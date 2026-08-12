Почему помидоры не краснеют и как ускорить их созревание

Разбираемся, что мешает томатам созревать на кусте, когда снимать зеленые плоды и как правильно дозаривать их дома

Зеленые помидоры в конце лета — не всегда признак того, что урожай пропал. Созревание томатов может замедляться из-за перепадов температуры, недостатка света, избытка азота, ошибок полива или перегрузки куста. «Газета.Ru» разобралась, как понять причину задержки, что действительно помогает ускорить созревание и когда зеленые плоды уже стоит снять с куста.

Когда помидоры должны начать краснеть

Сроки созревания томатов нельзя определить одной датой для всех сортов, это индивидуальный процесс, на который влияют одновременно сразу несколько факторов, начиная от особенностей конкретного сорта и заканчивая погодными условиями и климатом.

Ранние, среднеспелые и поздние разновидности развиваются с разной скоростью, а температура, освещение и условия выращивания могут дополнительно сдвигать сроки.

Условно процесс можно разделить на несколько стадий:

* зеленая — плод сформирован, но полностью сохраняет зеленую окраску;

* бланжевая — на поверхности появляются первые признаки изменения цвета, зеленый оттенок светлеет;

* бурая — окраска становится заметной, появляются розоватые или буроватые участки;

* розовая — значительная часть поверхности приобретает характерный оттенок;

* полная спелость — плод получает типичный для сорта цвет, становится мягче, а вкус и аромат достигают характерной для него выраженности.

Для дачника особенно важен момент перехода от полностью зеленого плода к бланжевой или бурой стадии. Если томат уже достиг физиологической зрелости, его можно снять с куста и отправить на дозаривание. Такой прием особенно актуален в конце сезона, когда температура снижается или возникает угроза распространения болезней.

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От чего зависят сроки созревания

В первую очередь на сроки влияет сорт. Для ранних и ультраранних томатов период от появления всходов до технической спелости может составлять около 80–105 дней, для среднеспелых — 110–120 дней, для позднеспелых — 125–140 дней.

Поэтому сравнивать два куста только по цвету плодов некорректно. Крупноплодный поздний томат вполне может оставаться зеленым в тот момент, когда ранний сорт уже дает спелые плоды.

Кроме сорта, значение имеют:

* Размер плода. Крупным томатам требуется больше времени для прохождения всех стадий развития.

* Дата высадки. Если рассаду высадили позже, сроки плодоношения также сдвинутся.

* Погода. Холодные ночи и экстремальная жара способны замедлять развитие.

* Освещение. Загущенная посадка и чрезмерно плотная листва ухудшают доступ света к плодовым кистям.

* Питание. Избыток азота стимулирует рост зеленой массы, а проблемы с питанием в целом могут отражаться на формировании и созревании плодов.

* Полив. Резкие перепады влажности создают дополнительный стресс для растения.

* Место выращивания. Условия в теплице и открытом грунте заметно различаются, прежде всего по температуре и влажности.

Как отличить нормальное ожидание от задержки созревания

Сам по себе зеленый цвет плода еще не говорит о проблеме. Если томат достиг характерного для сорта размера, куст выглядит здоровым, а погодные условия остаются подходящими, ему может просто требоваться дополнительное время.

Агроном Юрий Попов рассказал «Газете.Ru», что ориентироваться только на календарь неправильно. «Гораздо важнее посмотреть на сам плод: достиг ли он нормального размера, начал ли меняться его оттенок, здоров ли куст», — пояснил эксперт. Он пояснил, что если эти признаки в порядке, зеленый томат не обязательно нужно каким-то образом стимулировать — иногда ему просто нужно время.

Насторожиться стоит, если плод давно сформировался, но вообще не переходит к изменению окраски. Особенно если одновременно наблюдаются другие признаки:

* куст продолжает активно наращивать листья и пасынки;

* появляется много новых цветков и завязей, но уже сформировавшиеся плоды созревают медленно;

* в теплице днем стоит сильная жара;

* ночью температура заметно снижается;

* посадки загущены, а плодовые кисти находятся в тени;

* растение выглядит ослабленным или имеет признаки заболевания.

