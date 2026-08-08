«Мама велела убивать». Как банда «кровавой атаманши» наводила ужас на столицу?

Мама, кровавая атаманша, дочь прокурора — как только не называли уроженку Грузии Мадлену Зворыкину. В 90-е она стала легендой московского криминального мира. Вместе с любовником ей удалось сколотить банду, которая несколько лет наводила ужас на бизнесменов. Кровавые расправы киллеры совершали под прикрытием организации с гордым названием «Святой Георгий». Как все же удалось поймать преступников — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 26 июля 1994 года сотрудники наружного наблюдения доложили — в Маму стреляли, ранение в голову. Никаких пояснений не требовалось — все столичные правоохранители знали, что речь идет о 45-летней Мадлене Зворыкиной, лидере кровавой и неуловимой столичной банды. Сотрудники МУРа следили за ней уже несколько лет, оперативных материалов набралось уже на три тома, но доказательств, чтобы начать задержания, не хватало. Покушение на атаманшу подтолкнуло правоохранителей к активным действиям.

«Был влюблен без памяти»

«Маму боялись. На следствии мало кто решался давать откровенные показания. Узнав, что она за решеткой, люди с тревогой спрашивали: «Сколько ей дали? А досрочно выпустить не могут?» — писал журналист Николай Модестов в книге «Следствие продолжается».

Мадлена Зворыкина, она же Бердзенишвили или Рогачева, — уроженка Тбилиси. Ее настоящее имя установить так и не удалось. По данным грузинских правоохранителей, в начале 1990-х она возглавляла кахетинское крыло военизированной организации «Мхедриони». Ее члены участвовали в свержении первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, а заодно промышляли грабежом мирного населения, насилием, вымогательствами и похищениями людей.

Своим криминальным талантам Мадлена нашла применение и в России у нее было и российское гражданство. Здесь она познакомилась с местными бандитами и создала коммерческую фирму «Святой Георгий», в которой их и трудоустроила. Компания занималась мошенничеством — аферисты заключали договоры на поставку продуктов, получали деньги, а товар не отдавали.

Узнать об этом милиции удалось не сразу, ведь недовольных не было. Оказалось, об этом заботился главарь банды и любовник Зворыкиной — рецидивист Александр Рощин. Костяк его банды киллеров составляли шесть человек — Алексей Фокин, Михаил Веркетис, Александр Киселев, Гоча Гаприндашвили и Ираклий Какиашвили.

« Рощин был влюблен в Мадлену без памяти, а она расчетливо этим пользовалась. Когда обманутые партнеры требовали у нее деньги, она просто говорила ему: «Положи их». Приказ тут же выполнялся», — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» Михаил Слинько, на тот момент следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы, расследовавший дело банды.

Киллеры не знали жалости. По словам собеседника «Газеты.Ru», своих жертв они связывали и жестоко убивали, часто отрубая головы и руки — Рощин полагал, что так трупы будет сложнее опознать .

Не пугали бандитов и случайные жертвы. Когда Мадлена поручила им избавиться от очередного недовольного, Рощин быстро установил его место жительства и время, когда жертва будет дома. В тот день мужчина принимал гостей — всего 14 человек, в том числе трое детей.

Бойню предотвратило лишь стечение обстоятельств. Один из гостей, увидев киллеров, выбросился из окна четвертого этажа. Он разбился насмерть, крики и шум привлекли внимание прохожих. Те вызвали милицию, и Рощину пришлось свернуть операцию.

О том, что ряд расправ, потрясших столицу, — дело рук банды Мадлены, оперативники догадывались уже в 1992 году, но возможности задержать злоумышленников не было.

«У прокуратуры просто не было доказательств. Да, мы знали об убийствах, имели записи переговоров, когда бандиты обсуждали, где прятать тела. Но самих тел не было! Срабатывает старая схема — нет тела, нет дела» Александр Яковлев, сотрудник МУРа Из книги Николая Модестова «Следствие продолжается»

Покушение на Зворыкину дало повод перейти к активным действиям. Прокуратура дала санкцию на возбуждение дела и задержания. Первым, за кем пришли оперативники, стал Алексей Фокин.

