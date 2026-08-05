5 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

5 августа в календаре собрались самые необычные праздники: от Международного дня светофора до Дня «Работай как собака». Сегодня можно улыбнуться шутливым датам, вспомнить народные традиции или просто узнать что-то новое. Какие праздники приходятся на 5 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 5 августа

* Международный день светофора

В этот день чествуют изобретение, без которого невозможно представить себе дорожное движение в современных городах. Первый светофор появился в 1868 году в Лондоне — он был газовым и управлялся вручную. Электрическую версию с красным и зеленым сигналами установили в Кливленде в 1914 году, а желтый цвет добавили позже для предупреждения о смене сигнала. В России первые светофоры начали устанавливать в 1930-х годах.

* День пьяного курсанта

5 августа в народе с иронией вспоминают День пьяного курсанта. У этой даты нет официального статуса, однако за последние годы она прочно обосновалась на форумах и стала источником корпоративного юмора в учебных заведениях. Ее появление объясняют просто: август — пора возвращения из отпусков, зачисления абитуриентов в военные училища, перевода на старшие курсы и старта нового учебного года. Празднуют этот день не только курсанты, но и офицеры, и военные пенсионеры — для многих это хороший повод вспомнить молодость, учебу и товарищей.

* День «Работай как собака»

5 августа в международном календаре отмечают День «Работай как собака». Праздник посвящен тем, кто выкладывается на полную. Англоязычный фразеологизм «работать как собака» связан с образами сторожевых и служебных собак, трудолюбивых, надежных и не знающих выходных. Сегодня эту дату часто используют для мотивации: в соцсетях публикуют истории о трудоголиках, а HR-отделы крупных компаний шутливо поздравляют сотрудников и благодарят их за упорство.

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Необычные праздники 5 августа • День распрямившегося штопора. Праздник посвящен незаменимому кухонному инструменту, который спасает любителей вина в самый ответственный момент, — можно достать из кладовки старый штопор и открыть бутылку хорошего вина. • День разглядывания горизонта. Отличный повод отвлечься от дел и задумчиво посмотреть вдаль, наслаждаясь линией, где небо встречается с землей, — такая медитация помогает успокоить ум и почувствовать связь с природой. • День устриц. Вкусный праздник для ценителей морепродуктов, когда можно побаловать себя этим деликатесом или попробовать его впервые в хорошем ресторане.

Что отмечают в разных странах 5 августа

День победы и отечественной благодарности — Хорватия. Государственный праздник посвящен операции «Буря», в ходе которой 5 августа 1995 года хорватские войска заняли Книн — столицу самопровозглашенной Республики Сербская Краина. В Хорватии проходят торжественные церемонии, тогда как в Сербии и Республике Сербской вспоминают сербов, погибших и покинувших свои дома во время и после операции.

Пpaздник Aфpикaнcкoй Бoгoмaтepи — Иcпaния. Праздник Богоматери Африканской — Испания. Богоматерь Африканская почитается как покровительница Сеуты. В 1421 году ее образ прислал в город португальский инфант Энрике Мореплаватель. 5 августа в Сеуте совершают торжественную мессу и проводят процессию с образом Богоматери.

День образования органов финансовых расследований — Белоруссия. В этот день в 1992 году было создано Управление налоговых расследований, которое стало основой современного Департамента финансовых расследований. В профессиональный праздник проходят торжественные мероприятия, награждения отличившихся сотрудников и чествование ветеранов службы.

День независимости — Буркина-Фасо. 5 августа 1960 года тогдашняя Республика Верхняя Вольта провозгласила независимость от Франции. В 1984 году страна получила современное название — Буркина-Фасо.

Религиозные праздники 5 августа

День Почаевской иконы Божией Матери

5 августа православные христиане чтят Почаевскую икону Божией Матери. По преданию, в 1675 году во время нападения турецко-татарского войска на Почаевскую лавру (православный монастырь на территории Тернопольской области, Украина) монахи молились перед иконой, над монастырем явилась Богородица с ангелами и преподобным Иовом Почаевским. Стрелы, выпущенные нападавшими, стали возвращаться к стрелявшим, после чего войско отступило. С тех пор Почаевская икона считается защитницей от внешних бед. Ее образ ежегодно выносят на крестный ход. Верующие просят перед ней помощи в исцелении болезней, укреплении веры и защиты дома.

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День праведного Феодора Ушакова, воина

Великий русский флотоводец, командующий Черноморским флотом, не потерпел ни одного поражения в крупных морских сражениях и прославился не только военным гением, но и милосердием, которое восхищало даже врагов. Адмирал скончался в 1817 году в своем имении в Мордовии и был похоронен в Санаксарском монастыре(мужской монастырь в Мордовии). В 2001 году его прославили как местночтимого святого Саранской епархии, а в 2004 году состоялось общецерковное прославление.

Народные праздники 5 августа

* Трофим Бессонник

В народном календаре 5 августа называли Трофимом Бессонником. В этот день церковь вспоминает мучеников Трофима, Феофила и еще 13 христиан. Народное название связано с разгаром жатвы, когда крестьяне работали с раннего утра до позднего вечера. Говорили: «Долго спать — добра не видать», «Жать — не дремать». День также называли Калинниками-Малинниками, поскольку к этому времени начинали собирать калину и малину.

Именины 5 августа

* Анна;

* Андрей;

* Виталий;

* Михаил;

* Трофим;

* Федор.

