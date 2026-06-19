20 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

20 июня в России поздравляют тех, кто охраняет морские рубежи и управляет оружием подводных глубин — специалистов минно-торпедной службы ВМФ. В мире борются за права беженцев и слонов в зоопарках. Согласно народному календарю, в этот день можно смело заходить в реки и пруды: русалки не тронут. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 20 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 20 июня

* День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России

Профессиональный праздник появился в 1996 году в память о первом успешном применении минного оружия российскими моряками. В 1855 году англо-французская эскадра вошла в Финский залив, чтобы атаковать Кронштадт. Русские моряки применили минное оружие, в результате чего противник потерял четыре боевых корабля и отказался от нападения. Позднее, в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов, будущий вице-адмирал Степан Макаров впервые в истории применил торпеду, потопив турецкий пароход «Интибах». Сегодня мины и торпеды составляют основу вооружения Войск береговой обороны и входят в комплектацию российских подводных лодок.

* Всемирный день беженцев

Этот день призван привлечь внимание к проблемам беженцев по всему миру и отдать дань уважения силе духа и стойкости людей, вынужденных покинуть свои страны из-за конфликтов и преследований. Дата 20 июня была выбрана не случайно: в этот день в 1951 году была принята Конвенция ООН о статусе беженца. В основе документа лежит принцип «non-refoulement» (невысылки), который обязывает государства не возвращать беженцев в страны, где их жизни или свободе угрожает опасность из-за расы, вероисповедания, гражданства, политических убеждений или принадлежности к определенной социальной группе.

* Всемирный день защиты слонов в зоопарках

Эта международная акция была инициирована зоозащитной организацией «В защиту животных» In Defense of Animals в 2009 году и с тех пор отмечается ежегодно. Ее цель — привлечь внимание к условиям содержания слонов в неволе, особенно в небольших зоопарках, где животные часто страдают от стресса, болезней и преждевременной гибели. Активисты напоминают, что слоны — это умные и чувствительные существа, заслуживающие этичного обращения, а конечная цель движения — освобождение всех слонов из зоопарков. У даты пока нет официального статуса, но зоозащитники добиваются признания на уровне ООН.

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* Всемирный день жонглирования

Жонглирование — это не только цирковой жанр, но и вид спорта, развивающий реакцию, координацию и моторику. Его история насчитывает тысячелетия: настенные рисунки подтверждают, что искусство было известно еще в Древнем Египте. Существует и боевое жонглирование — владение несколькими видами оружия одновременно. С появлением профессиональных цирков жонглеры обрели постоянную сцену. Дата у праздника переходящая, в 2026 году он выпадает на субботу, 20 июня.

* Международный день серфинга

Этот неофициальный праздник приходится на третью субботу июня и в этом году выпадает на 20-е число. Он появился в 2005 году по инициативе журнала Surfing Magazine и природоохранной организации The Surfrider Foundation. Его цель — не только популяризация серфинга как вида спорта и образа жизни, но и привлечение внимания к сохранению ресурсов Мирового океана, чистоты пляжей и прибрежных экосистем. В этот день по всему миру проходят соревнования и конкурсы, экологические акции (уборка пляжей, восстановление дюн, высадка растений), а также развлекательные мероприятия.

* Всемирный день Wi-Fi

Праздник был учрежден в 2016 году Беспроводным широкополосным альянсом (Wireless Broadband Alliance) при поддержке крупных IT-компаний. Инициаторы праздника стремятся привлечь внимание к проблеме цифрового неравенства и содействовать расширению доступа к беспроводному интернету по всему миру, особенно в небогатых и сельских сообществах. Ведь сегодня интернет не только развлекает, но и помогает расширять кругозор и углублять знания.

Необычные праздники 20 июня • Всемирный день эффективности. Неофициальный, но актуальный праздник для всех, кто хоть раз тонул в рутине и чувствовал, что усилия уходят в песок. Его суть проста: напомнить, что эффективность — это не про «успеть все». Это про умение достигать целей с минимальными потерями времени, нервов и ресурсов. • День уродливых собак. Это шуточное мероприятие зародилось в США с 1970-х. Оно связано со знаменитым конкурсом «Самая уродливая собака в мире», который ежегодно проводится в Калифорнии. Организаторы не ставят целью высмеять животных, а напротив — хотят показать, что все собаки, независимо от внешности, достойны любви и заботы. • День ванильного молочного коктейля. Неофициальный американский праздник посвящен классическому десертному напитку из молока, ванильного мороженого и ванильного экстракта. Современный вариант коктейля появился в 1922 году в США, когда сотрудник аптечной сети Walgreens добавил в солодовый напиток мороженое.

Что отмечают в разных странах 20 июня

День работников газового хозяйства — Азербайджан. Дата приурочена к созданию отрасли в 1936 году, а официальный статус праздник получил в 2006 году. Газовая промышленность остается одной из опорных в экономике страны, а общая численность занятых в ней специалистов исчисляется десятками тысяч.