«В ковбойской шляпе и с пистолетами»

Оперативники знали, что оружия у людей Зворыкиной и Рощина много. Оно попало к ним в руки после того, как в Грузии была разграблена российская военная база морских диверсантов. Тогда пропали автоматы, взрывчатка, пистолет бесшумного боя и многое другое. Разрешения на них преступники или подделывали, или получали в той же Грузии. Поэтому на задержание Фокина выехала целая группа.

Как только сотрудники попали в квартиру — на несколько секунд оцепенели.

«В коридоре нас встречает стоящий в полный рост человек в ковбойской шляпе, джинсовом костюме и с пистолетом в каждой руке. Ворвавшиеся за мной сотрудники отряда особого назначения в упор расстреляли фигуру. Потом все увидали, что перед нами манекен. Шутник Фокин таким образом встречал гостей», — вспоминал Александр Яковлев.

«Оригинал» бандита удалось задержать уже вечером у поста ГАИ. Никакого сопротивления он не оказал. Почти сразу сотрудники взяли и Рощина. Сомнений, где его искать, не было. Оперативники знали — он придет в больницу навестить раненую возлюбленную .

Так оно и вышло. Рецидивиста задержали, как только он заявился к Мадлене. При себе у него были удостоверение полковника внутренней службы МВД Грузии и начальника отдела корпуса спасения «Мхедриони», несколько загранпаспортов и фальшивое удостоверение сотрудника милиции.

Рощин дал показания, даже рисовался, но Мадлену не сдал, ради нее он был готов пойти на что угодно. Но хватило того, что на нее стали давать показания все остальные участники банды», — рассказал «Газете.Ru» Михаил Слинько.

Первым во всем сознался Фокин. Он рассказал, что кровавый путь банды начался с устранения участников солнцевской преступной группы — лидер ОПГ Мопс заслал их к Маме, чтобы следить за ее бизнесом.

Поначалу Зворыкина терпела надзор, но как только один из новичков заявил, что атаманша должна «солнцевским» 25% с каждой сделки, приказала Рощину избавиться от «контролеров».

23 августа 1992 года Рощин, Фокин и трое их «коллег» по цеху привезли двоих «солнцевских» на дачу. На них надели наручники и задушили удавкой. Через сутки все члены «Святого Георгия» уже были в Грузии, где на время затаились.

«Следователям пришлось нанять экскаватор»

Следующей жертвой киллеров стал их же товарищ Дмитрий Щербаков. Рощин и Мадлена сочли его предателем — после возвращения из Грузии он попался в руки людям Мопса и под пытками признался, что их товарищей велела убить Зворыкина.

Получив всю информацию, «солнцевские» высадили Щербакова у ближайшего травмпункта, а оттуда медики переправили бандита в институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Там его и нашел Рощин.

Убедив Щербакова, что ему надо скрыться от людей Мопса, коллеги по банде усадили Дмитрия в машину, отвезли на Дурыкинское кладбище в Солнечногорске и задушили.

Когда оперативники нашли тело убитого, увидели, что у него была отрезана кисть. Как пояснили на допросе преступники, они не смогли расстегнуть наручники, которые надели на товарища, а терять такую полезную вещь не хотелось.

Постепенно в деле банды появлялось все больше доказательств. Так, Фокин рассказал оперативникам и об убийстве братьев-бизнесменов Макацария. Они ехали на встречу с Мадленой, чтобы выяснить, где их товар.

Разговор оказался недолгим — мужчин расстреляли прямо в офисе «Святого Георгия», отрубили головы, погрузили в машину и закопали у дороги в районе села Селятино. Когда во время следственных действий Фокина привезли к предполагаемому месту захоронения трупов, он растерялся — от тел банда избавилась зимой, и летом сориентироваться оказалось непросто.

