20 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

20 июля любители интеллектуальных игр празднуют Международный день шахмат, человечество вспоминает первую посадку на Луну, а любители сладкого находят повод съесть лишний кусок торта. Православные верующие сегодня обращаются с молитвой к преподобной Евфросинии Московской. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 20 июля

* Международный день шахмат

Шахматы — древнейшая интеллектуальная игра, ей увлекались Наполеон, Иван Грозный и Эйнштейн. Математик Паскаль называл их «гимнастикой для ума»: современные исследования подтверждают — регулярные партии развивают креативность, укрепляют память и служат профилактикой деменции. Сегодня отмечается 102-я годовщина основания ФИДЕ (Международной шахматной федерации), а с 1966 года эта дата стала Международным днем шахмат. В этот день проходят различные турниры, а в Москве состоится фестиваль «День шахмат».

Россия уверенно лидирует по числу гроссмейстеров: на начало 2026 года их 256 — рекорд среди всех стран. День шахмат — идеальный повод сесть за доску или открыть приложение, чтобы проверить гибкость собственного разума.

* Международный день Луны

Этот праздник был учрежден ООН в 2021 году. Дата выбрана в честь посадки лунного модуля «Аполлон-11» на поверхность Луны — это случилось 20 июля 1969 года. Луна — наш ближайший сосед в космосе. Она влияет на приливы и отливы, а смена ее фаз с древности лежит в основе многих календарей. Сегодня к спутнику готовят новые миссии, чтобы построить там базы и изучать возможность использования лунных ресурсов.

* Всемирный день объятий своих детей

Этот праздник отмечается ежегодно в третий понедельник июля, в 2026 году — 20 июля. Его инициатором выступила Мишель Николс, бывший обозреватель журнала Business Week. В июле 1998 года она потеряла своего восьмилетнего сына Марка, который умер от рака мозга всего через 11 дней после постановки диагноза. Всемирный день объятий своих детей призван напомнить всем родителям, как важно не откладывать проявление любви к своим детям и ценить каждый момент, проведенный с ними.

* Международный день торта

Сегодня у сладкоежек всех возрастов настоящий праздник. Дата появилась в 2011 году по инициативе итальянского сообщества «Королевство любви» и быстро завоевала планету. В День торта принято не только есть, но и учиться: по всему миру проходят открытые мастер-классы, где шеф-кондитеры раскрывают тонкости работы с мастикой, кремом и шоколадом.

Самый большой торт в мире был приготовлен 15 мая 2005 года в Лас-Вегасе в честь 100-летия города. Его вес составил 59 тонн.

Необычные праздники 20 июля • День вылазки из своей конуры. Неофициальный праздник, в который можно выйти из квартиры или офиса за новыми впечатлениями. • Праздник губошлепов. Этот шуточный день придумали в интернете. Слово «губошлеп» в просторечии имеет несколько значений: так называют человека с большими, отвислыми губами, а также неловкого, невнимательного и рассеянного человека. • День леденцов на палочке. В этот день принято вспоминать любимое с детства лакомство, которое бывает самых разных вкусов, цветов и форм, и, конечно, съесть леденец на палочке.

Что отмечают в разных странах 20 июля

Дeнь пeчeнья c пpeдcкaзaниeм — США. Этот неофициальный праздник посвящен хрустящему печенью с бумажкой внутри, на которой написано пожелание или шуточное пророчество. Несмотря на устойчивую ассоциацию с китайской культурой, современные печенья с предсказаниями, вероятнее всего, появились в Калифорнии в начале XX века. Сегодня они стали неотъемлемой частью меню многих китайских ресторанов в США.

День моря — Япония. Государственный праздник благодарности океану. Основан в память о возвращении императора Мэйдзи в порт Йокогама 20 июля 1876 года после плавания по северным префектурам. В 1996 году День моря получил статус национального праздника, а с 2003-го отмечается в третий понедельник июля в рамках реформы «счастливых понедельников», которая позволяет продлевать выходные.