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В конце сезона отдельное значение приобретает прогноз погоды. Если ожидаются продолжительное похолодание или затяжные дожди, ждать полного покраснения всех плодов на кусте в открытом грунте скорее всего не стоит. Сформировавшиеся томаты в такой ситуации можно снять и отправить на дозаривание.

Почему помидоры не краснеют на кустах и что с этим делать

Иногда ответ оказывается самым простым: томату еще рано краснеть. Но в остальном чаще всего созревание тормозится сразу несколькими факторами: температурой, освещением, питанием и нагрузкой на куст. При этом внешне растение может выглядеть вполне здоровым.

Слишком низкая или высокая температура

Температура — один из главных факторов, влияющих на созревание томатов. В открытом грунте проблема чаще возникает в конце сезона, когда дневного тепла еще достаточно, а ночи становятся довольно холодными. В теплице ситуация еще сложнее: днем растение может перегреваться, а ночью наоборот переохлаждаться.

Для томатов в теплице Россельхозцентр рекомендует ориентироваться примерно на +22…+26 °C днем и +16…+18 °C ночью. При температуре ниже +14 °C рост растений замедляется, а при сильном перегреве нарушаются процессы цветения и опыления: при температуре выше +35 °C пыльца становится стерильной.

В жаркую погоду теплицу необходимо проветривать. При этом полностью закрывать ее на ночь также не стоит без необходимости: избыточная влажность и отсутствие движения воздуха создают дополнительные проблемы.

Для контроля лучше установить в теплице обычный термометр, а еще лучше — два: один на уровне растений, второй ближе к почве. Это позволит увидеть реальную картину, а не ориентироваться на температуру на улице.

При резком похолодании задача меняется. Если ночи становятся холодными, двери и форточки закрывают раньше, чтобы сохранить накопленное за день тепло. В некоторых случаях сгладить перепады помогают емкости с водой: они нагреваются днем и постепенно отдают тепло ночью.

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В открытом грунте ситуация чуть иная: если прогноз обещает длительное похолодание или дождливую погоду, растения стоит защитить укрывным материалом. При этом укрытие не должно лежать непосредственно на листьях и плодах: между растением и материалом желательно оставить воздушное пространство.

При грядущих заморозках и угрозе потери урожая Попов рекомендует не рисковать, а снимать зеленые плоды и отправлять их на дозаривание.

Особенно внимательно нужно следить за растениями после продолжительных дождей. Если на листьях или плодах появились подозрительные пятна, размягчение или другие признаки заболевания, больные части растения нужно своевременно удалять, а решение о сборе урожая принимать с учетом риска дальнейшего распространения инфекции.

Недостаток света и загущенные посадки

Томат — светолюбивое растение, поэтому при недостатке освещения плоды могут созревать медленнее. Проблема возникает не только при неудачном расположении грядки, но и из-за самого куста: большое количество листьев и пасынков затеняет плодовые кисти. Если кусты разрослись, воздух между ними циркулирует хуже, а солнечный свет практически не проникает к нижним и средним кистям.

Юрий Попов посоветовал в период созревания постепенно удалять нижние листья под сформировавшимися кистями и убирать отдельные листья, которые непосредственно затеняют плоды. При этом агроном подчеркнул, что полностью оголять куст не следует — важно именно постепенное прореживание, а не массовое удаление листьев за один прием. Листья, пояснил он, нужны растению для фотосинтеза и защиты плодов от солнечных лучей, поэтому лишать куст значительной части зеленой массы ради более быстрого покраснения не стоит.

Избыток азота и возможный дефицит элементов питания

При переизбытке азота растение формирует мощную зеленую массу, а цветки могут опадать. Такой куст выглядит здоровым и сильным, но плодов на нем относительно мало или они развиваются медленно. При нарушении питания симптомы могут проявляться не только в изменении сроков созревания, но и в состоянии листьев или плодов.

