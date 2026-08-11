Лучшее время для урбанистики: эксперты поддержали внимание Путина к городской среде

Президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита в Бурятию провел встречу с архитекторами и урбанистами на площадке Бурятского государственного университета, где была развернута экспозиция проектов благоустройства Дальнего Востока. Собеседники говорили о перспективах градостроительства и создании общественных зон в регионах. Эксперты высоко оценили развитие архитектуры и городской среды в России, отметив внимание президента к этой сфере. Своими оценками итогов встречи Владимира Путина с урбанистами и архитекторами в Улан-Удэ поделились политологи Владимир Шаповалов, Анна Федорова и Гарник Туманян.

Эксперты: отрасль на подъеме

«В настоящее время урбанистика, городская архитектура, архитектурные решения, как на уровне крупных городов, так и на уровне малых городов и сельской местности в России, переживают один из лучших периодов в своей истории», — заявил Владимир Шаповалов, политолог, член Общественной палаты РФ, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России, член правления РАПН.

Еще один тезис Шаповалова касается подхода президента к развитию городов.

«Владимир Путин отметил значимость архитектурных решений и подчеркнул, что важно сочетать современные тенденции с использованием информационных технологий с самобытностью, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия», — указал Шаповалов.

Знаковые проекты и регионы

В ходе встречи президент выслушал предложения практикующих специалистов, призвал учитывать их при разработке проектов и затронул тему подготовки кадров для отрасли, напомнив о программе «Архитекторы.рф», которая действует для поддержки молодых архитекторов.

Владимир Шаповалов привел в пример несколько инфраструктурных объектов, которые уже сейчас можно назвать символами новой России.

«Чего стоят Крымский мост и автомобильная трасса Таврида, преобразовавшаяся за последние десятилетия Москва. Думаю, во многом эти объекты будут ассоциироваться у будущих поколений с самим президентом и его курсом. Не менее значимыми являются успехи градостроительства в других крупных городах России: в Санкт-Петербурге и Казани, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Очень важными являются проекты, которые реализуются и в относительно небольших городских, и поселковых пространствах, таких, как, например, Иннополис, который является примером грамотной работы урбанистов», — сказал политолог.

«Владимир Путин неслучайно подчеркнул колоссальную значимость труда градостроителей: их работа буквально формирует «образ мыслей человека и его культурный код». Действительно, среда воспитывает, вдохновляет, создает нашу идентичность, будет формировать представление о нашей эпохе у наших детей и внуков», — заявила Анна Федорова, политтехнолог, член РАПК, эксперт ЭИСИ.

Она также заметила, что качественные изменения в благоустройстве все чаще можно увидеть не только в столицах, но и далеко за их пределами.

«В региональных столицах, скромных районных центрах и даже совсем небольших населенных пунктах появляются парки и набережные, которые по красоте и продуманности не уступают московским», — сказала она.

По ее мнению, это меняет качество жизни миллионов людей здесь и сейчас.

«Встреча президента с профессиональным сообществом в Улан-Удэ стала ярким подтверждением того, что урбанистика в России не просто прижилась — она успешно внедрена. И это, без преувеличения, одно из самых вдохновляющих достижений курса президента последних лет», — резюмировала эксперт.

Человекоцентричность и образ эпохи

«Президент в вопросах взаимодействия государства и граждан последовательно вводит в государственное и муниципальное управление принципы человекоцентричности, где комфорт и высокий уровень жизни граждан занимают ключевое место. Важно, что государство ориентируется на то, что нужно людям, находится с ними в постоянном диалоге, решения вырабатываются исходя из потребностей благополучателей», — заявил Гарник Туманян, политолог, заместитель руководителя проектов Департамента общественно-информационных проектов ЭИСИ, куратор Экспертного клуба «Дигория».

Туманян также поделился мыслью о том, что архитектура сегодняшнего дня становится для будущих поколений главным свидетельством времени.

«Мы становимся свидетелями формирования нового архитектурного образа нашей эпохи. Как заметил президент, через работу архитекторов формируется образ мысли и культурный код людей. С Россией первой четверти XXI века мы явно ассоциируем Крымский мост, Олимпийский парк Сочи или комплекс зданий Москва-Сити. Более того, в этом году заложен беспрецедентно сложный и впечатляющий проект нового здания Национального центра Россия, который, думаю, станет ярчайшим отражением архитектуры нашей эпохи. Именно такой Россию будут воспринимать наши потомки через десятилетия и даже столетия: передовой, сильной, великой страной, которую не смогли сломить ни санкции, ни давление», — добавил Туманян.