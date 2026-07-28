29 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

29 июля экологи и любители животных по всему миру отмечают Международный день тигра. День заботы о любимых людях напоминает о том, как важно дарить друг другу внимание. По народному календарю наступал Финогеев день — время труда и строгого запрета на безделье. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 29 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 29 июля

* Международный день тигра

Праздник учрежден в 2010 году по итогам «Тигриного саммита» в Санкт-Петербурге, где собрались представители 13 стран ареала обитания хищника. На форуме была принята глобальная программа по восстановлению популяции, сократившейся к тому моменту до исторического минимума — около 3200 особей в дикой природе.

Благодаря принятым мерам тенденцию удалось переломить. По оценке 2022 года, в природе обитало от 3726 до 5578 тигров. Это выше оценки 2010 года, однако часть прироста может объясняться совершенствованием методов учета. Тигр по-прежнему относится к видам, находящимся под угрозой исчезновения. Все подвиды тигра занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, а охота на них строжайше запрещена законом во всех странах обитания.

* Международный день губной помады

Этот неофициальный праздник зародился в США. Однако история самой косметики насчитывает около 5 тысяч лет: впервые ее использовали в Древней Месопотамии. Позже помада была известна в Древнем Китае, Греции и Египте.

В Египте женщины предпочитали темные оттенки и делали помаду из красного пигмента, пчелиного воска и животного жира. В Греции и Китае красители добывали из ягод и растений. Сегодня этот праздник отмечают поклонницы макияжа по всему миру.

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* День персика

Родина персика — Китай, где он считается символом долголетия и бессмертия, а в США июль официально называют Национальным месяцем персика. По одной из версий, традиция праздновать именно в этот день пошла от фермеров Джорджии — «персиковой столицы Америки», где сбор урожая достигает пика.

Необычные праздники 29 июля • День поворачивания налево. Неофициальный шуточный праздник зародился в 2004 году в Сан-Франциско как призыв к спонтанности и выходу из зоны комфорта. В этот день люди стараются сделать что-то нестандартное: выбрать новый маршрут, переставить мебель или попробовать непривычное занятие, следуя метафоре смелых решений и новых открытий. • День куриных крылышек. Гастрономический праздник, который преимущественно популярен в США. В этот день рестораны предлагают скидки на крылышки и устраивают конкурсы по скоростному поеданию. • День заботы о любимых людях. Неформальный праздник возник в начале 2010-х годов в соцсетях и волонтерских сообществах. Его цель — напомнить, как важно проявлять внимание и оказывать поддержку близким людям здесь и сейчас.

Что отмечают в разных странах 29 июля

День основания НАСА — США. 29 июля 1958 года президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон о создании НАСА. Агентство официально начало работу 1 октября того же года. Это стало ответом на запуск СССР первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. Впоследствии космическая гонка привела и к совместным проектам, например к стыковке «Союза» и «Аполлона» в 1975 году.

Советский космонавт Алексей Леонов (слева) и американский астронавт Томас Стаффорд отвечают на вопросы журналистов на первой космической пресс-конференции во время экспериментального полета космических кораблей «Аполлон» — «Союз» в июле 1975 года, 18 июля 1975 года Александр Маршани/РИА Новости

День Конституции — Молдавия. Праздник отмечается в честь принятия в 1994 году Основного закона, который провозгласил страну суверенным, независимым, унитарным и неделимым государством. В преамбуле закреплены верховенство права, демократические ценности, приоритет прав и свобод человека, справедливость и политическое многообразие как основа гражданского мира.

День прославления святого Олафа — Норвегия. Сегодня вспоминают короля Олафа II Харальдссона (правил в 1015–1028 годах), который сыграл важную роль в укреплении христианства и церковной организации, но из-за конфликта с вождями бежал на Русь к Ярославу Мудрому. Вернувшись, он пал в битве при Стиклестаде в 1030 году и вошел в историю как креститель и просветитель норвежцев.

Асаха Пуджа — Таиланд. Официальный государственный и буддийский праздник в Таиланде отмечается в день полнолуния восьмого лунного месяца. Он посвящен первой проповеди Будды пяти аскетам, что, как считается, стало моментом основания буддийской общины (сангхи) и дало начало учению — Дхамме. Верующие приходят в храмы, чтобы совершить подношения монахам, послушать проповеди и поучаствовать в вечерней церемонии обхода со свечами.

Религиозные праздники 29 июля

* День памяти священномученика Афиногена и десяти его учеников

День памяти священномученика Афиногена и десяти его учеников отмечается в день их мученической кончины. Епископ Афиноген жил в Севастии (современная Турция) в правление императора Диоклетиана (284–305 годы), когда христианство подвергалось жестоким гонениям. Своими проповедями он обратил в веру многих жителей, за что был осужден правителем Севастии во время языческого праздника.

