Почему Татьянин день стал Днем российского студенчества? История и традиции праздника

Татьянин день или День студента: история, обычаи и студенческие суеверия

Татьянин день в России — праздник одновременно и светский, и церковный. В нем почитание святой Татианы Римской соединяется с вековыми студенческими традициями. О том, как возник Татьянин день, почему он стал праздником учащихся вузов, какие обычаи и приметы с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Когда празднуют Татьянин день

В России Татьянин день ежегодно отмечают 25 января. В православном календаре эта дата закреплена за днем памяти святой мученицы. В этот же день празднуют День российского студенчества, установленный на государственном уровне. Любопытно, что он не совпадает с Международным днем студентов, который приходится на 17 ноября.

Выбор даты для праздника учащихся российских вузов неслучаен: 25 января 1755 года, в день святой Татианы, императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета.

История праздника — святая Татиана Римская

По преданию, святая Татиана (Татьяна) Римская жила в III веке и происходила из богатой знатной семьи. Этот период ознаменовался жестокими гонениями на христиан, которых римские императоры считали угрозой религиозным устоям и государственной власти. Отец Татианы занимал высокую должность, но втайне принял христианство и воспитал дочь в вере.

Когда Татиана достигла совершеннолетия, она решила посвятить свою жизнь служению Богу и людям, приняв посвящение в диаконисы. В ранний период христианства они играли важную роль в жизни церкви и паствы: заботились о больных и нуждающихся, наставляли женщин в рамках христианской веры и помогали во время священных обрядов (например, во время крещения).

Когда произошла очередная волна покушений на христиан, Татиану схватили и потребовали отречься от Христа и принести жертвы во имя языческих богов. Однако, несмотря на угрозы и жестокие пытки, она не отступила от своей веры. Согласно преданию, во время очередных мучений Татиана обратилась к Богу с истовой молитвой, после чего произошли чудеса: языческие храмы Аполлона и Дианы рухнули, а идол Зевса пал.

Татиану и ее отца приговорили к казни, и они приняли мученическую смерть. Через 12 лет после этого Татиану канонизировали, с тех пор она почитается как святая мученица.

Почему российские студенты начали отмечать Татьянин день

Своим происхождением студенческий Татьянин день обязан событиям середины XVIII века. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна издала указ об учреждении Московского университета.

Идея создания нового учебного заведения принадлежала двум выдающимся ученым своего времени — Михаилу Ломоносову и Ивану Шувалову. Некоторые историки считают, что выбор даты мог быть обусловлен инициативой Шувалова, чью мать звали Татьяной. Существует даже легенда, что он обратился к ней с фразой: «Дарю тебе университет!»

Поначалу 25 января было праздником преимущественно для студентов Московского университета. Ситуация изменилась в 1850 году, когда при Николае I его начали отмечать во всех высших учебных заведениях империи.

close Студенческий праздник в Татьянин день и в честь 250-летия МГУ им. М.В.Ломоносова, 2005 год Владимир Вяткин/РИА Новости

В 1791 году при МГУ построили храм, освященный в честь святой мученицы Татианы. С тех пор учащиеся стали считать ее своей покровительницей и обращаться к ней с молитвами о помощи в учебе и на экзаменах — тем более что праздник почти всегда выпадает на окончание зимней сессии.

В советский период — после Октябрьской революции — университетский храм закрыли, а сам праздник переименовали в День пролетарского студента. Его встречали довольно скромно, былой размах был утрачен. Возвращение к традициям произошло в постсоветский период: в 1995 году храм вновь передали церкви, а Татьянин день постепенно вернулся в календарь праздничных дат.

Окончательно статус официального Дня российского студенчества был закреплен за 25 января указом президента 2005 года. Татьяна Римская снова стала покровительницей всех, кто стремится к знаниям.