Отдельная проблема — «желтые плечики», когда часть плода около плодоножки остается желто-зеленой, хотя остальная поверхность уже красная. В Россельхозцентре это относят к физиологическому нарушению, которое может быть связано со стрессом растения и дисбалансом питания; среди возможных причин специалисты называют дефицит калия и магния, температурный стресс и избыток кальция.

При этом самостоятельно покупать сразу несколько удобрений и вносить их «на всякий случай» не стоит. Юрий Попов заметил, что подкормка должна решать конкретную проблему, а не быть попыткой ускорить созревание. «Если растение получает достаточно питания, дополнительное внесение удобрений не заставит зеленый плод быстрее покраснеть, а лишь создаст избыток отдельных элементов, который может, наоборот, нарушить баланс питания», — заключил он.

Поэтому при подозрении на дефицит сначала стоит оценить состояние растения и характер симптомов. Особенно осторожно следует относиться к азотным подкормкам во второй половине сезона.

Ошибки полива, высокая влажность и плохая вентиляция

Томатам необходима вода, но постоянная сырость почвы и воздуха не помогает плодам быстрее созревать. В теплице чрезмерная влажность в сочетании с плохой вентиляцией создает условия для развития грибных заболеваний.

При этом вредны и резкие перепады: после сильного пересыхания почвы обильный полив может привести к растрескиванию плодов.

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«Я бы не советовал специально пересушивать томаты ради ускорения покраснения, кратковременное ограничение полива иногда используют в конце сезона как агротехнический прием, но это не универсальное решение. Если растение испытывает настоящий водный стресс, результатом может стать не ускорение созревания, а проблемы с плодами», — объяснил агроном.

Перегрузка куста плодами, пасынками и новыми цветками

Иногда куст выглядит впечатляюще: на нем десятки завязей, продолжают появляться новые цветки, активно растут пасынки. Но для конца сезона такое растение может оказаться перегруженным.

Каждый новый побег и каждая новая завязь требуют ресурсов, пояснил «Газете.Ru» Юрий Попов, поэтому при ограниченном времени до наступления холодов имеет смысл остановить образование новых плодовых кистей и направить ресурсы растения на уже сформировавшиеся плоды.

При этом удалять все подряд за один день не нужно. Сильное и агрессивное вмешательство может обернуться еще большим стрессом для растения.

Особенности сорта, поздняя посадка, болезни и повреждение корней

Сорта сильно различаются по срокам созревания. Поздний крупноплодный томат закономерно будет готов позже раннего сорта с небольшими плодами. Кроме того, если рассаду высадили поздно или растения долго восстанавливались после пересадки, сроки плодоношения также сдвигаются.

Поэтому сравнивать стоит не отдельные помидоры, а растение с характеристиками конкретного сорта и условиями, в которых оно выращивается.

Еще одна группа причин связана с болезнями и повреждением корней. Если корневая система пострадала от пересыхания, переувлажнения, механического повреждения или болезни, растение хуже обеспечивает надземную часть водой и питательными веществами. На плодах и листьях при этом могут появляться дополнительные признаки неблагополучия.

Иными словами, если куст здоров, соответствует своему сорту и просто еще не подошел к сроку созревания, вмешиваться не нужно. Если же зеленые плоды сочетаются с признаками болезни, нарушениями роста или повреждением растения, сначала нужно разобраться с причиной.

Как дозаривать помидоры дома

Дозаривание позволяет сохранить часть урожая, который уже сформировался на кусте, но не успел покраснеть до наступления холодов. Однако для этого подходят не любые зеленые плоды: слишком молодые томаты после съема могут не перейти к нормальному созреванию.

