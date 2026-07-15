Общественное высказывание: о чем говорят дипломные работы выпускников творческих вузов

Стартовавшая в российских вузах приемная кампания — повод не только говорить о выборе будущей профессии, но и посмотреть, какие темы выпускники считают действительно важными. Особенно это заметно в творческих вузах, где выпускная квалификационная работа давно перестала быть исключительно учебным проектом. Все чаще диплом становится первым серьезным общественным высказыванием молодого художника, режиссера, музыканта или хореографа — попыткой осмыслить события, волнующие страну. О том, как через выставки, документальные фильмы, театральные постановки, музыкальные произведения и хореографические проекты молодые люди говорят о семейных ценностях, исторической памяти, гражданской ответственности, культурном наследии и единстве народов России – в материале «Газеты.Ru».

Тематика выпускных работ показывает, чем живут будущие деятели культуры и насколько точно они чувствуют общественный запрос. Если год назад студенты преимущественно обращались к теме 80-летия Победы и Году защитника Отечества, то сегодня одним из главных сюжетов стал Год единства народов России.

Сохраняя преемственность

В образовательных организациях, подведомственных Минкультуры России и региональным органам исполнительной власти в сфере культуры, будет представлено около тысячи выпускных квалификационных работ по приоритетным темам государственной культурной политики. Почти половина (около 500 проектов) посвящена Году единства народов России.

Еще более 100 работ посвящены специальной военной операции и свыше 350 – созданы по темам каталога «Главные темы России: 2025» (каталог актуальных тем был подготовлен Минкультуры России на основе предложений федеральных ведомств и регионов, в него вошли наиболее значимые для страны события, исторические даты и человеческие истории, которые авторы могут осмысливать в своих творческих проектах).

По словам ректора Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств Анатолия Любавина, современное художественное образование уже не ограничивается передачей профессиональных навыков.

«Миссию художественного образования сегодня я вижу не в простой передаче ремесленных навыков, а в формировании личности творца-гражданина. Мы обязаны научить студента не только виртуозно владеть кистью, но и глубоко чувствовать время, пропуская через себя боль, радость и духовные искания нашего народа. Основная задача — сохранить преемственность русской реалистической школы, но при этом дать молодым авторам смелость формулировать современный пластический язык, основанный на подлинных, а не мнимых ценностях», — говорит он.

Пресс-служба Министерства культуры РФ

По мнению ректора, каталог «Главные темы России: 2025» стал важным инструментом, который помогает соединить личные творческие поиски студентов с жизнью страны.

«Каталог «Главные темы России: 2025» стал для нас бесценным навигатором, соединяющим личные творческие поиски студентов с судьбой страны. Его ключевая задача — задать высокую планку осмысления действительности, увести от поверхностного скольжения к глубине. Темы каталога помогают молодым художникам сфокусироваться на том, что составляет генетический код нации: семья, подвиг, вера, красота родной земли. Для студента это возможность выйти за рамки узкого индивидуализма и почувствовать себя частью большой истории, что придает выпускной работе подлинную значимость и масштаб. Когда студент пишет диплом, отталкиваясь от этих тем, он создает не просто учебное полотно — он учится отвечать на самые сложные вопросы современности языком искусства. Мы видим, как академический этюд превращается в гражданское высказывание, а образность обретает силу документа эпохи. Именно такое осознанное творчество, ради человека и во имя России, является высшей целью нашего института», — подчеркивает Анатолий Любавин.

Меняется не только содержание дипломных проектов, но и сам подход к их созданию. По мнению исполняющей обязанности проректора по учебной и воспитательной работе Воронежского государственного института искусств Галины Христовой, преподаватель творческих дисциплин сегодня выступает не только наставником, но и ценностным ориентиром для будущих художников, музыкантов и режиссеров.

Пресс-служба Министерства культуры РФ

«Роль преподавателя по творческим дисциплинам выходит за рамки обучения профессиональным компетенциям. Помимо выполнения учебных задач, педагог творческой мастерской — это ценностный ориентир и часто для молодых творцов становится образцом для подражания. При создании выпускных проектов студенты переосмысляют свою жизненную позицию: от концентрации на собственных интересах и модных тенденциях они переходят к пониманию личной ответственности перед коллективом и обществом, начинают соотносить себя с общей историей и культурой страны и проживающих в ней народов, ощущают ответственность за результат творчества, которое представляют зрителям, понимают востребованность и значимость именно «главных тем» для настоящего исторического момента», — отмечает Христова.

Взгляд на мир

Хорошей иллюстрацией этого подхода стала выпускная квалификационная работа студентки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасии Боровковой. Она разработала виртуальную интернет-выставку, посвященную мировоззрению человека средневековой Руси — оно представлено через древнерусские певческие рукописи, иконы и раннехристианские фрески из фондов Музея истории религии и Музея имени Андрея Рублева.

«Пространство выставки выстроено по образу храма — как модели мироздания, а виртуальный формат позволяет широкой аудитории увидеть древние рукописи, услышать богослужебные песнопения и прикоснуться к христианским образам наших предков. Проект ориентирован на духовное воспитание и знакомит с древнерусским певческим искусством — неотъемлемой частью нашего культурного кода и исторического наследия», — рассказывает Боровкова.

По словам выпускницы, работа над проектом показала, что интерес к подобным темам существует далеко за пределами профессионального сообщества.

«Проект призван напомнить о вечных ценностях и помочь современному человеку — и взрослому, и ребенку — понять себя через мировоззрение предков, через красоту переплетов, искусство иконописи и звучание древних песнопений. Обучение в Санкт-Петербургской консерватории на кафедре древнерусского певческого искусства открыло мне мир средневековой музыки и книжности. Главным открытием при работе над дипломным проектом стал неподдельный интерес публики — искреннее желание людей узнать больше о богослужебном наследии наших предков», — отмечает она.