Следователям пришлось нанять экскаватор. Уже на следующий день водитель перерыл всю обочину и обнаружил тела, а в двенадцати метрах от них — головы. Но и на этом список преступлений подопечных Мамы не заканчивался.

«Выходя из офиса «Святого Георгия», Фокин заявил: «Подумаешь, два трупа! Да тут в ста метрах мы за один раз семерых завалили. И ротвейлера». Из книги Николая Модестова «Следствие продолжается»

«Умудрилась туда залезть и спрятаться»

Массовое убийство на Голубинской улице в столичном районе Ясенево потрясло Москву. Вечером 14 декабря 1993 года оперативники приехали на вызов в многоквартирный дом. Жители заявили, что слышали, как у соседей разбилось стекло.

На полу двухкомнатной квартиры сотрудники обнаружили шесть трупов. В ванной комнате лежал застреленный ротвейлер.

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Родственники погибших уверяли, что причина убийства — национальный мотив, все жильцы квартиры были уроженцами Львова, но подтвердить эту версию и найти подозреваемых не удалось. Пазл сложился, когда за решеткой оказалась банда Мамы.

Оказалось, убитые — угонщики-гастролеры. В Москве их трофеем стал новый BMW, который принадлежал Рощину, и 70 тысяч долларов, лежавших в багажнике.

Выходку жителей Львова бандит счел непростительной наглостью. Быстро выяснив адрес угонщиков, он заявился в квартиру вместе с подельниками, положил на пол всех, кто там находился, и выстрелил каждому в затылок.

Спастись удалось лишь одному — двадцатидвухлетний Тарас Панькив прыгнул из окна (квартира располагалась на первом этаже) и сбежал.

Следствие по делу кровавой банды «Святого Георгия» закончилось в июле 1995-го. К этому моменту на скамье подсудимых оказались все семь преступников, включая саму Зворыкину. Ее задержание правоохранители помнят до сих пор — Маму выдало всего одно неосторожное движение.

«Мадлену брали в Москве, мы пришли в квартиру в пятиэтажке, все обыскали — нигде ее нет. А в тех домах под подоконником иногда делали небольшие шкафы. Оказалось, она умудрилась туда залезть. Нам даже в голову не могло прийти, что она там поместится. Но она сама себя выдала — начала ерзать», — рассказал бывший следователь Слинько.

На допросах атаманша уверяла, что она внучка знаменитого художника Зураба Церетели, дочь грузинского генпрокурора, владелица виноградников и т.д. Любую причастность к криминалу она, конечно, отрицала.

« Что вы, я грузинка, я всегда была покорной: готовить, убирать, мужа слушать. <...> Я не сделала ничего преступного », — уверяла она в одном из своих интервью. Но от ответственности это не спасло.

До приговора дело киллеров дошло в 2002 году. Целых восемь лет подсудимые как могли затягивали процесс — писали жалобы, обращения. В августе Мосгорсуд признал всех фигурантов виновными в 13 убийствах. Зворыкина получила 10 лет вышла на свободу через два года, с учетом времени пребывания в СИЗО, Рощин — 15, пятеро бандитов — от 8,5 до 15 лет, а один отделался 2,5 года лишения свободы.

Едва оказавшись на свободе, Мама создала новую структуру — Международный фонд помощи жертвам терроризма «Альдоэди». Следователи считали, что это очередная мошенническая схема, но доказать это не удалось. В 2004 году Мадлена снова оказалась за решеткой — на этот раз по запросу генпрокуратуры Грузии, но на родине наказание так и не отбыла — от выдачи ее спас российский паспорт.

В последний раз новости об атаманше появились в СМИ в 2019 году. Тогда сообщалось, что ее задержали на границе Белоруссии и Украины и выдали российским правоохранителям. Никаких последствий для Зворыкиной это, судя по всему, не повлекло. На запрос «Газеты.Ru» о судьбе Мадлены в МВД РФ ответили, что не располагают информацией о ее задержании.