«Мы не самураи». Депутат Госдумы — о политической конкуренции, пенсиях и моногородах

Зачем люди идут в политику, останутся ли в России маленькие города, от чего кайфуют депутаты — об этом и многом другом в интервью «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы Дмитрий Скриванов.

«Кайф, когда задуманное реализуется»

— Дмитрий Станиславович, Вы работаете в представительной власти уже более 25 лет. Что для Вас значит быть депутатом? Зачем люди вообще идут в эту профессию?

— Один из мотивов — устранить несправедливость. За 25 лет во власти я понял, что в политику приходят по разным причинам, но остаются только те, кто готов нести ответственность за последствия своих действий.

Первый раз в депутаты меня избрали, когда мне было 28 лет. Я занимал пост председателя совета директоров одного из молочных комбинатов, много общался с руководителями предприятий, с людьми, живущими в сельской местности. На моих глазах закрывались школы, больницы, распадались хозяйства.

Я хотел, чтобы село развивалось, чтобы была работа, чтобы люди не уезжали, получали достойную заработную плату. Мне казалось, что я знаю, как это сделать.

Выборы были очень сложными, но я дошел практически до каждого человека, с каждым пообщался, и люди выбрали меня.

В первый же год в заксобрании понял интересную вещь: когда попадаешь туда, думаешь, что твоя повестка — главная. А оказывается, рядом еще десятки историй: строители, социалка, налоги. Так еще и результаты региональных законов видно через годы, федеральных — через пять, десять лет, а некоторые решают судьбу следующего поколения. Поэтому нужно четко понимать, что на все нужны ресурсы, в том числе время.

— А исходя из опыта, на каком посту, как Вам кажется, можно больше сделать для своего региона, в Госдуме или в краевом заксобрании?

— На региональном уровне ты знаком практически со всеми и прекрасно понимаешь, какие есть проблемы. И твоя реакция на них будет быстрее. На федеральном уровне больше ресурсов и возможностей, но ты отрываешься от людей.

Конечно, проще работать в регионе. Здесь ты быстрее видишь результат своего труда, понимаешь, как это влияет на жизнь человека. Мне, например, не всегда нравится процесс поиска решения — депутаты ведь не самураи, для которых главное — путь. Я испытываю внутренний кайф, когда задуманное реализуется. Добиться этого в какой-то локальной истории намного проще, но, если работать активно, то возможно все.

— А каких результатов за годы работы удалось добиться в Пермском крае?

— Дистанция политика — очень длинная, это целая череда больших и малых решений. Но есть вещи, которыми я внутренне горжусь.

В свое время я кодифицировал налоговое законодательство Пермского края, и считаю, что это было правильно. Я писал программу развития агропромышленного комплекса, и это тоже было правильно и своевременно.

Возглавляя Фонд развития моногородов, я объездил огромное количество регионов, населенных пунктов, узнал страну. Мы реализовали проекты, которые обеспечили людей работой.

В прошлом созыве в Госдуме я занимался негосударственными пенсионными фондами. И мы полностью реформировали эту отрасль, добились того, что сегодня это средства, которые принадлежат людям, и обеспечили их сохранность.

Вообще любой результат в политике — это командная работа. Один человек не способен сделать какие-то значимые вещи, это всегда коллектив: юристы, экономисты, другие депутаты, члены правительства, региональная власть, муниципалитеты.

— Раз мы коснулись Вашей работы в Фонде развития моногородов, как Вам кажется, что ждет малые населенные пункты в России? Ведь в некоторых жизнь поддерживает по сути одно крупное учреждение. Можно ли сохранить эти села?

— Важно определиться: мы сохраняем точки на карте или достойную жизнь людей. Поселок жив, пока есть работа, дети и будущее.

Моногорода — история еще с петровских времен, они зависят от производства, экономики, рынков. Наша задача — привнести туда жизнь через инициативу людей или крупных структур.

Бывали случаи, когда создавалось предприятие — люди приходили, но не все находили себя в новой роли. Тот, кто был шахтером, не хотел работать на предприятии, связанном с производством потребительских товаров.

Бывало иначе: завод закрылся — дали сертификаты на переезд. Люди покупали на них квартиры, затем продавали и возвращались обратно. Почему? Не могу сказать. Может, консерватизм, может, родная земля.

Чтобы делать правильно, нужна адаптация — социальная, психологическая, обучение, сопровождение. Это долго и непросто.

Поэтому моногорода — проблема, которую раз и навсегда не решить, но с которой работают и будут работать.

«Мы пообещали — нужно выполнить»

— В последние годы Вы много занимались вопросами поддержки семей, сирот, жилищной политики. Что, на Ваш взгляд, делает социальную политику эффективной?

— Самая эффективная система — когда человек опирается на собственные силы, понимая, что при необходимости — государство поможет.

На мой взгляд, государство ни в коем случае не должно подменять инициативу человека — это неправильно в корне.

Возьмем проблему детей-сирот. Не должно существовать очередей на получение жилья. Мы пообещали — нужно выполнить. А дальше человек сам решает, как поступать. Безусловно, необходимы механизмы, которые бы страховали его от проблем, но, еще раз говорю, опираться нужно на человеческую инициативу, а государство должно лишь продумывать инструменты, которые бы помогали человеку пройти некую адаптацию.

— В последние годы российская экономика столкнулась с серьезными внешними ограничениями. Как Вы думаете, какие главные уроки страна извлекла из санкционного периода?

— Санкции показали простую вещь: зависимость удобна до первого кризиса. Самостоятельность сложнее, но надежнее.

Мы должны сохранять суверенитет и в экономике, и в безопасности, и в сферах, за которыми стоит будущее. Уверен, что недалек момент, когда искусственный интеллект будет управлять целыми предприятиями. Нужно сделать так, чтобы мы и в этой сфере стали лидерами.

«Конкуренция создает более качественный продукт»

— В этом году Вы приняли участие в предварительном голосовании «Единой России». Как Вы воспринимаете его итог и насколько важна для политической системы конкуренция?

— Любое обновление, любая конкуренция создает более качественный продукт. Если мы говорим про политику, то она создает более качественные отношения.

Что касается праймериз — это так называемая внутривидовая конкуренция. Она самая сложная, но это не точка.

В сентябре пройдут выборы в Госдуму, и тем, кто победил в праймериз, придется доказать избирателям, что именно они достойны представлять их интересы.

Но у тех, кто не стал депутатом, есть огромное количество возможностей, чтобы применить себя.

— Чем Вы планируете заниматься дальше?

— Скоро будут пленарные недели, будет рассматриваться ряд инициатив. А в будущем можно будет заняться чем угодно. Развилок очень много, на пенсию не собираюсь. Главное, чтобы Господь давал здоровье и возможность быть энергичным. Это, к сожалению, не покупается ни за какие деньги.