Какие плоды подходят для дозаривания, а какие нужно отбраковать

В конце сезона собирать сформировавшиеся зеленые помидоры особенно разумно в нескольких случаях:

* прогноз обещает продолжительное похолодание;

* ожидаются холодные ночи;

* начинаются затяжные дожди;

* на участке появились признаки фитофтороза или других заболеваний;

* растение уже остановило рост и очевидно не успеет полноценно завершить созревание плодов на кусте.

Снимать все зеленые помидоры подряд только потому, что наступил август, не нужно. Совсем маленькие плоды еще не достигли необходимой стадии развития и после съема могут не дозреть нормально.

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Для домашнего дозаривания нужно выбирать здоровые, сформировавшиеся плоды, которые достигли характерного для сорта размера. Хороший признак — начало изменения окраски: бланжевая или бурая стадия говорит о том, что плод уже перешел к созреванию и способен продолжить этот процесс после отделения от куста.

Можно использовать и полностью зеленые томаты, если они уже достигли физиологической зрелости. Внешне такой плод обычно выглядит сформировавшимся, имеет характерную для сорта форму и размер, а при нажатии остается плотным.

А вот маленькие, недоразвитые плоды, которые появились на кусте незадолго до окончания сезона, для дозаривания подходят хуже. Не стоит закладывать на хранение и томаты с механическими повреждениями, трещинами, следами гнили или признаками заболевания.

Особенно внимательно нужно относиться к плодам с подозрительными пятнами. Если заболевание уже развивается, попытка дозарить такой помидор вместе со здоровыми может закончиться порчей всей партии.

Как подобрать температуру, влажность и тару

Для домашнего дозаривания важно создать спокойные условия без резких перепадов температуры. Не стоит складывать зеленые томаты в холодный погреб или оставлять их на жарком балконе: сильное охлаждение тормозит созревание, а перегрев также может нарушать этот процесс. Активность этилена у созревающих томатов наиболее благоприятна примерно при 20 °C.

Оптимально держать плоды в помещении при умеренной комнатной температуре, вдали от прямого солнца и отопительных приборов. Специально выставлять томаты на солнце, чтобы они «быстрее покраснели», не нужно.

Для дозаривания подойдет картонная коробка, деревянный ящик или другая чистая сухая тара. Томаты лучше разложить в один-два слоя так, чтобы верхние плоды не подавили нижние, а также чтобы поврежденный или начинающий портиться плод можно было быстро обнаружить и убрать.

Плотно закрывать емкость герметичной крышкой также не стоит. Томаты продолжают «дышать», поэтому им нужен воздухообмен.

Отдельно можно отбирать уже покрасневшие плоды и переносить их в холодильник или другое прохладное место, если нужно замедлить дальнейшее размягчение.

Как использовать спелое яблоко или банан для ускорения дозаривания

Ускорить дозаривание можно с помощью уже созревших плодов, например яблока или банана. Секрет здесь не в каких-либо веществах из самого фрукта, а в этилене — газообразном растительном гормоне, который участвует в регуляции созревания многих плодов, в том числе томатов.

Спелые плоды выделяют этилен, а томаты на него реагируют. Поэтому несколько зрелых яблок или банан можно положить в коробку вместе с зелеными помидорами. Это может создать внутри емкости более благоприятные условия для перехода плодов к созреванию.

При этом специально закрывать коробку наглухо или использовать большое количество фруктов не нужно. Достаточно положить рядом с томатами один-два зрелых плода и регулярно проверять состояние всей партии.

К слову, спелые плоды самих томатов также выделяют этилен и способны ускорять созревание соседних томатов — этот принцип используется при совместном дозаривании.

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Но агроном Попов подчеркнул, что важно понимать и другое: этилен не способен превратить недоразвитый томат в полноценный зрелый плод. Если помидор был снят слишком рано, дополнительный источник этилена не исправит проблему.

Механизм созревания томатов хорошо изучен: плод сам вырабатывает этилен, а по мере созревания меняются его окраска, плотность и химический состав.

Именно поэтому дозаривание уже сформировавшегося томата после съема — нормальный физиологический процесс, а не искусственное «доведение» незрелого овоща до нужного состояния.

