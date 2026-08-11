11 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

11 августа любители «тихой охоты» празднуют День белого гриба, который называют «королем леса» за его вкус, аромат и полезные свойства. В мире напоминают о важности профилактики болезней сердца. Православные верующие отмечают рождество одного из самых почитаемых святых — Николая Чудотворца. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 11 августа и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 11 августа

* Мeждунapoдный дeнь здорового сердца

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в мире. Каждый год они уносят жизни почти 20 млн человек. Международный день сердца появился, чтобы обратить внимание на эту проблему. Инициатором учреждения праздника выступила Всемирная федерация сердца при поддержке ВОЗ — впервые его отметили еще в 1999 году.

С тех пор 11 августа стало днем, когда медики по всему миру напоминают о факторах риска: повышенном давлении, высоком холестерине и стрессе. В честь даты по всей стране проходят дни открытых дверей в поликлиниках, лекции о гипертонии, акции с бесплатным измерением давления, а с 10 по 16 августа в российских медучреждениях состоится Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи призывают проверить сердце даже тем, кто чувствует себя здоровым — своевременная диагностика может продлить жизнь.

* День белого гриба

Белый гриб называют «царем грибов» или «королем леса» за его неповторимый вкус и аромат. Ему даже посвящен отдельный праздник — неофициальный, но очень душевный. Для каждого любителя «тихой охоты» боровик — самый желанный трофей. Помимо вкуса, в нем много пользы. Белый гриб по питательности не уступает мясу, а по содержанию фосфора — рыбе. Помимо этого, он богат аминокислотами и витаминами. Но важно помнить, что это трудноперевариваемый продукт, который есть можно не всем — от его употребления стоит воздержаться людям с заболеваниями ЖКТ, маленьким детям.

В День белого гриба в России проходят разные фестивали, ярмарки. Любители «тихой охоты» делятся лучшими рецептами блюд с боровиками.

* Мeждунapoдный дeнь Фуфу

Фуфу — блюдо из маниоки, ямса или банана, напоминающее по консистенции густую кашу. Его вымешивают до эластичной консистенции и подают с густыми супами. Фуфу очень популярно в странах Западной Африки, особенно в Гане и Нигерии.

Праздник в честь Фуфу был создан европейскими рестораторами для популяризации африканской кухни. В этот день в мегаполисах открываются аутентичные африканские рестораны, где можно не только попробовать Фуфу, но и понаблюдать за процессом приготовления. Особой популярностью пользуются кулинарные мастер-классы, где каждый может научиться вымешивать идеальную консистенцию этого традиционного блюда.

Nana Kobbah/Shutterstock/FOTODOM

* Всемирный день стального барабана

В 2023 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 11 августа Всемирным днем стального барабана. Этот уникальный музыкальный инструмент был изобретен на Тринидаде и Тобаго в 1930-х годах. Его звук стал символом карибской культуры и музыки калипсо, а сам стальной барабан — воплощением инклюзивности и культурного многообразия.

Что отмечают в разных странах 11 августа

День гор — Япония. Один из самых молодых государственных праздников Японии: его учредили в 2014 году, а впервые отметили в 2016-м. Дата 11 августа была выбрана не случайно — две единицы в числе напоминают стилизованные горные вершины, символизм сразу оценила японская пресса. Инициаторами выступили туристические и природоохранные организации, а главная цель — познакомить людей с горами и выразить им благодарность. Неслучайно символом Японии стала священная гора Фудзияма, которая в 2013 году была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гора Фудзи Ryu_jp/Shutterstock/FOTODOM

* День национальной идентичности (Навасард) — Армения. 11 августа в Армении отмечают Навасард — первый день древнеармянского календаря, который символизировал начало нового года. В 2026 году праздник был официально включен в календарь памятных дат как день национальных традиций, культуры и единства армян. В этот день по всей стране проходят ремесленные ярмарки, турниры по традиционной борьбе и танцам, готовят национальные блюда.

* День независимости — Чад. Масштабный праздник посвящен важному событию, произошедшему 11 августа 1960 года — в этот день Чад вышел из состава Французской Экваториальной Африки и провозгласил независимость. После этого у страны были непростые времена: смены режимов, войны, поиск стабильности, и 11 августа для жителей страны стало обещанием двигаться к миру и развитию. В честь даты проходят военные парады и танцевальные колонны, ярмарки ремесел и футбольные турниры во дворах.

* День сил обороны — Зимбабве. Силы обороны Зимбабве помогли стране отстоять независимость и территориальную целостность. В этот день в столице, городе Хараре, проходит военный парад и показательные выступления военных.

Религиозные праздники 11 августа

Рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в христианстве. В православном календаре ему посвящены три даты. 11 августа верующие вспоминают о рождении святителя, который с детства отличался особой набожностью и милосердием. Всю свою жизнь Николай заботился о нуждающихся. Особое внимание он уделял детям, сиротам, вдовам, морякам и несправедливо осужденным. Верующие обращаются к святителю в самые трудные моменты жизни. В этот день в храмах совершаются торжественные богослужения в память о нем.