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Ильин день (Илинден) — Болгария. Праздник посвящен пророку Илии, которого в народной традиции считают повелителем грома и молний. В этот день готовят традиционное блюдо курбан: мясо часто жарят на вертеле — чеверме — прямо во дворах церквей. После освящения угощение раздают всем желающим, особенно нуждающимся.

Гелагеца — Мексика. Это этнический фестиваль в мексиканском штате Оахака, который в 2026 году проходит 20 и 27 июля. Он посвящен культуре коренных народов региона. В эти дни повсюду звучит традиционная музыка, ремесленники продают свои изделия, а повара из восьми областей Оахаки угощают национальными блюдами. Особое место занимает мескаль — традиционный крепкий напиток из агавы, родиной которого считается Оахака.

Религиозные праздники 20 июля

* День памяти преподобной Евфросинии Московской

Сегодня день памяти преподобной Евфросинии Московской (в миру Евдокии). Она была супругой великого князя Димитрия Донского и дочерью суздальского правителя. С детства воспитанная в благочестии, Евдокия стала не только любящей женой, но и надежной опорой для мужа в государственных делах. Их брак укрепил мир между Москвой и Суздалем. В дни Куликовской битвы княгиня усердно молилась за воинов, а после победы построила в Кремле храм Рождества Пресвятой Богородицы. Овдовев, она тайно носила вериги (тяжелые цепи или любые металлические предметы, которые носили на себе подвижники для усмирения плоти) под богатыми одеждами, а в 1407 году приняла постриг с именем Евфросиния. Святая почитается как заступница Москвы и образец христианского супружества.

* День памяти преподобного Фомы Малеина

20 июля также вспоминают преподобного Фому Малеина — византийского святого X века. В молодости он был отважным военачальником, но, стремясь к духовным подвигам, оставил военную службу и принял монашеский постриг. Долгое время он искал наставников среди старцев. Однажды во время молитвы ему явился пророк Илия и указал путь на гору Малею в Малой Азии. Там Фома поселился в уединении, проводя дни в строгом посте и непрестанной молитве. Господь наградил его даром чудотворения: по его молитвам исцелялись тяжелобольные. Святой Фома считается покровителем воинов и всех, кто страдает от недугов. В день его памяти верующие обращаются к нему с просьбами об исцелении, а в храмах совершаются молебны о здравии.

Народные праздники 20 июля

* Авдотья Сеногнойка

Праздник получил имя от преподобной Евфросинии, которую на Руси называли Авдотьей. В этот период начиналась самая горячая пора для сельских тружеников: сенокос шел полным ходом, но июльские ливни часто портили заготовки. Неубранное сено могло отсыреть и сгнить на лугах — отсюда и суровое прозвище дня. Крестьяне очень старались собрать травы в стога до ненастья.

Вместе с тем 20 июля начиналась жатва ржи. Первый сжатый сноп торжественно несли в храм на освящение — его считали залогом будущего урожая. Из колосьев женщины плели обережные пояса, которые затем носили, веря, что они защищают от хворей. А после трудов на поле была традиция кататься по скошенной полосе — считалось, что так передается сила земли и уходит усталость.

Global Look Press

Именины 20 июля

* Герасим;

* Герман;

* Евдокия;

* Лукьян;

* Павел.

Приметы: что можно и что нельзя делать 20 июля

Приметы о погоде

Если трава кажется особенно зеленой, скоро начнется теплый дождь.

Кошка вышла из избы понежиться на солнце — лето порадует стойким теплом.

Вечером журавли раскричались — утро будет погожим.

Над рекой раскинулась радуга — к богатому рыбному улову.

Что можно делать 20 июля

* Сделать уборку в доме — вымести плохую энергию.

* Подстричь волосы — считается, что это привлечет удачу.

* Помогать другим — добро вернется втройне.

* Собирать чернику и заготавливать дубовые веники — они будут особенно целебными.

* Умыться утренней росой — для крепкого здоровья.

Что нельзя делать 20 июля

* Купаться в реках и озерах — по поверью, водяные и русалки опасны.

