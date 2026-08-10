«Выкопал яму и положил туда»: тело 12-летней школьницы нашли во дворе экс-депутата в Крыму

Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Крыму сопротивлялся при задержании

В крымском селе Чайкино, во дворе дома директора дома культуры, экс-депутата Джанкойского района Валентина Байды нашли тело 12-летней девочки. Мужчина рассказал, что она сама пришла к нему и якобы попросила купить газовый баллончик. После этого ребенок начал вдыхать его пары и потерял сознание. Экс-депутат попытался реанимировать ее, но школьница скончалась. Затем он вынес ее во двор, вырыл яму и положил туда. При задержании мужчина сопротивлялся и угрожал самоубийством, его арестовали. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Крыму на территории дома бывшего депутата нашли тело 12-летней девочки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как пишет Life со ссылкой на SHOT, 7 августа школьница уехала из дома кататься на велосипеде и не вернулась. После этого родители забили тревогу — отец девочки написал заявление в полицию. Тело ребенка обнаружили на заднем дворе директора местного дома культуры и бывшего депутата 64-летнего Валентина Байды.

Мужчина рассказал, что школьница приехала к нему и попросила купить ей газовый баллончик. После этого девочка начала вдыхать пары и потеряла сознание.

«Валентин утверждает, что занес школьницу к себе в дом и постарался ее привести в чувство, но она не дышала. Мужчина заявил, что вынес тело школьницы из дома, выкопал яму и положил тело туда», — отмечает SHOT.

Причиной смерти девочки, как уточняют Telegram-каналы, стала асфиксия. При этом видимых следов насильственной смерти на ее теле не обнаружили.

Жена Байды в разговоре с «Пятым каналом» заявила, что его семья не располагает никакой информацией о случившемся.

Угрожал самоубийством

Версию экс-депутата подтвердили в региональном Следственном комитете. Там отметили, что закопать тело школьницы мужчина не успел, так как в этот момент на место прибыли полицейские, которые искали пропавшую девочку.

«Мужчина оказал активное противодействие сотрудникам полиции и высказывал угрозы применения насилия в отношении себя. <...> Злоумышленник был задержан и доставлен в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — рассказали в МВД Крыма.

СК возбудило уголовное дело по статьям о вовлечении лица до 14 лет в антиобщественные действия и причинении смерти по неосторожности (п. «в» ч. 3 ст. 151, ч. 1 ст. 109 УК РФ). Мужчину арестовали на два месяца.

Что известно о подозреваемом?

По данным СМИ, 64-летний Валентин Байда в настоящий момент работает директором Чайкинского дома культуры. Мужчина ранее не был судим, в 2024 году он избирался депутатом сельсовета Джанкойского района.

«Сегодня узнал от сотрудников полиции о ЧП. Я просто в шоке... Помню, даже в Музее Победы его картины выставлялись. Работал с ним, будучи главой поселения, общался. Просто потрясен, что таким зверем оказался», — рассказал kp.ru экс-глава села.

«Mash на волне» отметил, что погибшая девочка давно знала мужчину. По информации SHOT, экс-депутат живет недалеко от ее семьи.