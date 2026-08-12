«Одна из крупнейших партий в истории»: россиянина поймали в США с 358 кг метамфетамина

Россиянина Ракова задержали в Луизиане с одной из крупнейших партий наркотиков

В американской Луизиане задержали 43-летнего россиянина Антона Ракова, в грузовике которого нашли около 358 кг метамфетамина, сообщает газета New York Post. Мужчину остановили на трассе недалеко от Батон-Ружа, после чего выяснилось, что он незаконно находится в США и подлежит депортации. После ареста россиянина помощники шерифа решили обыскать грузовик, в котором обнаружили рекордную партию наркотиков. Шериф округа Ливингстон назвал обнаруженный груз одной из крупнейших партий наркотиков в истории штата. По данным SHOT, Раков переехал в США вместе с семьей в 2015 году.

В штате Луизиана задержан гражданин России, который перевозил в грузовике около 358 кг метамфетамина, сообщила газета New York Post со ссылкой на управление шерифа округа Ливингстон.

«Во вторник Антон Витальевич Раков был остановлен для проверки на трассе I-12 в Денхэм-Спрингс — примерно в 20 милях от Батон-Ружа — за рулем18-колесного грузовика», — приводит газета сообщение управления шерифа.

В ходе проверки выяснилось, что Раков находился на территории США незаконно и «подлежал депортации», после чего был арестован помощниками шерифа. Они решили обыскать грузовик и обнаружили в фуре «примерно 358,14 килограмма (789,56 фунта) метамфетамина».

Шериф округа Ливингстон Джейсон Ард заявил, что речь идет об одной из крупнейших партий наркотиков, когда-либо изъятых как в округе, так и во всем штате Луизиана.

После задержания Ракова передали сотрудникам Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). В настоящее время россиянин остается под стражей.

Как полиция вышла на россиянина

Власти не уточнили, что именно стало причиной первоначальной остановки грузовика Ракова, пишет газета New York Post.

Позднее управление шерифа округа Ливингстон опубликовало фото с изъятыми наркотиками: на одном из снимков следователь с установленной рядом конструкции осматривает крышу грузовика, а на складных столах разложены многочисленные крупные брикеты с метамфетамином, завернутые в фольгу.

На другой фотографии упаковки с наркотиком находятся как минимум в пяти больших контейнерах рядом с сотрудником полиции и служебной собакой, участвовавшими в операции. Еще на одном снимке шериф Джейсон Ард стоит возле сложенной в виде пирамиды партии брикетов, высота которой приходится ему примерно по пояс.

Метамфетамин является одним из наиболее распространенных синтетических наркотиков в США. Особенно остро проблема стоит в южных штатах, таких как Луизиана, и юго-западных штатах страны, куда значительная часть вещества поступает от мексиканских наркокартелей. Американские правоохранители регулярно сообщают об изъятии крупных партий метамфетамина на транспортных маршрутах региона.

Что известно об Антоне Ракове

По данным Telegram-канала SHOT, 43-летний Антон Раков родился в Свердловской области, а позднее перебрался в Санкт-Петербург. Там он заочно учился в университете по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте». Около года Раков работал менеджером в компании, торговавшей керамикой, где занимался поиском поставщиков.

Впоследствии он зарегистрировал ИП и занялся грузоперевозками на фуре, чем занимался около трех с половиной лет. В 2012–2013 годах у Ракова возникли проблемы с кредитами, в связи с чем в отношении него дважды возбуждались административные производства.

Летом 2015 года мужчина вместе с возлюбленной и дочерью переехал в США. Семья путешествовала по стране, ребенок посещал американские школы, а сам Раков некоторое время подрабатывал диджеем. Как утверждает SHOT, в течение последнего года россиянину грозила депортация из-за незаконного пребывания в стране.

По данным Telegram-канала, в случае признания виновным россиянину может грозить вплоть до пожизненного заключения.