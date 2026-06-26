День молодежи 2026: 30+ открыток и поздравлений

Когда и как отмечают День молодежи в России в 2026 году и как поздравить с праздником

В последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи — праздник тех, кто строит планы, воплощает идеи и не боится перемен. Этот день объединяет старшеклассников, студентов и тех, кто уже давно вступил во взрослую жизнь — ведь молодежью в России официально считаются все, кому от 14 до 35 лет. Так что поздравить точно будет кого. Открытки по случаю праздника и короткие текстовые поздравления — в материале «Газеты.Ru».

Картинки ко Дню молодежи

В честь праздника, который в 2026 году приходится на 26 июня, «Газета.Ru» подготовила открытки, которые можно скачать, чтобы поделиться в социальных сетях или отправлять друзьям и знакомым в мессенджерах.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

ChatGPT/«Газета.Ru»

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

ChatGPT/«Газета.Ru»

Chat GPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Midjourney/Газета.Ru

ChatGPT/«Газета.Ru»

Midjourney/Газета.Ru

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

ChatGPT/«Газета.Ru»

Поздравления с Днем молодежи

Добавьте к картинке короткое пожелание или вдохновляющие слова.

* С Днем молодежи! Вдохновения, смелости и ярких побед!

* Молодость — время мечтать, создавать и побеждать!

* Пусть каждый новый день открывает возможности для роста, творчества и успеха!

* Пусть рядом будут друзья, любовь и большие мечты! С Днем молодежи!

* С Днем молодежи! Пусть твои идеи меняют мир к лучшему!

* С праздником! Ярких впечатлений и незабываемых моментов

* Пусть каждый день будет шагом к мечте!

* Новых открытий, больших свершений и верных друзей!

* С Днем молодежи! Энергии, счастья и уверенности в своих силах!

* Пусть молодость дарит силы, радость и вдохновение!

* Смелости для новых начинаний и счастья на каждом шагу. С праздником!

* С Днем молодежи! Смело идите к своим целям!

* Пусть впереди ждут только счастливые горизонты!

* Ярких впечатлений и незабываемых моментов! С Днем молодежи!

* Пусть молодость станет временем ярких идей, добрых дел и уверенного движения вперед!

История праздника

День молодежи появился в СССР в 1958 году. Его учредили в период хрущевской оттепели, чтобы подчеркнуть значение молодых людей в жизни страны. Праздник сопровождался массовыми гуляньями, концертами и спортивными мероприятиями, сочетавшимися с идеологической программой.

После распада СССР День молодежи сохранился: в 1993 году указом президента Бориса Ельцина его закрепили за 27 июня. В 2023 году дату сделали плавающей — теперь праздник отмечают в последнюю субботу июня, чтобы он всегда приходился на выходной.

Сегодня День молодежи посвящен прежде всего общению, творчеству и активному отдыху. По всей стране проходят бесплатные концерты, спортивные соревнования, образовательные лекции и мастер-классы, волонтерские акции, а также онлайн-проекты и творческие флешмобы, объединяющие участников из разных регионов.

Интересные факты

* Предшественником российского Дня молодежи был Международный юношеский день (МЮД), который отмечался в конце августа — начале сентября с 1917 по 1945 год. В советское время имя МЮДа носили дворцы культуры, кинотеатры и даже футбольные клубы.

* Поэт Владимир Маяковский посвятил МЮДу несколько стихотворений, а шахтер Алексей Стаханов сознательно приурочил свой знаменитый трудовой рекорд 31 августа 1935 года (установил рекорд по добыче угля 31 августа 1935 года, добыв за смену 102 тонны, что в 14 раз превышало норму) к этому дню, чтобы подчеркнуть роль молодежи в социалистическом строительстве.

Додвадцатилетний люд, выше знамена вздень: сегодня праздник МЮД, мира юношей день. Владимир Маяковский отрывок из стихотворения «МЮД» (1926 г.)

* Аббревиатура «МЮД» до сих пор хранит память о легендарном советском празднике — ее можно встретить в топонимике разных регионов. Улицы с таким названием есть во Владимире, в Брянской области, в Татарстане, а также в белорусских Климовичах.