Какие народные способы могут навредить томатам

В интернете можно найти десятки способов заставить томаты краснеть быстрее. Одни основаны на реальных физиологических процессах, но применяются слишком грубо, другие вообще не имеют убедительного агрономического обоснования.

Главное правило здесь простое: если метод предполагает серьезное повреждение здорового растения или внесение вещества без понятной необходимости, использовать его ради ускорения созревания не стоит.

Проколы стебля, надрывание корней и перетяжка проволокой

Иногда советуют прокалывать стебель, делать в нем надрезы, перетягивать его проволокой или специально повреждать корни как способ заставить растение «переключиться» с роста на созревание плодов.

Логика у таких рекомендаций есть только на бытовом уровне: растение действительно реагирует на стресс, но это не означает, что он автоматически ускорит созревание и даст больше качественного урожая.

Напротив, механическое повреждение стебля или корней нарушает нормальное движение воды и питательных веществ и создает дополнительные ворота для инфекции. Если повреждена корневая система, растение может начать испытывать дефицит воды даже при достаточной влажности почвы.

Йод, соль, сода, спиртовые инъекции и другие неподтвержденные рецепты

Еще одна большая группа советов — домашние растворы, которыми предлагают поливать или опрыскивать томаты ради ускорения созревания. Среди них встречаются йод, соль, сода, различные спиртовые растворы и даже введение спирта непосредственно в плод или стебель.

Йод не является универсальным стимулятором созревания, а внесение соли способно увеличить концентрацию солей в почве и создать дополнительную нагрузку на корневую систему. Сода также не превращает зеленый томат в спелый, а изменение кислотности субстрата без необходимости может нарушить доступность элементов питания.

Особенно сомнительны способы, предполагающие введение спирта внутрь растения или плода. Даже если отдельные эксперименты показывают изменение скорости созревания, это не означает, что прием подходит для домашнего выращивания и безопасен для урожая.

То же относится к любым советам «на всякий случай» подкормить томаты. Если растение не испытывает подтвержденного дефицита, дополнительные элементы питания не обязательно ускорят созревание, а иногда способны нарушить баланс питания.

Если помидоры долго не краснеют, начинать стоит не с народных рецептов, а с оценки условий, в которых находится растение. В большинстве случаев сначала достаточно скорректировать микроклимат, освещение, полив и нагрузку на куст, а в конце сезона — своевременно снять сформировавшиеся плоды.

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Чек-лист: что делать в первую очередь, если томаты не краснеют

* Проверить сорт и сроки созревания. Поздний сорт не стоит сравнивать с ранним по скорости покраснения.

* Оценить температуру. В теплице не допускать сильного перегрева днем и резкого охлаждения ночью.

* Наладить проветривание. Избыток влажности повышает риск болезней и ухудшает состояние растений.

* Проверить освещение и загущенность. Постепенно убрать листья, которые сильно затеняют созревающие кисти.

* Не перекармливать азотом. Подкормки вносить только при наличии показаний.

* Соблюдать стабильный режим полива. Не допускать сильного пересыхания с последующим обильным поливом.

* Снизить нагрузку на куст в конце сезона. Удалить поздние цветочные кисти, новые пасынки и при необходимости прищипнуть верхушку.

* Следить за прогнозом. При угрозе холодов, затяжных дождей или распространения болезней не ждать полного покраснения на кусте.

* Снять сформировавшиеся плоды. Бланжевые, бурые и другие физиологически зрелые томаты можно отправить на дозаривание.

* Не использовать сомнительные способы. Проколы стебля, надрывание корней, перетяжки и домашние растворы без доказанной необходимости не заменяют нормальную агротехнику.

Главное — не пытаться ускорить созревание любой ценой. Если томат уже сформирован, зачастую безопаснее дать ему спокойно дозреть в подходящих условиях или вовремя снять и отправить на дозаривание, чем подвергать растение дополнительному стрессу.