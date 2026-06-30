Переломный момент. Как лицензирование розничной торговли изменит ситуацию на табачном рынке

Президент России Владимир Путин подписал на днях закон о введении лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Новые правила призваны сделать рынок более прозрачным и сократить долю нелегального оборота. Однако, как предупреждают эксперты, успех реформы во многом будет зависеть от готовности регионов, поскольку на создание необходимой нормативной базы и проведение лицензионной кампании государству и бизнесу отводится всего пять месяцев. Именно эта тема стала центральной на экспертной сессии «Точка перелома на рынке табака», прошедшей в рамках XII Международного форума «Неделя российского ритейла». О ключевых вызовах и перспективах новой системы — в материале «Газеты.Ru».

Сегодня в России, по разным оценкам, работает от 250 до 300 тыс. торговых точек, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию. Значительная часть из них — небольшие магазины у дома и специализированные павильоны, которые ранее не сталкивались с разрешительными режимами. Согласно закону, выдача лицензий должна пройти в период с 1 октября 2026 года по 1 марта 2027 года. При этом до начала кампании субъектам РФ предстоит принять собственные нормативные акты, определяющие порядок торговли табачной продукцией на региональном уровне.

Пять месяцев на всю страну

Открыл экспертную сессию заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. По его мнению, определяющее влияние на дальнейшую легализацию отрасли окажет именно закон о государственном регулировании оборота табачной продукции и принятые к нему поправки, предусматривающие лицензирование оптовой и розничной торговли.

По словам участников дискуссии, речь идет не просто о новом административном механизме, а о важнейшем этапе реформы всего рынка.

«Регионам уже сегодня необходимо начать подготовительную работу и подумать о выделении ресурсов, которые необходимы для реализации всех процедур. Многие торговые точки находятся в удаленных районах нашей страны, куда необходимо выехать для проверки соблюдения лицензионных требований. Есть риск возникновения «бутылочного горлышка», если фактический прием документов и возможность получения лицензии откроется не с 1 октября, а с 1 ноября или даже с 1 декабря», — отметил директор по связям с органами государственной власти JTI Россия Алексей Воробьев.

От того, насколько эффективно пройдет лицензионная кампания, будет зависеть дальнейшая судьба реформы.

«Сейчас мы находимся в точке перелома, когда мы либо пойдем дальше, либо, чего очень не хотелось бы, остановимся, и тренд на обеление рынка развернется вспять», — подчеркнул Алексей Воробьев.

Президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов призвал региональные власти заранее начать разъяснительную работу с предпринимателями и максимально использовать дистанционные форматы обследований торговых объектов при проверке соблюдения лицензионных требований. Особенно это важно для небольших магазинов, которым из-за ограниченных ресурсов будет сложнее адаптироваться к новым правилам.

«Мелкой рознице нужна поддержка как бизнеса, так и органов власти, и мы рассчитываем на их ответственный подход к лицензированию», — подчеркнул Максимов.

Новые правила для «бестабачных зон»

Одновременно с лицензированием регионам и муниципалитетам предстоит решить еще одну важную задачу. Закон предусматривает отказ от действующей нормы о 100-метровой зоне вокруг образовательных учреждений, которая на практике вызывала многочисленные сложности при применении. Теперь органы местного самоуправления должны будут самостоятельно определить территории, в пределах которых запрещается розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции. Порядок определения таких зон еще предстоит установить правительству.

Эксперты обратили внимание, что этот процесс будет идти параллельно с выдачей лицензий, что может создать дополнительные сложности для добросовестных предпринимателей. По мнению участников рынка, минимизировать риски можно, если использовать уже действующие ограничения, установленные для торговли алкогольной продукцией, либо предусмотреть на федеральном уровне механизм автоматического распространения таких границ на табачную продукцию.

«Такой подход упростит регионам принятие решений о выдаче или отказе в лицензиях там, где запретные зоны не успеют установить, сделает процесс прозрачным для всех участников, — подчеркнул Алексей Воробьев. — В целом же подход к табачным зонам может быть даже более мягким, поскольку, в отличие от алкоголя, для сигарет и никотинсодержащей продукции запрещена открытая выкладка в розничных точках, что является дополнительным ограничением».

Следующий этап легализации

По оценке экспертов, лицензирование должно закрепить уже достигнутые результаты борьбы с нелегальным рынком. Как сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, еще шесть лет назад ситуация на табачном рынке была критической: доля нелегальной продукции превышала 15%. Однако благодаря обязательной маркировке и комплексу мер по регулированию отрасли ситуация заметно улучшилась.

По данным АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции», к концу 2025 года доля нелегального оборота табачной и никотинсодержащей продукции снизилась до 9,1% в пересчете на население России. По словам Владислава Заславского, совокупный фискальный эффект от обеления рынка за 2019–2025 годы превысил 858 млрд рублей.

Директор департамента таможенной политики и регулирования алкогольного и табачного рынков Минфина России Никита Золкин также назвал лицензирование розничной торговли одним из ключевых инструментов дальнейшего сокращения нелегального оборота наряду с системой маркировки «Честный знак». По его словам, дополнительный эффект должны обеспечить внедрение прослеживаемости продукции, усиление контроля за сырьем и автоматическое назначение штрафов за нарушения правил торговли. Сегодня около 70% таких нарушений связано именно с продажей табачной и никотинсодержащей продукции ниже установленной минимальной цены.

При этом участники рынка предупреждают: административные меры будут эффективны только при взвешенной налоговой политике. Как отметил Владлен Максимов, «акцизная политика должна быть разумной. Мы видим, что самые заметные рывки по снижению нелегального оборота происходили в периоды, когда не было резкого увеличения акцизов.

Как только происходит скачок, это сразу же приводит к росту теневого рынка. Рост акцизов следует сохранять на уровне, не превышающем инфляцию».

Схожей позиции придерживается и Артем Кирьянов. По его мнению, чтобы «изжить теневой рынок как явление полностью, необходимо изъять экономическую подоплеку, чтобы у организованной преступности не было мотивации заниматься этим вопросом. Необходимо перестать использовать акцизы как инструмент давления на отраслевые группы».

В текущем году акцизы на табачную продукцию были проиндексированы более чем на 11%, одновременно выросла ставка НДС, что фактически увеличило налоговую нагрузку в стоимости пачки сигарет темпами, значительно опережающими инфляцию. По мнению участников рынка, это может вновь создать предпосылки для роста нелегального оборота.

«Необходим умеренный подход к индексации ставок акцизов на сигареты. Экономическая составляющая — один из важных критериев формирования как легального, так и нелегального рынка: чем меньше располагаемые доходы у населения, тем выше спрос на доступную по цене нелегальную продукцию», — подытожил дискуссию Алексей Воробьев.