От эскорта до «порноимперии»: за что задержали секс-блогершу Соню Мармеладову

Baza сообщила о задержании секс-блогерши Сони Мармеладовой. По данным канала, девушку обвиняют в создании и распространении порно, которое она продавала через Telegram. Только за год она заработала на этом 30 млн рублей. При этом сама Мармеладова информацию о своем задержании опровергла. Что известно о деле и самой блогерше — в материале «Газеты.Ru».

Блогершу Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) задержали за распространение порнографии, сообщила Baza.

По данным канала, только за год с января 2024-го девушка заработала на продаже интимных фото и видео более 30 млн рублей. Для этого она организовала целую сеть: открыла публичный канал в Telegram, где рекламировала приватные чаты. После оплаты подписчики получали доступ к контенту с ее участием.

Одним из доказательств в деле Мармеладовой стала контрольная закупка. Правоохранители получили доступ к приватному каналу, затем экспертиза признала полученные оттуда материалы порнографическими.

«На допросе Вершинина рассказала, что приехала в столицу в 2022 году и жила в апартаментах в «Москва-Сити». Поначалу она зарабатывала на жизнь проституцией с ценником 60 тысяч рублей за час, а позже создала «порноимперию» в онлайне», — пишет Baza.

Life со ссылкой на SHOT уточняет, что заработанные деньги блогерша могла выводить через ИП, которое создала в октябре 2025 год. Основным видом деятельности у компании было указано «Предоставление персональных услуг, не включенных в другие группировки».

Дело Мармеладовой уже поступило в суд, пишет издание. Ее обвиняют по статье об изготовлении и распространении порнографии в интернете группой лиц по предварительному сговору, за что девушке может грозить до шести лет лишения свободы. Аналогичные уголовные дела ранее возбудили в отношении Дианы Шурыгиной, порноактрисы Насти Холод (Анастасия Овсянникова) и продюсера Людвига Кричкера. Baza тогда писала, что российские правоохранители «активно анализируют страницы блогерш на предмет контента 18+».

При этом сама Мармеладова в беседе со StarHit опровергла информацию о своем задержании. Профиль девушки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после новостей о возбуждении дела оказался недоступен.

Кто такая Соня Мармеладова?

В интернете Мармеладову называют одной из самых высокооплачиваемых эскортниц Москвы. В интервью психологу Евгении Андреященко девушка рассказывала, что пришла в эту профессию рано — первое «свидание» состоялось, когда ей было 15 лет . Объясняя свое решение в программе «Место встречи» на НТВ, блогерша отмечала, что многие идут в эскорт после семейных конфликтов или травматичного опыта в отношениях. Сама она намекнула, что у нее было непростое детство.

«Я начала рано жить одна... У нас были довольно сложные отношения [с родителями]. Мама переехала в другую страну жить, вышла там замуж, и я решила жить отдельно, потому что мне так было комфортнее. И подруга, с которой вместе я жила, занималась эскортом, периодически встречалась так [с мужчинами] с сайтов знакомств за деньги и как-то раз пригласила меня вместе с собой в ресторан к мужчине. В итоге у нас сложись какие-то такие коммерческие отношения», — пояснила девушка в беседе с Андреященко, отмечая, что тогда брала за встречи фиксированные 5 тыс. рублей вне зависимости от продолжительности «свиданий».

Потом, по словам блогерши, она переехала в Москву и поняла, что может зарабатывать намного больше. Мармеладова также рассказывала, что в ее карьере были и весьма травматичные эпизоды.

«Я приехала к мужчине на заказ в формате БДСМ. Предложили хороший прайс на тот момент, который был больше того, какой я обычно беру, раза в три. Мне заплатили 55 тысяч, но в итоге я узнала, что общий бюджет был 150, просто менеджер взял комиссию 100 тысяч. Заказ был на 2–3 часа. Когда я приехала, он сказал, мол, «ты же понимаешь, что все эти деньги отработаешь»... В итоге это все было достаточно жестко», — вспоминала она.

Кроме этого, как уточнила блогерша, позже этот мужчина обвинил ее в краже дорогих часов и пригрозил убить ее за это. В итоге девушке удалось от него сбежать — она перелезла через забор и попыталась попросить помощи у прохожих.

«Мне было 17 лет на тот момент, и, когда я бежала по улице, я просто пыталась как-то спрятаться куда-то, еще что-то, забежать в какой-то магазин. И ни один человек мне не помог, мне просто сказали «уходи», — добавила Мармеладова.

Отвечая на вопрос, планирует ли она уйти из этой профессии, девушка заявила, что в ближайшее время не собирается этого делать, но если уйдет, то «только замуж или на содержание». При этом Мармеладова говорила, что ее ничего не держит в эскорте, однако она не видит причин заканчивать, так как это хороший способ сделать капитал. По ее словам, за 10 лет работы в сфере «можно и миллиард накопить».