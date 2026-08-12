«Все залито кровью»: сын бывшего вице-губернатора Петербурга задержан по делу об убийстве

Сын бывшего вице-губернатора Петербурга и экс-министра регионального развития РФ Игоря Албина Александр Хотин задержан по подозрению в убийстве. По предварительным данным, он поссорился со знакомым и несколько раз ударил того ножом, пострадавший скончался в больнице. Что известно о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

В Подмосковье по делу об убийстве задержали Александра Хотина, сына бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, вечером 10 августа Хотин поссорился в своей московской квартире со знакомым — 54-летним Александром Куманцевым. Во время конфликта хозяин несколько раз ударил гостя ножом .

Раненому удалось самостоятельно выбраться из квартиры в подъезд, где его и обнаружили медики.

«Потерпевшему <...> удалось выйти в подъезд, там его нашли медики и госпитализировали, но спасти пострадавшего не удалось — через несколько часов он скончался в больнице», — рассказал источник kp.ru.

На опубликованных 78.ru кадрах с места происшествия видны следы крови на лестнице и стенах подъезда.

«Услышала шум у своей квартиры, похожий на звуки борьбы. Через пару минут услышала на лестнице крики мужские, и буквально тут же раздался звонок в мою дверь. Когда открыла, увидела, что все залито кровью», — рассказала РЕН-ТВ соседка Хотина Екатерина.

Погибший Александр Куманцев, по данным StarHit, был родом из Тульской области и занимался предпринимательством. Его ИП специализировалось на торговле мобильными телефонами. Ранее мужчина занимался складским бизнесом и транспортными перевозками. У него остались двое взрослых сыновей.

После произошедшего Хотин покинул Москву. На следующий день его задержали в подмосковном Можайске .

При осмотре квартиры на улице Говорова следователи обнаружили в санузле нож со следами крови . Хотина доставили в столичный Следственный комитет, против него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Санкция статьи предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы.

13 августа Кунцевский районный суд Москвы должен рассмотреть вопрос об избрании Хотину меры пресечения.

Что известно об Александре Хотине

33-летний Александр Хотин — сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, который ранее носил фамилию Слюняев. Албин также возглавлял Костромскую область и был министром регионального развития России . По данным РЕН ТВ, отец и сын давно не общаются .

Несколько лет назад Хотин работал юристом-консультантом в банке, затем аналитиком в инвестиционном агентстве и помощником руководителя одного из предприятий в Рязани. Однако позже его положение изменилось.

Как пишет StarHit, примерно полтора года назад у Хотина начались финансовые проблемы. Он оформлял микрозаймы, накопил долги и остался без постоянного источника дохода . От него ушла жена. В последнее время мужчина перебивался случайными заработками, в том числе работал разнорабочим на стройке. Примерно за неделю до произошедшего он лишился и этой работы.

Издание со ссылкой на окружение Хотина также утверждает, что он злоупотреблял алкоголем и на фоне стресса начал употреблять запрещенные вещества. Кроме того, он регулярно просил у матери деньги. Последний микрозаем, по данным СМИ, мужчина оформил в ноябре прошлого года. Мать Хотина также обращалась в полицию после пропажи из дома посуды из драгоценных металлов. Ущерб оценивался примерно в 300 тыс. рублей.