День национального флага — Аргентина. Праздник приурочен к годовщине смерти создателя флага — генерала Мануэля Бельграно. Он предложил эскиз из трех равных горизонтальных полос: светло-голубых по краям и белой посередине. В 1818 году в центр флага добавили золотое «Майское солнце» — символ, который также присутствует на флаге Уругвая.

Юханнус (Иванов день) — Финляндия. Это один из главных национальных праздников, уходящий корнями в языческие времена и позже совмещенный с Рождеством Иоанна Предтечи. По традиции его отмечают в субботу между 20 и 26 июня, а канун, 19 июня, является официальным выходным. Традиции этого дня: березовые украшения в домах, поднятие флага, костер (kokko) у воды, сауна и застолье с сосисками и молодой картошкой.

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Праздник селедки (День флажков) — Нидерланды. Праздник Vlaggetjesdag ежегодно проходит в Схевенингене. Он знаменует начало сезона вылова молодой жирной сельди. Гавань и улицы украшают флажками. Первый бочонок традиционно дарят королю, а второй продают на аукционе, выручка идет на благотворительность. Гостей ждут угощения, музыка и старинные игры.

Религиозные праздники 20 июня

* Собор Иваново-Вознесенских святых

В этот день церковь вспоминает всех подвижников веры, чья жизнь была связана с Ивановской землей. Среди них — преподобный Тихон Луховский, основавший еще в 1498 году Николо-Тихонов монастырь, святитель Василий Кинешемский, блаженный Симон Юрьевецкий и множество священномучеников, пострадавших в годы гонений XX века.

Этот соборный праздник был установлен в 2000 году по благословению патриарха Алексия II. Дата — 20 июня — выбрана не случайно: именно в этот день в 1918 году была образована Ивановская область. Так церковная память органично соединилась с историей самого региона.

Торжества длятся целых три дня: 20 июня — в Иваново, 21 июня — в Кинешме, 22 июня — в Шуе. В эти дни в храмах Ивановской митрополии проходят праздничные богослужения, которые возглавляют архиереи, а верующие собираются, чтобы вознести молитвы своим небесным покровителям.

* День памяти священномученика Феодота Анкирского

Феодот жил в Анкире Галатийской (современная Анкара) в III–IV веках, владел гостиницей и был женат. Во время гонений при императоре Диоклитиане (284–305) он укрывал христиан в своем доме, где тайно совершались богослужения, выкупал узников из темниц и хоронил тела казненных мучеников. Однажды он вытащил из озера и похоронил тела семи христианок (Текусы, Фаины, Клавдии, Матроны, Иулии, Александры и Евфрасии), утопленных за веру правителем Феотекном. На Феодота донесли, его схватили и пытались принудить поклониться идолам. За отказ его подвергли жестоким пыткам и убили.

Народные праздники 20 июня

* Федот Страж или Федот Урожайник

Сегодня православная церковь вспоминает мученика Феодота Анкирского. В народном календаре этот праздник получил сразу два названия — Федот Страж и Федот Урожайник.

Прозвище «Страж» связано с поверьем, что в этот день святой Федот охраняет купающихся людей. Согласно народным поверьям, святой сидит на берегу с острым серпом и, завидев русалку, отрезает ей волосы. Считалось, что именно в волосах заключается колдовская сила этих существ. Рыбакам в этот день полагалось первую пойманную рыбу отпустить обратно в воду — за это Федот пошлет хороший клев в будущем.

Второе название — Федот Урожайник — связано с тем, что по погоде в этот день судили о будущем урожае ржи. Народная мудрость гласила: «Святой Федот тепло дает — рожь в золото ведет; святой Федот на дождь поведет — колос тощий нальет». Если день выдавался солнечным и теплым, крестьяне готовились к хорошему урожаю с крупным зерном. Если же погода была дождливой и ненастной — урожай обещал быть скудным, а колос — «тощим».

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Именины 20 июня

* Александр;

* Анастасия;

* Анна;

* Богдан;

* Борис;

* Валентин;

* Валерия;

* Вениамин;

* Виктор;

* Владимир;

* Зинаида;

* Иван;

* Игнатий;

* Константин;

* Леонтий;

* Максим;

* Мария;

* Михаил;

* Николай;

* Павел;

* Петр;

* Степан;

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 20 июня

* Приметы о погоде

Если голуби прячутся в ясный день — погода ухудшится.

Отсутствие росы предвещает скорые дожди.

Пчелы сидят на стенках улья — к скорой жаре.

Что можно делать 20 июня

* Купаться в водоемах: этот день считался самым безопасным для купания в реках и озерах.

* Заниматься хозяйством: можно было работать в поле, ухаживать за рожью и ремонтировать борозды. Также было принято устраивать большую стирку и проводить генеральную уборку, чтобы привлечь в дом достаток и благополучие.

* Ходить на рыбалку.

* Гулять на природе: прогулки после работы или купания способствовали укреплению здоровья и гармонии с природой.

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Что нельзя делать 20 июня

* Ругаться и ссориться: особенно с близкими людьми. Считалось, что даже мелкая размолвка может перерасти в долгую вражду.

