Аресты в «Газпроме»: троих топ-менеджеров дочерней структуры обвинили во взятках

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО заместителя гендиректора «Газпром энергохолдинга» Игоря Моисеенко и главу «ГЭХ закупки» Игоря Мазина по делу о получении взятки в особо крупном размере. Заместителю Мазина Алексею Чубшеву, также проходящему по делу, назначен домашний арест. По версии следствия, руководители требовали у поставщика вознаграждение за заключение контрактов и общее покровительство.

Троих руководителей структур «Газпром энергохолдинга» арестовали по делу о взятках. Двух отправили в СИЗО по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. Третьему фигуранту назначен домашний арест. По версии следствия, топ-менеджеры требовали у одного из поставщиков многомиллионное вознаграждение за заключение новых контрактов и общее покровительство.

Как сообщает «Коммерсантъ», Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело на основании материалов управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ. Его фигурантами стали заместитель гендиректора по корпоративной защите ООО «Газпром энергохолдинг» Игорь Моисеенко, гендиректор ООО «ГЭХ закупки» Игорь Мазин и его заместитель по закупкам и логистике Алексей Чубшев. Следствие также устанавливает других возможных участников предполагаемой схемы.

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы. Кроме того, суд может назначить штраф, многократно превышающий сумму взятки.

Задержания прошли 29 и 30 июля в бизнес-центре «Газпром Энергодом» на проспекте Вернадского в Москве.

По информации издания, первым задержали Алексея Чубшева. Он признал вину и согласился принять участие в оперативном эксперименте сотрудников ФСБ.

В ходе операции Игорю Мазину передали 1,5 млн руб. настоящими купюрами и муляж, имитировавший еще 5 млн руб. Затем Игорь Моисеенко получил 1,5 млн руб. и бумажную «куклу» на 36,5 млн руб. Передача денег проходила под контролем сотрудников спецслужбы.

Настоящие купюры были обработаны специальным составом, заметным в ультрафиолетовом свете.

Замоскворецкий районный суд Москвы по ходатайству следствия отправил Моисеенко и Мазина в СИЗО на два месяца. Чубшев помещен под домашний арест.

Следователи проверяют фигурантов на возможную причастность к другим преступлениям коррупционной направленности и устанавливают их предполагаемых сообщников в руководстве «Газпром энергохолдинга». В компании ситуацию комментировать не стали.

«Газпром энергохолдинг» является дочерней структурой ПАО «Газпром» и крупнейшим в России владельцем электроэнергетических активов. В состав группы входят 77 электростанций общей электрической мощностью около 36 ГВт и тепловой мощностью 75,2 тыс. Гкал/ч. Компания также управляет региональными предприятиями «Газпром теплоэнерго», работающими в сфере коммунальной теплоэнергетики.