образовании, на отдыхе и при общении. Международный день интернета был установлен в 1998 году по инициативе папы Иоанна Павла II. Эту дату приурочили к дню памяти святого Исидора Севильского, прославившегося своей любовью к наукам. Кстати, в России есть свой праздник День интернета, который приходится на 30 сентября.

День веб-мастера

Профессия веб-мастера стабильно входит в топ самых востребованных в России и других странах. Веб-разработчики создают, отлаживают и оптимизируют сайты. Их неофициальный праздник не случайно приходится именно на 4 апреля. День и месяц даты — 4.04 — очень напоминают популярную страницу с «Ошибкой 404», которая выскакивает, когда сервер не может найти информацию по запросу. Ко Дню веб-мастера многие компании проводят профильные конференции и устраивают корпоративы.

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Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Этот праздник учрежден в 2005 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Его задача — повысить осведомленность о важности правильного разминирования территорий, пострадавших во время боевых действий. Противопехотные мины по-прежнему считаются одним из самых жестоких видов оружия, поскольку действуют неизбирательно. Чаще всего от мин страдают мирные жители.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 4 апреля в других странах

День чистоты и ясности Цин Мин — Китай. Праздник отмечают на 15-й день после весеннего равноденствия. Считается, что именно в это время инь и ян приходят в равновесие, и на земле зарождается новая жизнь. Это государственный праздник, выходной день. Отмечают его неспешными прогулками по красивым местам, эмоциональной разгрузкой и посещением могил предков.

День крысы — США. Этот необычный праздник в 2003 году предложили отмечать американские любители декоративных крыс. Цель даты — привлечь внимание к этому необычному домашнему животному и обменяться опытом по уходу за ним.

Туманяновские дни — Армения. Праздник установлен в честь знаменитого армянского поэта Ованеса Туманяна, хранителя памяти своего народа. В этот день в честь «поэта всех армян» устраиваются литературные конкурсы, поэтические чтения, мероприятия в музеях.

close Граффити с изображением поэта Ованеса Туманяна на стене дома в Армении Александр Гальперин/РИА Новости

Религиозные праздники 4 апреля

День памяти священномученика Василия Анкирского

Священномученик Василий жил в IV веке и был пресвитером в Анкире Галатийской — городе на территории современной Турции. Во время распространения ереси он твердо придерживался православия и призывал к этому свою паству. За стойкость духа и приверженность христианским ценностям, святого Василия подвергли жесточайшим пыткам и казнили.

День памяти Святого Исидора Севильского

4 апреля католическая церковь вспоминает выдающегося богослова и ученого, плодовитого церковного писателя, основателя средневекового энциклопедизма Исидора Севильского. Святой Исидор, живший во второй половине VI века, почитался как чудотворец. В 1598 году он был канонизирован Римской католической церковью, а еще два столетия спустя провозглашен Учителем Церкви.

Православная церковь 4 апреля также чтит память: • мученицы Дросиды Римской, дщери царя Траяна;

• преподобного Исаакия, игумена Далматского.



Католическая церковь 4 апреля вспоминает:



• Тигернаха Клонского;

• Бенедикта Мавра;

• Гаетано Катанозо;

• Зосимы Палестинского.

Народные праздники и приметы 4 апреля

Василий Теплый

В этот день на Руси вспоминали священномученика Василия Анкирского. У этого святого в народе было много красивых прозвищ: Теплый, Солнечный, Капельник, Парник. Все знали, что приход Василия Теплого означает наступление ясных, погожих дней.

Хозяйки пекли нежные калачи, олицетворяющие солнце. Их осыпали изюмом, смазывали маслом и хорошенько подрумянивали в печи.

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Приметы

Если солнце встает в красных кругах — ждать щедрого урожая.

Густые, синие облака появились на небе — скоро будет теплый дождь.

Если снег подтаял на северной стороне муравейника, лето будет долгим и теплым.

Какие исторические события произошли 4 апреля

1147 год — первое упоминание о Москве в летописи в связи с тем, что князь Суздальский Юрий Долгорукий устроил здесь великий пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича.



— первое упоминание о Москве в летописи в связи с тем, что князь Суздальский Юрий Долгорукий устроил здесь великий пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. 1350 год — Польша и Венгрия разделили между собой галицко-волынские земли, ныне относящиеся к Украине.



— Польша и Венгрия разделили между собой галицко-волынские земли, ныне относящиеся к Украине. 1581 год — по окончании кругосветного путешествия бывший пират Фрэнсис Дрейк был посвящен в рыцари королевой Елизаветой I.



— по окончании кругосветного путешествия бывший пират Фрэнсис Дрейк был посвящен в рыцари королевой Елизаветой I. 1719 год — в России стартовало строительство Ладожского канала.



— в России стартовало строительство Ладожского канала. 1753 год — императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь в Российской империи.



— императрица Елизавета Петровна отменила смертную казнь в Российской империи. 1785 год — английский изобретатель Эдмунд Картрайт запатентовал ткацкий станок с ножным приводом.



— английский изобретатель Эдмунд Картрайт запатентовал ткацкий станок с ножным приводом. 1833 год — в Санкт-Петербурге появилось в продаже первое полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина.



— в Санкт-Петербурге появилось в продаже первое полное издание «Евгения Онегина» Александра Пушкина. 1850 год — Лос-Анджелес получил статус города.



— Лос-Анджелес получил статус города. 1949 год — США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали договор о создании НАТО.



— США, Бельгия, Великобритания, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Норвегия, Португалия и Франция подписали договор о создании НАТО. 1983 год — в космос впервые вышел американский космический челнок «Челленджер».



— в космос впервые вышел американский космический челнок «Челленджер». 2023 год — Финляндия присоединилась к НАТО.

Дни рождения и юбилеи 4 апреля

В 1818 году родился Томас Майн Рид — английский писатель, автор знаменитого «Всадника без головы» и других приключенческих романов.



— английский писатель, автор знаменитого «Всадника без головы» и других приключенческих романов. В 1821 году родился Линус Йель — американский изобретатель цилиндрического дверного замка.



— американский изобретатель цилиндрического дверного замка. В 1910 году родился Юрий Герман — советский писатель, драматург и киносценарист.



— советский писатель, драматург и киносценарист. В 1928 году родилась Элина Быстрицкая — актриса театра и кино, театральный педагог.



— актриса театра и кино, театральный педагог. В 1932 году родился Андрей Тарковский — режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР.



— режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР. В 1952 году родился Гэри Мур — североирландский гитарист-виртуоз, композитор, лидер группы «Skid Row».



— североирландский гитарист-виртуоз, композитор, лидер группы «Skid Row». В 1979 году родился Хит Леджер — австралийский актер и клипмейкер, лауреат премий «Оскар», звезда фильма «Темный рыцарь».

Кто отмечает дни рождения