* Жаловаться на судьбу и сетовать: верили, что это может только усугубить положение и привлечь новые беды.

* Признаваться в любви и делать предложения: этот день считался неудачным для любовных признаний и серьезных шагов в отношениях.

* Рассказывать о своих планах: считалось, что если поделиться задуманным, то планы не сбудутся.

* Носить серебряные украшения: по поверью, серебро в этот день могло «вытянуть» из человека силу и здоровье.

* Ругать жаркую погоду: тепло в этот день сулило богатый урожай.

Лунный календарь 20 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 6-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Дева.

Согласно астрологическим прогнозам, это день тихой практичности и внутренней настройки. Астрологи советуют не браться за масштабные старты, а завершить текущие дела, навести порядок в документах и мыслях. Хорошо дается аналитика, учеба, работа с цифрами. В общении — благоприятное время для примирения и теплых бесед, интуиция обострена. Для здоровья полезны легкие очищающие процедуры и прогулки.

Главный совет от сторонников эзотерики: не торопитесь, доверяйте внутреннему голосу и уделите внимание мелочам — именно они сегодня определяют успех.

20 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух, а планета-покровитель — Меркурий.

Какие исторические события произошли 20 июня

* 1803 год — в Санкт-Петербурге состоялся первый в России полет на воздушном шаре.

* 1837 год — королевой Великобритании стала Виктория, что положило начало целой эпохе, впоследствии получившей название Викторианской.

* 1840 год — Сэмюэл Морзе запатентовал электромагнитный телеграф, одно из главных изобретений в истории связи.

* 1881 год — в Нижнем Новгороде ввели в эксплуатацию первую в России линию телефонной связи.

* 1893 год — открыта Главная палата мер и весов — центральное учреждение министерства финансов, основанное Дмитрием Менделеевым.

* 1933 год — в СССР учреждена Генеральная прокуратура.

* 1945 год — из Берлина в Москву доставили Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом.

* 1950 год — газета «Правда» опубликовала статью Иосифа Сталина «Марксизм и вопросы языкознания».

* 1963 год — между СССР и США создана первая «горячая линия» для экстренной связи.

* 1967 год — боксера Мохаммеда Али приговорили к пяти годам тюрьмы за отказ от службы в армии США.

* 1991 год — правительство Германии утвердило решение о переносе столицы в Берлин.

* 1993 год — стартовал первый железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем.

* 1996 год — основана кинологическая служба МЧС России.

Mos.ru

* 2011 год — под Петрозаводском разбился самолет Ту-134, погибли 47 человек.

Кто родился 20 июня

* В 1843 году родился Федор Стравинский — оперный певец, солист Мариинского театра и отец композитора Игоря Стравинского.

* В 1911 году родился Владимир Емельянов — актер театра и кино, народный артист РСФСР.

* В 1915 году родился Теренс Янг — режиссер и сценарист, который работал над первыми фильмами о Джеймсе Бонде.

* В 1927 году родился Вячеслав Котеночкин — художник-мультипликатор, автор «Ну, погоди!», «Аленький цветочек», «Каштанка» и других советских мультфильмов.

* В 1932 году родился Роберт Рождественский — поэт-песенник, лауреат Государственной премии СССР, ярчайший представитель «шестидесятников».

* В 1934 году родился Юрий Визбор — поэт и бард, автор более 300 песен.

* В 1940 году родился Владимир Коренев — народный артист России, исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия».

Кадр из кинофильма «Человек-амфибия», 1961 год «Мосфильм»

Кто скончался 20 июня • В 1933 году умерла Клара Цеткин — немецкая социалистка, борец за права женщин.

• В 1987 году умер Леонид Харитонов — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

• В 2005 году умер Джек Килби — американский инженер, создатель первой интегральной микросхемы, Нобелевский лауреат.

• В 2024 году умер Дональд Сазерленд — канадский актер и продюсер.

Кто отмечает день рождения 20 июня

* 89 лет исполняется Николаю Дроздову — зоологу, который прославился как ведущий телепрограммы «В мире животных».

* 77 лет исполняется Лайонелу Ричи — саксофонисту и пианисту, который в 80-х был одним из самых успешных исполнителей в мире.

* 63 года исполняется Ольге Прокофьевой — заслуженной артистке России, актрисе театра и кино, которая известна массовому зрителю по роли Жанны Аркадьевны в сериале «Моя прекрасная няня».

* 59 лет исполняется Николь Кидман — актрисе, обладательнице премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Актриса Николь Кидман на красной дорожке 98-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде, Калифорния, США, 16 марта 2026 года Carlos Barria/Reuters

* 58 лет исполняется Роберту Родригесу — режиссеру, снявшему фильмы «От заката до рассвета» и «Город грехов».

* 48 лет исполняется Фрэнку Лэмпарду — футболисту, одному из сильнейших полузащитников мира, который большую часть карьеры провел в «Челси».

* 44 года исполняется братьям Алексею и Василию Березуцким — экс-футболистам ЦСКА и сборной России.