Кстати По данным на 2021 год, в России около 5400 храмов и часовен, не считая монастырей, освященных в честь святителя Николая.

День памяти святого мученика Каллиника Киликийского

Святой Каллиник жил в III–IV веке в Киликии, области на юго-востоке Малой Азии. С детства рос в христианской семье и, став старше, отправился с проповедями об Иисусе Христе по городам и селениям своей земли. Однако его арестовали в городе Анкира и привели на суд к гонителю на христиан, местному правителю Сакердону. Каллиника заставляли отречься от веры, угрожали и пытали, но все истязания он переносил с мужеством и спокойствием. Тогда Сакердон приказал обуть мученика в железные сапоги с гвоздями и гнать его в Гангр (ныне — турецкий город Чанкыры) на сожжение. Истекая кровью, святой продолжал молиться.

Но по дороге случилось чудо. Каллиник извлек из камня родник, чтобы спасти от жажды своих мучителей. Они даже были готовы освободить святого, но не смогли этого сделать из страха перед правителем. В Гангре, возблагодарив Бога, он сам вошел в уготованный ему пылающий костер. Но произошло чудо: тело осталось невредимым, и его с почестями предали земле.

11 августа Русская православная церковь также чтит память • мученицы Серафимы девы (117–138);

• мученицы Феодотии и трех чад ее (304);

• мученика Евстафия Мцхетского (589);

• преподобномученика Михаила Савваита черноризца (IX в.);

• преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских (XIII в.);

• преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов (1921);

• преподобномученика Анатолия (Смирнова), иеромонаха (после 1930);

• священномученика Алексия Красновского, пресвитера, и преподобномученика Пахомия (Русина), иеромонаха (1938);

• мученика Даниила Черкасского (Кушнира) (1766).

Народные праздники 11 августа

Калинин день (Калинник)

В народном календаре 11 августа — день памяти святого Каллиника, но в крестьянской традиции это имя переосмыслили по-своему. Созвучное с «калиной» прозвище закрепилось за праздником прочно: к середине августа как раз поспевала та самая горьковато-сладкая ягода, которую на Руси ценили и как лекарство, и как лакомство.

С калиной в этот день обращались бережно — ломать ветки строго запрещалось, иначе, по поверьям, в доме поселятся беды. Собирали ягоду затемно, пока роса не сошла: считалось, что утренний сок калины отбеливает кожу и придает лицу здоровый румянец. Из нее пекли пироги с медом, варили кисель и обязательно раздавали угощение нищим — чтобы в доме водился достаток.

Nadya So/Shutterstock/FOTODOM

Калинин день на Руси был еще и временем, когда начинали опасаться ранних заморозков. Их называли «калинниками» — они могли погубить еще не убранный урожай. Поэтому примечали: если туманы стелются по низинам — холода не страшны, а вот если утро ясное и сухое — жди морозов.

Хозяйки в этот день до обеда не мыли окна — верили, что вместе с грязью можно случайно вымести из дома удачу. Деньги поутру тоже не пересчитывали, чтобы не спугнуть прибыль. А скотину оберегали особым способом: коровам повязывали на рога красные ленточки, а в хлеву стелили крапиву — считалось, что так нечистая сила не сможет отобрать молоко.

Именины 11 августа

* Александр,

* Алексей,

* Анатолий,

* Даниил,

* Константин,

* Кузьма,

* Михаил,

* Николай,

* Роман,

* Серафим.

Приметы 11 августа

Утренний туман — к богатому урожаю овса, но мало меда будет.

Похолодало — осень придет теплая.

Овес зазеленел снова — к дождливой осени.

Лунный календарь 11 августа

Фаза Луны: убывающая Луна, 28-е лунные сутки.

Луна в знаке Льва.

28-й лунный день — время внутреннего покоя и созерцания. Символ дня — лотос, олицетворяющий чистоту и духовное просветление. Астрологи рекомендуют не торопиться, завершать текущие дела и избегать новых. Луна во Льве придает сил и энергии, но может провоцировать излишнюю самоуверенность.

11 августа родились люди под знаком зодиака Льва, относящегося к стихии Огня под управлением Солнца. Рожденные в этот день обладают сильным характером, щедры, великодушны и всегда готовы прийти на помощь.

Какие исторические события произошли 11 августа

* 1378 год — русское войско впервые разбило золотоордынцев в битве на реке Воже. Под командованием Дмитрия Донского русские дружины нанесли сокрушительное поражение войску мурзы Бегича, посланного Мамаем. Интересный факт: Дмитрий Донской применил тактику ложного отступления, заманив ордынскую конницу под удар главных сил.

* 1707 год — Пруссия и Швеция сформировали «Вечный альянс». Договор был заключен во время Северной войны (1700–1721). «Вечность» этого союза оказалась весьма относительной: он был расторгнут уже в 1718 году после смерти шведского короля Карла XII и поражения Швеции в войне. Альянс не смог предотвратить потерю Швецией статуса великой державы.