Традиции в Татьянин день

В Российской империи студенты всегда отмечали свой «профессиональный» праздник весело и на широкую ногу. Антон Чехов однажды шутливо заметил, что 25 января 1884 года студенты «выпили все, кроме Москвы-реки, и то лишь потому, что она была замерзшей». В этот день студентам многое прощалось: даже квартальные и полицейские предпочитали не вмешиваться в их шумные гулянья.

В наше время в университетах и институтах часто проходят праздничные мероприятия: торжественные собрания, вручение грамот и наград лучшим студентам, концерты и веселые капустники, а также обязательно чествуют Татьян. Многие преподаватели стараются устроить что-то необычное для своих подопечных: свободные лекции, дружественные посиделки или встречи выпускников. Студенты же нередко называют 25 января «новым годом», радуются окончанию зимней сессии и устраивают вечеринки, хотя у кого-то этот период еще может быть учебным.

Практически каждое учебное заведение старается внести в мероприятие какую-то изюминку. Например, в МГУ существует особая традиция: за 40 дней до праздника начинают готовить медовуху по древнему монастырскому рецепту. В сам Татьянин день ректор университета лично угощает студентов этим напитком, разливая его по кружкам.

close Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий (слева) во время традиционной церемонии розлива медовухи, 2019 год Евгений Биятов/РИА Новости

Помимо официальных торжеств, стоит вспомнить и о народной стороне праздника: с давних времен считалось, что можно помолиться святой Татиане о помощи в учебе. В некоторых семьях до сих пор соблюдают домашние обычаи: пекут пироги, собираются за общим столом, желая молодому поколению успехов в науках и начинаниях. Для многих студентов этот день — повод повеселиться вместе, устроить тематические вечеринки или флешмобы.

Куда сходить в Татьянин день студентам

Первый этап «Лиги универов»

24 января 2025 года студенты встретятся в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета на первом этапе соревнования «Лига универов». Участников ждут три испытания: интеллектуальный квиз, творческий конкурс и спортивные состязания. Это отличная возможность для студентов продемонстрировать свои навыки, укрепить командный дух и обменяться опытом с представителями других вузов.

«Студфест»: фестиваль предпринимателей нового поколения

В этот же день стартует V Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Это площадка для стартапов и молодых бизнесменов, где можно представить свои идеи, получить рекомендации от профессионалов и пройти мастер-классы. Программа включает панельные дискуссии и советы от ведущих экспертов, что делает фестиваль ценным для начинающих предпринимателей.

Фестиваль короткометражек «Фундук»

24 января станет знаковым днем для молодых режиссеров и кинематографистов. В рамках фестиваля короткометражного кино «Фундук» покажут лучшие работы финалистов, а также пройдет церемония награждения победителей.

Катки для студентов и Татьян

25 января столичные парки и городские катки ждут молодых людей на бесплатное катание. Достаточно предъявить студенческий билет, чтобы весело провести время на льду. А девушки с именем Татьяна смогут присоединиться к празднику, показав паспорт. Этот жест давно стал традицией.

close «Ночь на катке» в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького в Москве, 2023 год Павел Бедняков/РИА Новости

Выставка на ВДНХ

Павильон «Центральный» на ВДНХ приглашает всех желающих на увлекательную экскурсию 25 января. Гости мероприятия смогут познакомиться с творчеством выдающихся художников ХХ века, таких как Александр Дейнека, Вера Мухина и Владимир Дубосарский. Экскурсоводы расскажут об истории создания монументальных полотен, специально созданных к открытию павильона в 1954 году.

Приметы на Татьянин день

Призыв халявы. Студенты верят, что для привлечения удачи в учебе нужно выйти на балкон или выглянуть из окна с зачетной книжкой, помахать ею и трижды громко крикнуть: «Халява, приди!» Если в этот момент случайный прохожий отзовется словами «Уже в пути!», считается, что успешная сдача экзаменов гарантирована.

Рисунок в зачетке. В Татьянин день принято рисовать на последней странице зачетной книжки домик с трубой, из которой идет дым. Чем длиннее нарисованный дым, тем больше удачи ожидается в учебе.