Приметы 5 августа

Приметы о погоде

Если на Трофима жарко и сухо — осень будет теплой и без затяжных дождей.

Утром роса густая — жди хороший урожай огурцов и картофеля.

Слышен гром — зима будет снежной и морозной.

Если в этот день отдыхаешь вместо работы — осенью будешь жалеть: проспал Трофима — потерял половину хлеба.

Ласточки низко летают — к скорому похолоданию.

Лунный календарь 5 августа

Фаза Луны: убывающая, освещено около 58% лунного диска. Последняя четверть наступит 6 августа в 5:21 мск. До 5:37 мск Луна находится в знаке Овна, затем переходит в знак Тельца. Большую часть суток продолжается 22-й лунный день, после 21:51 мск начинается 23-й.

Если верить астрологам, этот день благоприятен для финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги, недвижимость и имущественные вопросы обещают успех. Однако есть и обратная сторона: возрастает склонность к лени и инерции.

Согласно прогнозам, 22-й лунный день хорош для осмысления жизненного опыта и построения рациональных планов на будущее. Общение с партнерами и коллегами пройдет в позитивном ключе. Убывающая Луна помогает освободиться от давнишних привычек и попробовать что-то новое, а в отношениях — это время сближения и романтики. Третья фаза отлично подходит для саморазвития и созидания: уже различимы первые итоги вложенных усилий.

Люди, родившиеся 5 августа, относятся к знаку Льва. Это знак стихии Огня, он управляется Солнцем. Рожденные под этим знаком стремятся к признанию, их оптимизм и уверенность в себе вдохновляют окружающих.

Какие исторические события произошли 5 августа

* 1420 год — чешские табориты (представители радикального крыла религиозного движения гуситов) обнародовали «12 пражских статей» с призывами к религиозной и социальной реформе, включая запрет роскоши и иконопочитания.

* 1583 год — английский мореплаватель Хемфри Гилберт провозгласил Ньюфаундленд владением Британии, основав первую английскую колонию в Северной Америке.

* 1772 год — между Россией, Пруссией и Австрией состоялся первый раздел Речи Посполитой.

* 1789 год — во Франции отменено крепостное право, что стало важной вехой Великой французской революции.

* 1885 год — на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основание будущей Статуи Свободы.

* 1891 год — компания American Express выпустила в обращение первые в мире дорожные чеки.

* 1921 год — в США успешно испытан первый в мире автомобиль с дистанционным (радио) управлением.

* 1924 год — в Турции официально введен запрет на многоженство.

* 1932 год — в Ленинграде открылся Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова.

* 1941 год — началась оборона Одессы от немецко-фашистских захватчиков, продлившаяся до 16 октября.

* 1943 год — в Москве прогремел первый победный салют: 12 залпов из 124 орудий в честь освобождения Орла и Белгорода.

* 1963 год — СССР, США и Великобритания подписали договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой.

* 1966 год — вышел альбом The Beatles «Revolver», кардинально изменивший звучание рок-музыки.

* 1967 год — британская группа Pink Floyd выпустила дебютный альбом «The Piper at the Gates of Dawn».

* 2010 год — в Чили на шахте Сан-Хосе 33 горняка оказались заблокированы на глубине 700 метров; история их спасения стала событием мирового масштаба.

Ситуация у шахты Сан-Хосе в Чили, 7 августа 2010 года Luis Hidalgo/AP

Кто родился 5 августа

* В 1802 году родился Нильс Хенрик Абель — норвежский математик, заложивший основы теории эллиптических функций.

* В 1844 году родился Илья Репин — русский живописец, мастер реалистической живописи и портрета.

* В 1850 году родился Ги де Мопассан — французский писатель, представитель реализма.

* В 1860 году родился Луис Уэйн — английский художник, прославившийся сюрреалистическими изображениями кошек.

* В 1893 году родилась Вера Холодная — русская звезда немого кино.

* В 1898 году родился Василий Лебедев-Кумач — советский поэт-песенник, автор таких известных песен, как «Широка страна моя родная» и «Москва майская».

* В 1905 году родился Василий Леонтьев — американский экономист, лауреат Нобелевской премии за разработку метода «затраты-выпуск».

* В 1905 году родился Артем Микоян — советский авиаконструктор, дважды Герой Социалистического Труда, один из создателей самолетов-истребителей МиГ.

* В 1930 году родился Нил Армстронг — американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну.

Кто скончался 5 августа • В 1895 году умер Фридрих Энгельс — немецкий философ, один из основоположников марксизма, соавтор трудов Карла Маркса. • В 1987 году умер Анатолий Папанов — советский актер, народный артист СССР, голос Волка из мультфильма «Ну, погоди!». • В 2005 году умерла Полина Астахова — советская гимнастка, пятикратная олимпийская чемпионка. • В 2025 году умер Владимир Сафронов — советский и российский актер, народный артист РФ, телеведущий.

Кто отмечает день рождения

* 64 года исполняется Патрику Юингу — американскому баскетболисту, двукратному олимпийскому чемпиону.

* 58 лет исполняется Марин Ле Пен — французскому политику, лидеру правой партии «Национальное объединение».

* 57 лет исполняется Наталье Мальцевой — российской телеведущей и журналистке.

* 48 лет исполняется Ким Геварт — бельгийской легкоатлетке, олимпийской чемпионке в эстафете 4×100 м.

* 29 лет исполняется Оливии Холт — американской актрисе и певице, звезде сериалов Disney Channel и исполнительнице поп-хитов.