* 1791 год — российский флот под командованием адмирала Федора Ушакова разгромил турецкую эскадру в сражении при Калиакрии. Это было последнее морское сражение русско-турецкой войны 1787–1791 годов между флотами России и Османской империи.

* 1926 год — компания «Кодак» объявила о начале работ по созданию цветной кинопленки. Первая двухцветная система Kodacolor была запущена в 1928 году, а знаменитая трехслойная пленка Kodachrome, ставшая эталоном, появилась в 1935 году.

* 1959 год — в Москве открылся международный аэропорт Шереметьево. Первоначально это был военный аэродром Шереметьевский. Первый рейс (из Москвы в Ленинград) был выполнен самолетом Ту-104. Здание терминала Шереметьево-1 (ныне Терминал B) открыли только в 1964 году.

* 1999 год — произошло полное солнечное затмение, видимое на территории Европы. Тень Луны прошла от Атлантики через Великобританию, Францию, Германию, Австрию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Турцию, Иран, Пакистан и Индию. Это было последнее полное солнечное затмение второго тысячелетия. Оно вызвало огромный ажиотаж. Во время полной фазы наблюдатели отчетливо видели солнечную корону и протуберанцы (плотные образования из раскаленного газа, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем), а также эффект «бриллиантового кольца».

* 2012 год — произошло Тебризское землетрясение в Иране. Два мощных подземных толчка магнитудой 6,4 и 6,3 с интервалом в 11 минут произошли в провинции Восточный Азербайджан около городов Ахар и Варзакан. Землетрясение привело к значительным разрушениям в сельской местности, где многие дома были построены из сырцового кирпича. Погибло более 300 человек, 3 тыс. получили ранения, было разрушено около 200 деревень.

Тебризское землетрясение в Иране, 2012 год Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press

Кто родился 11 августа

* В 1795 году родился Иван Спасский — русский врач, домашний доктор семьи Александра Пушкина. Он был свидетелем последних дней жизни поэта в 1837 году и оставил подробные медицинские записи об этом периоде.

* В 1926 году родилась Элла Некрасова — советская киноактриса. Известна ролями в фильмах 1950–1970-х годов, включая «Невероятные приключения итальянцев в России» (1974) и другие. Ее карьера насчитывает около 20 кинокартин.

* В 1927 году родился Александр Юрлов — хоровой дирижер, народный артист РСФСР (1966). Основатель и руководитель Государственной академической хоровой капеллы РСФСР (сейчас носит его имя). Под его управлением капелла исполнила монументальные произведения Свиридова, Шостаковича, Щедрина. Скончался в 46 лет, находясь на пике карьеры.

* В 1950 году родился Геннадий Никонов — советский и российский оружейник. Создатель автомата АН-94 «Абакан» с уникальной системой смещенного импульса отдачи, обеспечивающей кучность стрельбы в 1,7 раза выше АК-74. Лауреат Государственной премии РФ (1998).

* В 1955 году родился Сергей Мавроди — российский предприниматель, основатель финансовой пирамиды АО «МММ» (1992–1994), в которую было вовлечено 10–15 млн вкладчиков. Ущерб от ее деятельности, по некоторым оценкам, составил около 3 млрд руб. В 1994 году был избран депутатом Госдумы, чтобы избежать ареста, но ни разу не посетил заседания. Скончался от инфаркта в 62 года.

Основатель финансовой пирамиды «МММ» Сергей Мавроди в зале Хамовнического суда Москвы, 2012 год Андрей Стенин/РИА «Новости»

Кто скончался 11 августа • В 1937 году умерла Эдит Уортон — американская писательница, первая женщина, удостоенная Пулитцеровской премии.

• В 1974 году умерла Мария Максакова — оперная певица, педагог, народная артистка СССР.

• В 1996 году умерла Ванга — известная болгарская ясновидящая.

Кто отмечает дни рождения 11 августа

* 87 лет исполняется Анатолию Кашпировскому — советскому и российскому психотерапевту, экстрасенсу, который в конце 1980-х практиковал «оздоровительные сеансы» на телевидении.

* 80 лет исполняется Мэрилин вос Савант — американской писательнице, обладательнице самого высокого зарегистрированного IQ в мире (228 баллов по шкале Стэнфорд-Бине).

* 76 лет исполняется Стиву Возняку — американскому программисту, инженеру-электронщику, одному из сооснователей компании Apple Inc. (совместно со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном).

* 52 года исполняется Оскару Кучере — российскому актеру («Улицы разбитых фонарей», «Солдаты»), теле- и радиоведущему, музыканту, лауреату премий «Овация» (2002) и «Знак качества» (2003).

* 49 лет исполняется Владимиру Пономареву — российскому режиссеру анимационного кино, основателю студии Toonbox, автору популярных детских мультсериалов «Куми-Куми» и «Котики, вперед!», лауреату премий фестивалей в Суздале и Геленджике.

* 43 года исполняется Крису Хемсворту — австралийскому киноактеру, всемирно известному по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel («Мстители», «Тор»).