Работа Анастасии Боровковой — один из примеров того, как Каталог стал для студентов не перечнем обязательных тем, а отправной точкой для самостоятельного художественного поиска, в котором профессиональное мастерство сочетается с осмыслением исторического и культурного наследия страны языком современного искусства.

Ценности и традиции

Сегодня многие дипломные работы становятся не только демонстрацией профессиональных навыков, но и способом поговорить со зрителем о важных для общества темах. Например, телевизионный проект студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Василисы Едакиной посвящен культурным традициям народов Дагестана. Первый выпуск — про семейные традиции современного дагестанского общества и роли женщины в мусульманской семье.

«Я посещала Дагестан изначально в роли туристки, а спустя время начала больше погружаться в культуру региона, приобретать знакомства и уже впоследствии работать там. Общаясь с местными жителями, я узнала про религию, традиции и поведение людей в обществе. Ценности и традиции народов Дагестана сильно откликнулись во мне, и я решила посвятить этому региону свою выпускную работу», — рассказывает Василиса Едакина.

По ее словам, именно семейные традиции стали ключевой темой проекта.

«Воспитание девушек в Дагестане исторически опирается на семейные ценности, уважение к старшим и традиции. С детства девочкам прививают трудовые навыки, необходимые для ведения хозяйства и заботы о близких. Традиции формируют у юных горянок чувство достоинства и готовность к роли хранительницы семейного очага», — отмечает студентка.

Основа для понимания

Особенно ярко тема единства народов проявляется в регионах с богатым национальным многообразием. Один из таких примеров — Крым, где проживают представители более 160 национальностей. По словам первого заместителя Министра культуры Республики Крым Ольги Буровой, для жителей полуострова культурное разнообразие является частью повседневной жизни.

«С самого раннего детства каждый житель полуострова слышит речь многочисленных народов, узнает традиции и быт крымских татар, болгар, караимов, крымчаков, греков, белорусов и других, что дает каждому из нас лучше узнать друг друга, сохранить межнациональное и межконфессиональное единство на основе взаимопонимания и уважения», — говорит она. По ее словам, именно поэтому Крым остается пространством постоянного культурного диалога. «Крым является центром пересечения множества культур, что позволяет понимать и чувствовать смысловую глубину фольклорного наследия на эмоциональном уровне, без перевода и лишних слов, что еще сильнее укрепляет связь между народами», — подчеркивает Ольга Бурова.

Неудивительно, что такое отношение к культурному многообразию нашло отражение и в дипломных проектах студентов Крымского университета культуры, искусств и туризма. Выпускники посвятили свои исследования и постановки танцевальной культуре разных народов России — от донских казаков и крымских татар до белорусов, грузин, таджиков и цыган.

Среди представленных проектов — танцы донских казаков, таджикский, цыганский, белорусский и грузинский народные танцы, а также хореографическая постановка, рассказывающая о весеннем празднике Хедерлез, который отмечают многие тюркоязычные народы. Общая задача этих проектов — показать национальные традиции и колорит как живую часть современной культуры.

Эту мысль разделяет и ректор Крымского университета культуры, искусств и туризма Валерий Горенкин.

«Одна из важных задач творческого образования — создание условий для формирования и развития символического мышления у обучающихся, которое может послужить основой как для понимания художественной реальности, так и сохранения, интерпретации наследия прошлых веков», — считает он.

По словам ректора, за последние годы изменился и сам портрет студента.

«Помимо профессиональных навыков в своей области, за последние годы сильно замечен рост духовно-нравственного и патриотического потенциала обучающихся», — отмечает Валерий Горенкин.

Пресс-служба Министерства культуры РФ

Осмысление через искусство

Интерес к теме единства сегодня проявляют не только студенты вузов, но и учащиеся художественных училищ. Так, выпускники Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств представили серию работ, посвященных исторической памяти, силе духа и культурному единству страны.

Советник директора по воспитанию МЦХШ при РАХ Ольга Рябова считает, что интерес молодежи к подобной тематике вполне закономерен.

«Современные учащиеся остро чувствуют потребность в укреплении духовных связей между людьми, особенно в условиях глобальных вызовов современности. Художественная природа их деятельности естественным образом притягивает их к исследованию культурного многообразия нашей страны, что находит отражение в их творческих работах», — говорит она.

По ее наблюдениям, молодые художники стремятся говорить о единстве не декларативно, а через художественные образы. «Учащиеся с особым энтузиазмом включаются в проекты, где могут через искусство выразить идеи единства, дружбы народов и общей исторической памяти. Это особенно ярко проявилось в работах, посвященных Году единства народов России, где молодые художники смогли не только продемонстрировать профессиональное мастерство, но и выразить свое видение общечеловеческих ценностей через язык искусства», — считает Ольга Рябова.

Подобные проекты свидетельствуют о том, что интерес к темам исторической памяти, культурного наследия и единства возникает не по указанию сверху, а становится частью профессионального становления молодых авторов. И именно это особенно важно для тех, кто только начинает свой путь в творческой профессии.

Для абитуриентов, которые сейчас выбирают творческую профессию, подобные проекты становятся показательными. Они подтверждают, что современное художественное образование — это не только освоение профессии, но и умение говорить со зрителем о темах, выходящих далеко за рамки учебной аудитории. Поэтому дипломные проекты все чаще становятся первым серьезным общественным высказыванием молодых авторов — возможностью через искусство осмыслить современность, сохранить культурную память и предложить собственный взгляд на события, определяющие жизнь страны.