Сжигать нельзя закапывать. Кремировать тела умерших запретили в Киргизии

Президент Киргизии запретил кремировать умерших людей — теперь хоронить их тела можно только в земле. Сжигать человеческие останки в республике разрешили только в 2024 году, и с тех пор в стране так и не появилось ни одного крематория. Почему вопрос кремации вызвал разногласия в киргизском обществе — в материале «Газеты.Ru».

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий кремировать тела умерших. Об этом объявила в пресс-служба администрации главы республики.

«Законом предусматривается: исключение норм, позволяющих производить кремацию — предание тела умершего огню (огненное погребение); исключение норм, позволяющих захоронение и подзахоронение урны с прахом умершего», — говорится на сайте президента страны.

Использование крематориев становится незаконным в том числе для сжигания тел мертворожденных детей и абортированных эмбрионов . Таким образом, использовать эти объекты разрешается только для «санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, которые образуются в результате медицинской деятельности».

Недолгая практика

Впервые в современной истории в Киргизии разрешили кремировать тела умерших только в феврале 2024 года, когда Жапаров подписал закон «О погребении и похоронном деле». Автор инициативы, депутат парламента республики Марлен Маматалиев объяснял, что в стране появился «определенный процент людей, которые придерживаются мнения о том, что умерших нужно кремировать».

При этом в Киргизии на тот момент не существовало ни одного крематория, из-за чего закон предусматривал строительство таких государственных объектов в нескольких городах. Для сжигания тел требовалось получать разрешение в органах власти, а выдать его могли только представителям отдельных религий.

«Там нужен целый ряд доказывающих документов, родственники должны показать бумаги. Это не так просто, кто захотел, пошел и сделал», — говорил Маматалиев.

Проект закона, регулирующего порядок деятельности крематориев, был выдвинут на общественное обсуждение только в октябре 2025 года. В марте 2026-го государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления предложило перенести срок запуска первых в стране крематориев на 2040 год. А уже в мае на рассмотрение парламента был внесен законопроект, запрещающий кремацию и размещение урн с прахом в колумбариях как способ захоронения. 24 июня депутаты в третьем чтении одобрили приостановление строительства крематориев до 2040 года. С учетом принятия закона о запрете кремации человеческих тел использоваться эти объекты будут только для уничтожения туш больных животных и медицинских отходов .

Вопрос раздора

Вопрос возможности кремации тел вызвал раздор в киргизском обществе. Руководитель Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ) Аскербек Алиевым в разговоре с агентством АКИpress объяснял, что мусульманское большинство страны считает такой способ погребения неприемлемым . По его словам, раньше БАРУ пыталось предложить проект закона о кремации, но религиозные конфессии выступили против. В то же время, указал он, «земли на кладбищах с каждым годом уменьшаются», а потому «для будущего надо уже думать» над вопросом сжигания тел и организации колумбариев.

В агентстве также подчеркнули, что в Бишкеке места на кладбищах предоставляются бесплатно, близкие погибших оплачивают только ритуальные услуги, однако кремация — если сравнивать с ценами на услуги российских крематориев — все равно может обойтись дешевле.

На заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам депутат Нуржамал Торобекова выражала обеспокоенность, что принятый в 2024 году закон мог не учитывать «мнения, религиозные взгляды и обычаи граждан». Заместитель директора Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Бактыгуль Усеналиева в ответ указала, что разрешение на кремацию было принято прежде всего для иностранных граждан.

«Например, если в Кыргызстане умирает иностранный гражданин, его тело можно кремировать и отправить в виде праха, а не в качестве груза», — пояснила она.

Усеналиева добавила, что сразу после принятия закона часть граждан Киргизии испугалась, что их тела будут кремированы принудительно, однако это не так — сжигание останков было введено в качестве добровольной услуги.

Директор Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления Кудайберген Базарбаев также подчеркивал, что кремация не стала бы обязательной: «На сегодняшний день и в перспективе все кыргызстанцы будут преданы земле по тем традициям и канонам, которые есть. Никто на это не посягал и не будет посягать. Идет недопонимание. Никто никого не трогает. Как все было, так и будет. Здесь идет добавление о людях, скажем, другой веры или тех, которые желают, чтобы их тело было кремировано. И мы должны для них сделать правовую основу».