* Назначать свидания, свататься или играть свадьбу — брак будет несчастливым.

* Давать или брать в долг, торговать — к финансовым потерям.

* Ссориться, завидовать, врать — накликаешь беду.

* Выносить мусор вечером — вместе с ним можно «вымести» удачу.

Лунный календарь 20 июля

Фаза Луны: растущая, 6-й и 7-й лунный день. Луна в знаке зодиака Весы.

По мнению астрологов, этот день благоприятен для общения, переговоров и встреч — энергетика располагает к налаживанию контактов с людьми. Хорошо заниматься творческой и интеллектуальной работой. Стоит следить за чистотой слов и быть осторожнее с эмоциями. В целом день оценивается как нейтральный, подходящий для укрепления связей — как рабочих, так и личных.

20 июля родились люди под знаком зодиака Рак. Их стихия — вода. Раки — надежные друзья и партнеры, которые умеют создавать уют и защищать своих любимых.

Какие исторические события произошли 20 июля

* 1534 год — в Кембридже появилось первое в Англии издательство.

* 1877 год — француз Эмиль Рейно представил публике свое изобретение — праксиноскоп, позволяющий видеть последовательность из нескольких рисунков как плавное движение. Это положило начало мультипликации.

* 1940 год — американский музыкальный журнал Billboard впервые опубликовал рейтинг самых популярных песен.

* 1941 год — защитники Брестской крепости сделали на стене знаменитую надпись: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

* 1952 год — на Олимпийских играх в Хельсинки Нина Ромашкова завоевала золото, победив в метании диска. Эта награда стала первой в истории золотой олимпийской медалью для сборной СССР.

* 1966 год — подписано постановление правительства СССР о строительстве Волжского автомобильного завода.

* 1987 год — Пол Маккартни начал запись альбома «Снова в СССР», который был выпущен только в Советском Союзе.

* 2015 год — Куба и США восстановили дипломатические отношения спустя 50 лет.

Кто родился 20 июля

* В 1304 году родился Франческо Петрарка — итальянский поэт, один из ярких представителей итальянского Ренессанса.

* В 1804 году родился сэр Ричард Оуэн — английский зоолог и палеонтолог, давший имя динозаврам.

* В 1822 году родился Грегор Иоганн Мендель — австрийский биолог, заложивший основы генетики.

* В 1898 году родился Георгий Лангемак — советский конструктор пороховых ракет, внесший значительный вклад в создание реактивных снарядов для «Катюши».

* В 1906 году родился Илья Мазурук — советский полярный летчик, который первым в мире сумел посадить самолет на дрейфующую льдину.

* В 1924 году родилась Татьяна Лиознова — кинорежиссер, сценарист, педагог, народная артистка СССР.

* В 1938 году родился Алексей Герман — кинорежиссер, актер, народный артист России.

Кто скончался 20 июля • В 1926 году умер Феликс Дзержинский — советский государственный и политический деятель, революционер.

• В 1973 году умер Брюс Ли — американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств.

• В 1973 году умер Михаил Исаковский — советский поэт, прозаик, переводчик.

Кто отмечает дни рождения 20 июля

* 86 лет исполняется Давиду Тухманову — советскому и российскому композитору, пианисту, народному артисту РФ, автору песен «День Победы», «Мой адрес — Советский Союз», «Эти глаза напротив» и многих других.

* 79 лет исполняется Карлосу Сантане — мексикано-американскому гитаристу-виртуозу, лауреату многочисленных премий «Грэмми», иконе жанра латин-рок.

* 63 года исполняется Александру Жулину — советскому и российскому фигуристу, чемпиону мира и Европы.

* 44 года исполняется Борису Корчевникову — российскому тележурналисту, телеведущему и актеру.

* 42 года исполняется Марии Громовой — российской спортсменке, трехкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию.

* 41 год исполняется Джону Фрэнсису Дейли — американскому актеру, исполнителю роли Сэма Уира в комедийно-драматическом сериале «Хулиганы и ботаны».