Солдаты не застали епископа в монастыре, схватили и заключили в темницу десятерых его учеников. Узнав об этом, Афиноген добровольно явился к судье, обличая несправедливость. После жестоких пыток все исповедники остались верны Христу. Учеников казнили первыми, а Афиногена по его просьбе отвели в монастырь, где перед казнью он услышал Божий глас: «Днесь со Мною будешь в раю».

* Праздник иконы Божией Матери Чирской (Псковской)

Праздник отмечается в память о чудесном событии 1420 года. Тогда во время эпидемии чумы в селе Чирски (ныне Псковская область) от иконы Богородицы истекли слезы, что было воспринято как знамение о заступничестве. По распоряжению князя Феодора Александровича образ перенесли в Псков крестным ходом, и по пути многие больные, прикасаясь к иконе, получили исцеление. Вскоре мор прекратился, и в благодарность икону поместили в Троицком соборе.

Особенность этой иконы — она двусторонняя: на лицевой стороне изображена Богородица с Младенцем, на обороте — евангелист Лука и преподобный Феодосий Печерский. В день праздника в храмах совершаются богослужения и крестные ходы. Чудотворный список иконы, сделанный в 1820 году, ныне находится в храме святителя Николая в поселке Палкино.

Народные праздники 29 июля

* Финогеев день

В день Финогея (Афиногена), который приходится на конец июля, лето достигает самой жаркой поры, и во многих регионах Руси крестьяне начинали жатву ржи. По народным поверьям, в этот день нельзя было бездельничать — праздное времяпрепровождение могло навлечь на человека злых духов, несущих беды и неприятности.

Особое значение придавалось первому сжатому снопу: его торжественно хранили, а вечером с песнями относили на гумно (расчищенная площадка или специальное помещение для хранения, обмолота и веяния зерна), где начинали молотьбу, чтобы работа спорилась. Часть зерна из этого снопа откладывали для будущего посева, веря, что это обеспечит хороший урожай в следующем году.

Именины 29 июля

* Алевтина;

* Валентина;

* Иван;

* Павел;

* Петр;

* Федор;

* Юлия;

* Яков.

Приметы 29 июля

Приметы о погоде

Густой утренний туман предвещает богатый урожай грибов и ягод.

Если 29 июля идет дождь — к затяжной сырости и плохому урожаю.

Утром ясно, а птицы летают низко — к ненастью к вечеру.

Роса держится до самого полудня — к установлению жаркой погоды.

Теплый день — такая погода сохранится до самой осени.

Лунный календарь 29 июля

полнолуние, 15-й и 16-й лунный день.Луна в знаках Козерог и Водолей.

Астрологи характеризуют это полнолуние как пик эмоционального напряжения, который обостряет конфликт между желанием быть в центре внимания и стремлением к свободе. По их мнению, это хорошее время для нестандартных идей и озарений, однако не рекомендуется принимать важные решения под влиянием эмоций, вступать в споры или совершать радикальные поступки. Рекомендуется отпустить старые роли и сосредоточиться на творчестве и поиске новых стратегий.

Родившиеся 29 июля относятся к знаку Льва, представители огненной стихии. По версии астрологов, для Львов очень важны любовь и признание, они нуждаются во внимании и уважении окружающих.

Какие исторические события произошли 29 июля

* 1586 год — основан город Тюмень.

* 1836 год — в Париже торжественно открыта Триумфальная арка.

* 1952 год — состоялся первый в мире беспосадочный полет реактивного самолета через Тихий океан.

* 1954 год — в Англии была опубликована первая часть трилогии Джона Рональда Руэла Толкина «Властелин колец» под названием «Братство Кольца».

* 1958 год — в США создано Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства.

* 1974 год — по секретному распоряжению главы КГБ СССР Юрия Андропова была создана группа специального назначения «Альфа».

* 1981 год — состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Свадьба принца Чарльза и леди Дианы Спенсер в Вестминстерском аббатстве, 29 июля 1981 года AP

* 2015 год — Microsoft анонсировала операционную систему Windows 10.

Кто родился 29 июля

* В 1805 году родился Алексис де Токвиль — французский политический деятель, писатель, философ.

* В 1817 году родился Иван Айвазовский — один из самых известных русских художников-маринистов.

* В 1883 году родился Бенито Муссолини — итальянский политический деятель, лидер фашистской партии.

* В 1932 году родился Игорь Баранов — советский и российский конструктор атомных подводных лодок.

Кто скончался 29 июля • В 1890 году умер Винсент ван Гог — голландский художник-постимпрессионист.

• В 1994 году умер Дитмар Розенталь — советский лингвист, переводчик, профессор.

• В 1999 году умер Анатолий Соловьяненко — советский оперный певец, лирико-драматический тенор.

Кто отмечает день рождения 29 июля

* 72 года исполняется Игорю Крутому — композитору, продюсеру и народному артисту России.

Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

* 69 лет исполняется Нелли Ким — советской гимнастке, пятикратной олимпийской чемпионке.

* 54 года исполняется Сергею Горобченко — российскому актеру, получившему известность благодаря фильму «Бумер».