«Распаковываем чемоданы»: семью «веселого молочника» Уолкера не будут депортировать из РФ

Семью «веселого молочника» Джастаса Уолкера не будут выдворять из России. Как сообщили в МВД, их правовой статус был урегулирован. По словам самого Уолкера, на встрече сотрудники ФМС объяснили им, что возникло недопонимание, и посоветовали заняться оформлением российского гражданства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Семью «веселого молочника» Джастаса Уолкера не будут выдворять из России. Информация об этом не соответствует действительности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в беседе с РИА Новости.

По ее словам, члены семьи американского фермера проживают в России на основании вида на жительство. Это обязывает их своевременно предоставлять соответствующие уведомления, сроки подачи которых в случае Уолкеров были нарушены. Для урегулирования правовой ситуации сотрудники миграционного подразделения пригласили семью в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«Сегодня у руководства ГУМВД России по Алтайскому краю состоялась встреча с Джастасом Уолкером и его супругой, в ходе которой правовой статус членов семьи был урегулирован», — добавила Волк.

Сам Уолкер также сообщил, что его семью не собирались выдворять из России. Он уточнил, что на приеме сотрудники ФМС объяснили им, что оснований для депортации не было, произошло недопонимание.

«Мы возвращаемся домой. Сдали билеты. Распаковываем чемоданы. Дальше живем», — уточнил он.

Из-за чего возникла проблема?

О том, что семью могут депортировать из России, Уолкер рассказал 7 августа. Baza тогда писала, что супруга и дети фермера своевременно не продлили вид на жительство (ВНЖ). При этом самому Уолкеру выдворение не грозило, так как у него есть российский паспорт.

В беседе с kp.ru фермер рассказал, что его семья знала о просроченных документах. По его словам, эта ситуация возникла из-за того, что в прошлом году семья ездила в США. Пока Уолкеры находились там, все сроки подачи документов вышли.

«Когда вернулись в Россию, документы подали. Нас за это оштрафовали — было три административных нарушения», — уточнил фермер, добавив, что семья не стала оспаривать штрафы и оплатила их.

Семья собирается получить гражданство

Уолкер также рассказал, что в ФМС его семье настоятельно рекомендовали заняться оформлением гражданства. Он уточнил, что его близкие уже собрали документы для того, чтобы получить российские паспорта.

«У нас единственное, что осталось, — это пошлина, госпошлина в этом году сильно повысилась, сейчас 50 тысяч рублей на человека, то есть нам 200 тысяч надо на семью», — рассказал Уолкер РИА Новости.

По его словам, трое его детей родились в России, которая является для них родиной. Уолкер как гражданин РФ имеет право передать им свое гражданство. Фермер пояснил, что 200 тыс. для его семьи — это существенное сумма, однако семья все равно собирается получить паспорта РФ.

«Нам задают вопрос: «Вы не хотите или как? Что же вы раньше не делали?» Это многолетний процесс, который требует огромных усилий. То есть ты приходишь в управление один раз, тебе говорят принести одни документы, потом вновь приходишь, говорят, что нужны другие. Справки, документы заказывают из Америки, а вы сами понимаете, как сейчас непросто получать бандероли из США», — объяснил фермер.

Он добавил, что сам потратил на получение российского паспорта 12 лет: процесс начался в 2010-м, а само гражданство Уолкер получил только в 2022 году.

«Мы в этом году собирались осенью подавать на гражданство, у меня целая куча документов для этого собрана. Надо бы получить, пока детям не исполнилось 18 лет (дочкам 16, 14 и 11 лет). Мы видим свою судьбу, свое будущее именно в России», — добавил он.