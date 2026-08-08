«Нельзя так издеваться». Почему жители Екатеринбурга остались без воды

Жители шести районов Екатеринбурга более суток лишены подачи воды в дома из-за нарушения работы восьми фильтров на станции водоподготовки. Днем 8 августа было объявлено о возобновлении работы сети, однако позже «Водоканал» сообщил, что подачу воды восстановят только к вечеру 9-го числа. На фоне нехватки воды жители выстраиваются в очереди к автоцистернам и наполняют ведра в фонтанах.

Большая часть жителей Екатеринбурга осталась без водоснабжения из-за аварии на фильтровальной станции. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Алексей Орлов.

«Накануне из-за низкого качества исходной воды из водозабора на станции водоподготовки МУП «Водоканал» вышли из строя восемь фильтров»,

— написал мэр.

Он уточнил, что вода перестала поступать во все дома Кировского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов, и в часть зданий в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском районах. К больницам и поликлиникам Екатеринбурга организовали подвоз воды в автоцистернах.

Позже он объявил, что в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому) фильтровальная станция начала подачу воды в систему, началось заполнение труб.

Компания «Водоканал Екатеринбурга» также заявила, что холодная вода вернулась во все районы города, но давление полностью восстановится только к следующему утру. Однако уже спустя несколько часов пресс-служба рассказала о необходимости повторной промывки фильтров и отстойников, в связи с чем «восстановление холодного водоснабжения в штатном режиме во всех районах города будет завершено к 20:00 09.08.2026» .

Прокуратура Свердловской области объявила о начале проверки в связи с прекращением подачи воды.

По данным агентства Ura.ru, проблемы с водой наблюдаются и в других уральских городах — в Каменск-Уральском и Первоуральске. Власти населенных пунктов объяснили, что из-за сильных дождей и паводков качество воды в реках сильно ухудшилось, из-за чего давление в системах пришлось снизить для проведения дезинфекции.

«Нельзя так издеваться»

Жительница Екатеринбурга Екатерина в разговоре с «Газетой.Ru» днем отметила, что в ее дом на улице Чекистов ни горячая, ни холодная вода так и не поступила.

«Это, конечно, уже предел терпения. Наверное, в принципе нельзя так над людьми издеваться. И, надеюсь, наш мэр сам когда-нибудь окажется в такой ситуации без воды, без еды, без электричества и еще без чего-нибудь денек, а лучше два. Потому что свинство это — вот так вот к людям относиться. У него-то все хорошо, он у нас за городом живет со своей скважиной. Поэтому, я так понимаю, проблемы холопов его не особо волнуют»,

— сказала наша собеседница.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором запечатлена длинная очередь к прибывшей во двор автоцистерне. В издании отметили, что водителей водовозов «встречали во дворах ЖК и домов как героев». В тех же квартирах, до которых вода все-таки доходила, она оказалась желтого цвета. Также по данным канала, в некоторых магазинах закончилась бутилированная вода . На выложенном фото запечатлено объявление на двери о том, что пятилитровые бутыли не продаются.

Кроме того, местные жители делятся в соцсетях кадрами, на которых люди набирают воду в ведра из работающих фонтанов .

«Люди живут в многоэтажках, без воды невозможно нормально приготовить еду, помыть детей, сходить в туалет. Постоянно продлевают сроки ремонта и вообще непонятно, когда вода появится в домах», — рассказала местная жительница Telegram-каналу «Осторожно, Новости».