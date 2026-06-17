Победа как командная работа: что дал управленцам шестой сезон «Лидеров России»

«Лидеры России» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Впервые в мире конкурс прошел в командном формате: такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Результат: 75 тыс. заявок, 1400 финалистов, 60 команд-победителей из 33 регионов. В их числе — управленцы из госсектора, промышленности, банков, образования и транспорта. Справились ли управленцы с новой задачей, поставленной президентом, и почему победа досталась не самым громким, а самым слаженным — читайте в материале «Газеты.Ru».

Не победить, а вырасти

Участники шестого сезона «Лидеров России» единодушны: победа — не главное. Важнее проверить свои силы и получить новые инструменты для реальной работы.

«Талант, труд и служение всегда находят свой путь. Но даже самый яркий талант обретает настоящую силу только в команде», — задал философский тон генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин.

«Главная цель участия — профессиональное развитие управленцев, которые смогут внести значимый вклад в социально-экономическое развитие нашего региона. Мы стремимся не только к личному росту, но и к созданию эффективной команды», — объяснил первый заместитель губернатора Чукотки Павел Каргаполов, чья команда стала победителем.

Бизнес-команды рассуждали схожим образом. Роман Габдулхаков из группы компаний «Озна» (Башкортостан) рассказал в интервью «Башинформу»: «Главной целью участия было не столько стремление к победе, сколько желание проверить себя и сплотить команду управленцев из разных бизнес-направлений холдинга».

«Это важное достижение, подтверждающее, что профессионализм и командный дух — главные драйверы успеха», — приводит пресс-служба Сбера слова управляющего Томским отделением Геннадия Козлова, чья команда также вошла в число победителей.

Главный кадровый конкурс страны

Конкурсов управленцев в России немало, но «Лидеры России» занимают особое место. Это не просто соревнование — это социальный лифт, признанный на самом высоком уровне.

Президент России Владимир Путин назвал конкурс «довольно престижным и становящимся все более и более интересным», отметив, что его победители «становятся даже членами правительства».

«Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению нашего президента Владимира Путина. С этого конкурса когда-то начиналось создание президентской платформы «Россия – страна возможностей». За эти восемь лет у нас создана абсолютно уникальная система социальных лифтов, аналогов которой нигде в мире не существует», — напомнил об истории проекта первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель Наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.

Павел Безручко, председатель экспертного совета конкурса, подчеркивает: само по себе участие в «Лидерах России» — уже маркер высоких управленческих навыков и карьерных амбиций.

«Это стало брендом и весомым пунктом в резюме сотрудника, которые знают и принимают во внимание все работодатели — органы власти, госкорпорации, коммерческие структуры», — сказал он.

Управленческий диктант, ГТО и командные кейсы

Финал шестого сезона проходил с 9 по 15 июня в Мастерской управления «Сенеж». Участников ждали испытания, разработанные специально под новый командный формат.

Главным нововведением стал управленческий диктант. Впервые в истории конкурса 1400 финалистов отвечали на 50 вопросов за 20 минут.

«В этом сезоне мы впервые включили в программу управленческий диктант. За сжатое время участникам предстоит показать, насколько свободно они владеют управленческой терминологией, как быстро принимают решения и действуют в условиях стресса. Это квинтэссенция того, с чем руководитель сталкивается ежедневно», — рассказал Андрей Бетин.

Диктант, как было объявлено, станет ежегодным и будет открыт для всех выпускников «Лидеров России» и других руководителей страны.

Второе нововведение — сдача нормативов ГТО в смешанных командах.

«Спорт сближает быстрее любых тимбилдингов: когда вы вместе выкладываетесь на дистанции, поддерживаете друг друга, переживаете общий итог — возникает то самое доверие, которое в работе не построишь должностными инструкциями. Уверен, такая практика станет доброй традицией конкурса», — комментирует Андрей Бетин.

Всего нормативы ГТО выполнили 1209 конкурсантов. На золотой знак претендуют 210 человек, на серебряный — 261, на бронзовый — 245.

Помимо этого, финалисты решали управленческие кейсы. Им предстояло совместно анализировать большие массивы информации, принимать решения в условиях неопределенности, распределять роли и ответственность внутри команд, а также предлагать конкретные решения для задач, значимых для общества.

Карьерный лифт: цифры и факты

Главное, что отличает «Лидеров России» от других конкурсов, — реальные карьерные перспективы.

За восемь лет 700 победителей получили назначения на высокие должности. Среди них — губернаторы, мэры городов, заместители министров, федеральные и региональные министры, топ-менеджеры крупнейших корпораций. В их числе — пять губернаторов, девять заместителей федеральных министров и 16 глав городов и муниципалитетов. Кроме того, 23 выпускника конкурса «Лидеры России. Политика» были избраны депутатами Госдумы, двое назначены сенаторами.

«Важным подтверждением качества победителей является то, что их карьерный рост происходит не только после победы, а продолжается спустя несколько лет», — напомнил Сергей Кириенко.

Президент Владимир Путин назвал «Лидеры России» самой крупной системой кадрового отбора в мире. По его словам, через конкурс реализуется механизм социальных лифтов, а сама программа стала «реальной, практической с хорошим результатом работой». Путин также отмечал, что 50 участников программы стали главами регионов, а более 200 получили новые назначения.

Всего за историю конкурса подано более 1 млн заявок из 89 регионов России и 150 стран мира. 17 тыс. полуфиналистов и финалистов прошли глубокую экспертную профессиональную оценку.

Полпред президента Владимир Якушев подчеркнул, что конкурс дает шанс каждому, кто обладает компетенциями и готов проявить себя: для таких людей открыты все двери.

«Нужна мощная команда»: как готовиться к «Лидерам России»

Новый командный формат конкурса потребовал от участников не только лидерских качеств, но и умения выстраивать стратегию сбора команды. И у организаторов есть четкие рекомендации на этот счет.

Заместитель генерального директора платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова предостерегает от распространенной ошибки: пытаться выделиться на фоне более слабых коллег. По ее словам, в командном зачете это заведомо проигрышная стратегия: «Здесь не работает логика «возьму управленцев послабее, чтобы на их фоне выглядеть лучше» — нужна именно мощная команда».

Подготовку лучше начинать задолго до конкурса. Организаторы рекомендуют как можно чаще решать управленческие задачи в команде, оттачивать навыки коллективной работы и учиться быстро перестраивать взаимодействие в зависимости от ситуации.

Конкурс как ответ на вызовы времени

Шестой сезон «Лидеров России» завершен, но его итоги говорят о большем, чем просто список победителей. Конкурс стал зеркалом того, как меняется управленческая культура в стране.

Андрей Бетин подвел черту словами, которые можно считать манифестом всего сезона: «Главный вывод этого сезона: побеждает не тот, кто громче кричит, а тот, кто вместе с командой находит лучшее решение. Россия сильна командами. И финалисты шестого сезона — лучшее доказательство».

Восемь лет конкурс служил наглядным примером того, что индивидуальный талант востребован. Шестой сезон показал: талант, помноженный на командную работу, становится настоящей силой. И эта сила — будущее страны.