Польза для всей России: как изменения в Москве помогают развивать регионы

Москва последовательно обновляет ключевые сферы городской жизни — транспортную систему, жилую инфраструктуру, здравоохранение и экономику. За последние годы в столице появились новые жилые кварталы, современные медицинские объекты, крупнейший в Европе парк электробусов и другие удобства. Эти изменения делают город более комфортным для жителей и выносят положительное влияние далеко за пределы Москвы, поддерживая российскую промышленность, строительную отрасль и бизнес.

Город в движении

Транспортная система Москвы продолжает стремительно меняться. Одним из символов этих преобразований стал запуск трехтысячного электробуса. Сегодня столица занимает лидирующие позиции в Европе и США по количеству электробусов, которые работают более чем на 300 маршрутах. Уже около 60% парка Мосгортранса составляют именно такие машины, и ежедневно ими пользуются свыше 1,2 млн пассажиров. С момента запуска программы в 2018 году на электробусах совершили более 1,1 млрд поездок.

Обновление транспорта также сопровождается постоянным совершенствованием самой техники. Если первые модели могли проехать без подзарядки 40–50 км, то современные электробусы преодолевают уже до 90 км. Они получили улучшенную систему климат-контроля, адаптивное освещение, сенсорные кнопки открытия дверей, USB-разъемы для зарядки устройств и современные системы безопасности. Машины полностью приспособлены для маломобильных пассажиров, а также позволяют перевозить детские коляски, велосипеды и крупный багаж.

С развитием электротранспорта появляется и новая инфраструктура. В Москве уже работают специализированные электробусные парки «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка», а также появилась сеть ультрабыстрых зарядных станций. Сегодня их насчитывается более 500, причем ежегодно планируется вводить еще около 200 новых зарядных комплексов. Одновременно модернизируются конечные станции общественного транспорта, где создаются комфортные условия не только для пассажиров, но и для водителей.

Так, благодаря обновлению транспорта и дорожной инфраструктуры средняя скорость движения по маршрутам выросла на 21% по сравнению с 2010 годом, а на магистральных маршрутах — на 27%. При этом экологический эффект также становится заметнее: использование электробусов позволяет ежегодно существенно сокращать выбросы загрязняющих веществ и углекислого газа, а также уменьшает расход дизельного топлива более чем на 400 тыс. литров ежедневно.

Новые кварталы вместо старых домов

Программе реновации в этом году исполнилось девять лет. За это время она превратилась в один из крупнейших проектов развития городской инфраструктуры и стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны. Она изменила не только подход к строительству жилья, но и сам принцип формирования городской среды. На месте устаревших домов появляются современные жилые кварталы с индивидуальной архитектурой, благоустроенными дворами, безбарьерной средой и важной социальной инфраструктурой.

За время существования программы переселение охватило около 286 тыс. жителей более чем из 1,6 тыс. домов. До конца 2028 года переехать или начать переезд смогут еще почти 240 тыс. семей. За время реализации программы введено более 8,5 млн кв. м жилья — это свыше 500 жилых комплексов, а в стадии строительства и проектирования находится еще около 11 млн кв. м. Вместе с новыми кварталами в городе появились более тысячи детских и спортивных площадок, а инженерные сети обновили более чем в 70 районах столицы.

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Одновременно меняются и технологии строительства. Если раньше возведение дома занимало 2-2,5 года, то сегодня благодаря префаб-технологиям и крупномодульному строительству отдельные жилые комплексы удается построить менее чем за год. Такой подход позволяет ускорить строительство без потери качества — элементы зданий проходят строгий контроль еще на производстве. С 2022 года с использованием этих технологий в Москве возвели более 120 жилых комплексов. Кроме того, при возведении домов используется почти 100% отечественных материалов и оборудования, которые поставляют предприятия более чем из 15 регионов России.

Современная медицина

Параллельно развивается и городская система здравоохранения. Одним из крупнейших проектов стала модернизация Морозовской детской городской больницы. Сейчас обновляются сразу два корпуса — Центр по проведению расширенного неонатального скрининга и неонатологическое отделение. Основная задача реконструкции — создать современную медицинскую среду, которая повысит качество и доступность помощи пациентам.

В ходе работ исторический корпус начала XX века сохранят и приспособят к современным требованиям, а более позднее здание получит полностью обновленные инженерные системы, новые лифты, современные системы вентиляции, кондиционирования, контроля доступа и медицинских газов. Особое внимание уделят безопасности пациентов и созданию доступной среды для маломобильных посетителей.

Развитие московской медицины не ограничивается обновлением зданий. Столица продолжает внедрять современные подходы к организации медицинской помощи и формировать условия для лечения пациентов из разных регионов страны. Морозовская больница остается крупнейшим детским многопрофильным стационаром России и ежегодно принимает более 10 тыс. детей. Здесь получают высокотехнологичную помощь не только москвичи, но и пациенты из регионов нашей страны. Одновременно московские клиники становятся площадками для обмена опытом, где ежегодно проходят стажировки врачи со всей России.

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Также в этом году десятилетие отметил Центр радиохирургии Института Склифосовского. За этот срок он стал важной частью нейрохирургической службы Москвы: специалисты центра выполнили больше 8 тыс. высокотехнологичных вмешательств, аомощь получили свыше 7,5 тыс. пациентов. В Центре сформировали полный цикл оказания помощи пациентам с заболеваниями головного мозга от диагностики и подготовки к лечению до проведения вмешательств, наблюдения и реабилитации. Такой подход позволяет выстраивать оптимальную тактику лечения и проходить все этапы в одной клинике.

Экономика, которая работает на развитие

Изменения городской среды также сопровождаются масштабным развитием экономики. Москва остается крупнейшим государственным заказчиком страны: почти каждый седьмой рубль российской системы закупок приходится именно на столицу. Только за первое полугодие 2026 года городские заказчики заключили почти 215 тыс. контрактов, а каждый третий из них — с поставщиками из регионов России.

Контрактная система позволяет предпринимателям расширять рынки сбыта и находить новых заказчиков, а Москве — повышать эффективность расходования бюджетных средств благодаря цифровым технологиям, высокой конкуренции и прозрачным процедурам закупок. Чаще всего столица приобретает медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги и строительные товары.

Экономический эффект создают и крупные городские программы. Закупки электробусов поддерживают работу российских предприятий — они обеспечили создание более 275 тыс. высококвалифицированных рабочих мест по всей стране. Программа реновации стимулирует спрос на отечественные строительные материалы и оборудование, а первые этажи новых домов становятся площадками для развития малого и среднего бизнеса, где открываются магазины, кафе и предприятия сферы услуг. Таким образом, развитие Москвы становится не только фактором повышения качества жизни в самом городе, но и драйвером для экономики российских регионов.