Фарфоровые «Игры престолов». В Ставрополе провели конкурс по питью из унитазов

Конкурс с питьем из унитазов в Ставрополе вызвал скандал

В Ставрополе продающая сантехнику компания провела конкурс «Игры престолов», участникам которого надо было быстрее соперников выпить содержимое унитаза. Видео с мероприятия вызвало шквал критики в адрес организаторов. В Госдуме допустили, что подобное приведет к созданию в России полиции нравов.

Прошедший в Ставрополе конкурс «Игры престолов» обернулся скандалом. Об этом пишет портал «Подъем».

Российский бренд сантехники организовал соревнования, участники которых должны были на скорость выпить безалкогольное шампанское из унитазов и просидеть на крышках от них дольше соперников. Победителю пообещали приз в 100 тысяч рублей. Однако опубликованное в соцсетях видео, на котором семь человек пьют, стоя на коленях, вызвало возмущение у комментаторов, которые сочли подобное «оскотиниванием» людей, обращает внимание издание.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», второй этап конкурса, во время которого участникам требуется как можно дольше просидеть на унитазах с закрытыми крышками, продлился более 10 часов . За это время из него выбыли только два человека.

Директор компании-организатора Ольга Балябина в разговоре с «Подъемом» заявила, что мероприятие хоть и является спорным, оно задумывалось для того, чтобы вызвать у людей отклик и интерес:

«Участникам понравилось, мы получили от них отличные отзывы! Внутри было безалкогольное шампанское, и это были чистые питьевые пакеты с трубочкой. <…> Все было гигиенично, корректно, оформлено в соответствии с законодательством».

Она добавила, что на соревнованиях было «весело, как на празднике», а участники подписали добровольное согласие. Победителям сразу же вручили призы.

Нужна полиция нравов

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что подобные конкурсы могут со временем привести к созданию полиции нравов.

«Я убежден, что мы рано или поздно придем к обсуждению создания некого органа, полиции нравов, который будет карать как участников подобных скотских конкурсов, так и организаторов»,

— сказал он.

Политик также выразил мнение, что есть и пить из унитаза означает отказ от человеческого достоинства.

«Увидев эти кадры, я потерял дар речи. Это какая-то ставропольская версия «Игры в кальмара»? Неужели люди готовы превратиться в животных ради возможности поиметь шальные деньги? » — отметил Милонов.

Депутат также выразил мнение, что человек, «в которого заложены основы нравственности, в котором горит огонь самоуважения» никогда не стал бы участвовать в подобных мероприятиях.