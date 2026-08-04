Подземный прорыв. Россия первой в мире запустила новую технологию добычи руды

Горная промышленность готовится к одной из самых серьезных технологических трансформаций за последние десятилетия. Самый важный шаг уже сделан: на Таймыре запустили первый в мире механизированный проходческий комплекс, который позволяет отказаться от подземных взрывов для добычи руды. До сих пор такие комплексы использовались при строительстве метро, однако теперь технологию впервые применили для бурения твердых пород. Проходческий комплекс «Норда» сделает процесс добычи более экологичным и эффективным, коме того скоро машина сможет работать в беспилотном режиме. Запуск проекта означает, что Россия раньше всех в мире начала накапливать опыт использования технологии, которая обещает стать главенствующей в будущем. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Первый в мире механизированный проходческий комплекс «Норда» запущен в работу на руднике «Таймырский» в Красноярском крае. Машина будет использоваться для добычи богатой руды на залежи «Северная-4». Разработка аналогичных агрегатов в последние годы ведется во многих странах мира. Однако российская компания «Норникель» решилась воплотить идею на практике первой.

«Мы начинаем уникальный для горной отрасли проект. На твердых рудах такое оборудование еще не применялось. «Норда» открывает для нас новый подход к проходке: более технологичный, безопасный и управляемый», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент – директор Заполярного филиала «Норникеля» Александр Леонов.

Проект реализуется совместно с компанией «Индустрия горнодобывающих технологий». Планированием подземных работ занимался Санкт-Петербургский горный университет, в целом на разработку технологии ушло более десяти лет.

Использование комплекса «Норда» позволит компании отказаться от буровзрывного способа проходки. Стандартный процесс добычи руды выглядит так: самоходная буровая установка с подвижной стрелой бурит несколько десятков шурфов диаметром от 4 см и глубиной до 5 м. В эти полости закладывают взрывчатку и производят контролируемый подземный взрыв, а куски взорванной руды доставляют на поверхность.

«Норда» работает иначе: вместо серии взрывов машина непрерывно скалывает породу с помощью расположенного спереди ротора со сменными дисковыми шарошками. Это делает процесс добычи более безопасным и снижает риск разрушения породы.

«Новая технология позволяет полностью исключить воздействие взрыва на горный массив. Нет трещиноватости и сопутствующих разрушений, что принципиально повышает безопасность ведения работ», — подчеркивает генеральный директор «Индустрии горнодобывающих технологий» Олег Основин.

Как устроена «Норда»

Проходческий комплекс «Норда» — эта гигантская машина длиной 160 метров и массой около 700 тонн. Его рабочий орган механически разрушает горную породу, формируя тоннель диаметром 5,53 метра.

«Проходческий комплекс разработан специально для работы в твердых рудах. Ранее подобные машины применялись преимущественно в строительстве тоннелей, а также в соляных и угольных породах», — пояснили «Газете.Ru» в «Норникеле».

Комплекс перемещается под землей как огромный крот: мощные гидравлические распорки — грипперы — фиксируют машину, а затем передняя часть отталкивается от нее с помощью гидроцилиндров на расстояние до двух метров. После этого головной отсек встает в распор и подтягивает за собой весь агрегат. Такой способ передвижения обеспечивает «Норде» повышенную маневренность под землей.

Чтобы освоить большие подземные пространства, «Норда» проходит одну цилиндрическую выработку, затем сдает назад и проходит такую же выработку рядом с небольшим перекрытием. Этот алгоритм повторяется много раз, в итоге поперечный срез выработок напоминает соты.

Чтобы избежать обрушения, отработанные пространства заполняются специальной смесью. Сотовый метод позволит «запечатывать» одни коридоры и одновременно проходить новые. Это сделает процесс безопасным и сэкономит время: как только машина покидает тоннель, его сразу же можно заливать.

На протяжении всего срока службы «Норде» предстоит непрерывно крошить твердую горную породу. Поэтому практически все движущиеся детали комплекса усилены, упрочнены и оптимизированы для многократно увеличенной нагрузки.

Комплекс оснащен уникальной аварийной капсулой для экипажа. Она имеет достаточный запас кислорода, воды и питания, чтобы обеспечить автономное пребывание людей под землей на протяжении месяца.

Как собирали «Норду»

Сооружение уникальной машины потребовало беспрецедентных технических решений. На глубине 1400 метров была оборудована огромная сборочная камера протяженностью свыше 140 метров и сечением восемь на десять метров.

Первые компоненты проходческого комплекса доставили самолетом в декабре 2025 года. Основную часть деталей доставили из Манчжурии по зимнику. Также привезли 300 тонн периферийного оборудования, запчастей и расходников с запасом на несколько лет.

Все детали и технику спускали в сборочную камеру через шахту диаметром семь метров. Ширина ствола диктовала габариты проходческой машины, которые соответствуют максимальному размеру головного подшипника — 5,53 метра. Эту деталь машины невозможно было сделать разборной без существенного снижения прочности всего агрегата.

«Запуск комплекса — огромная ответственность. Но я считаю, что наше предприятие, наш коллектив справится», — отмечает директор рудника «Таймырский» Дмитрий Селескеров.

«Газета.Ru»

Начало новой эпохи

«Норда» — это не просто уникальная проходческая машина. Это принципиально новый способ ведения горной добычи, по-настоящему «зеленая» технология, которая полностью изменит все процессы на руднике.

Отсутствие взрывов — это далеко не все новшества. И сам проходческий агрегат, и специально разработанные рудовозы работают на электричестве. Они запасают энергию в аккумуляторах, а значит на горизонте, где располагается комплекс, не будет выхлопов от дизельных двигателей.

В перспективе работа «Норды» будет полностью автоматизирована, что позволит вообще отказаться от присутствия человека в забое. В планах компании сначала перевести в беспилотный режим рудовозы, а затем и сам проходческий комплекс.

Появление «Норды» изменит весь технологический уклад в отрасли. «Система откатки, рудовозы и другая вспомогательная техника должны будут соответствовать новым объемам выработки. Ведь машина добывает в 10-20 раз быстрее, чем при буровзрыве. Все подземные и наземные службы, вся логистика должна приспособиться к возросшему потоку руды», — поясняет Олег Основин.

Расчетная скорость проходки комплекса — до 500 метров в месяц с потенциалом двукратного роста в будущем. В 2026 году с использованием «Норды» планируется добыть 150 тыс. тонн руды, а в перспективе производительность может достичь 500 тыс. тонн в год.

«Это стратегический шаг «Норникеля» к инновационному лидерству и технологической трансформации всей горной отрасли России и мира», — отмечают в компании.