18 июня любители вкусной еды отмечают сразу несколько праздников: День устойчивой гастрономии, Международный день суши и День пикника. В Испании стартует один из крупнейших фестивалей электронной музыки Sonar, а православные верующие вспоминают священномученика Дорофея Тирского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 18 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 18 июня

* День службы военных сообщений

Это профессиональный праздник специалистов Минобороны России, которые отвечают за организацию воинских перевозок всеми видами транспорта — железнодорожным, авиационным, морским и речным. История службы началась еще в Российской империи: 18 июня 1868 года военный министр Дмитрий Милютин подписал приказ о создании Комитета военных сообщений при Главном штабе.

После Великой Отечественной войны сотрудники ВОСО участвовали в реэвакуации предприятий, перевозке трофейного имущества и восстановлении транспортной инфраструктуры. Сегодня они занимаются планированием и обеспечением воинских перевозок, от которых во многом зависит своевременное снабжение армии и флота.

* День устойчивой гастрономии

Этот международный праздник Генеральная Ассамблея ООН учредила в 2016 году. Он напоминает о том, что наши пищевые привычки влияют не только на здоровье, но и на окружающую среду. Идея устойчивой гастрономии заключается в бережном отношении к природным ресурсам, поддержке местных производителей и сохранении кулинарных традиций.

18 июня во многих странах говорят о сокращении пищевых отходов, развитии экологичных методов производства продуктов и популяризации национальной кухни. Тема 2026 года — «Празднование гастрономического наследия», которая перекликается с Международным годом женщины-фермера.

* Международный день пикника

Этот неофициальный праздник предлагает хотя бы ненадолго отвлечься от повседневных забот и провести время на природе с семьей или друзьями. Слово «пикник» происходит от французского «pique-nique», где «piquer» означало «клевать» или «кусать», а «nique» — «мелочь».

Сегодня популярность набирают самые разные форматы отдыха: пикники с настольными играми, велопрогулками, чтением книг или гастрономическими мастер-классами. А самый массовый пикник в мире, по данным Книги рекордов Гиннесса, прошел в Лиссабоне 20 июня 2009 года и собрал 22 232 человека.

* Международный день суши

Праздник посвящен одному из самых узнаваемых блюд японской кухни. Считается, что Международный день суши ведет свою историю с 2009 года, когда американец Крис Де Мей создал тематическую страницу в социальной сети, быстро набравшую миллионы просмотров. История самих суши насчитывает не одно столетие. Их предшественник возник в Юго-Восточной Азии как способ хранения рыбы с помощью ферментированного риса. Современный вид — нигири — появился только в XIX веке в Эдо (нынешний Токио), а его создателем считается Ханая Ёхэй. Сегодня в честь праздника рестораны проводят тематические акции, а поклонники японской кухни устраивают гастрономические вечера.

Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

* Международный день борьбы с языком ненависти

Этот день учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2021 году, чтобы привлечь внимание к проблеме агрессии и дискриминации в публичном пространстве. С развитием социальных сетей оскорбления и призывы к вражде распространяются гораздо быстрее, чем раньше. Международные организации призывают развивать медиаграмотность, критическое мышление и уважительное отношение к собеседникам. Особое внимание в этот день уделяют образовательным инициативам для молодежи.

Необычные праздники 18 июня • Международный день паники. Праздник придумали американские психологи, чтобы раз в год разрешить себе выпустить стресс и не подавлять тревогу. В России отмечается с 2017 года. Главная идея: дать волю страхам без чувства вины ради психологического здоровья. • День недалекого будущего. Неофициальный праздник, отмечаемый с 2021 года по инициативе активистов и ученых. Он посвящен реальным тенденциям, которые в ближайшие десятилетия изменят жизнь: генетические тесты, нанороботы для лекарств, «умные» татуировки, «зеленые» технологии, биоразлагаемые материалы, а также микрочипы-импланты вместо документов и цифровизация образования. Праздник призван помочь осмыслить эти перспективы. • Всемирный день гармонии. Этот день посвящен внутреннему и внешнему равновесию, миру и согласию. Его цель — привлечь внимание к гармонии в личной, общественной и экологической сферах.

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Что отмечают в разных странах 18 июня

День прав человека — Азербайджан. Праздник учредили в 2007 году в память о событиях 18 июня 1998 года, когда президент страны Гейдар Алиев подписал указ о государственной программе по защите прав и свобод граждан. В этот день в Азербайджане проходят тематические конференции, просветительские акции и общественные мероприятия.

День памяти битвы при Ватерлоо — Бельгия. Именно здесь 18 июня 1815 года армия Наполеона потерпела поражение от войск Седьмой коалиции. Сегодня место знаменитого сражения остается одной из самых популярных исторических достопримечательностей страны. Для туристов проводят экскурсии и реконструкции событий двухвековой давности.

День историка — Молдавия. Дата связана с созданием Ассоциации историков Молдавии в 1989 году. Праздник объединяет ученых, архивистов, преподавателей и всех, кто занимается изучением и сохранением исторического наследия страны.

Фестиваль электронной музыки Sonar — Испания. С 1994 года в Барселоне проходит один из самых известных фестивалей электронной музыки в Европе. В течение нескольких дней гостей ждут концерты, мультимедийные проекты, лекции и мастер-классы. В программе — электроника, хаус, хип-хоп, техно. Днем (Sonar by Day) выступают молодые артисты, ночью (Sonar by Night) — звезды мирового уровня.

Религиозные праздники 18 июня

Сергей Киселев/Агентство «Москва»

* День памяти святого князя Феодора Ярославича Новгородского

18 июня Церковь вспоминает благоверного князя Феодора Ярославича Новгородского — старшего брата Александра Невского. Он родился в 1218 году и уже в 10 лет вместе с братом представлял в Новгороде своего отца, князя Ярослава. Однако из-за вечевых волнений братьям пришлось покинуть город. В 1230 году Феодор вернулся на княжение, а спустя два года участвовал в походе против мордовских язычников. Жизнь князя оказалась очень короткой. В 1233 году в день собственной свадьбы он внезапно скончался, не дожив и до 15 лет. Феодора похоронили в Юрьевом монастыре. Во время шведской оккупации Новгорода в 1614 году его гробницу вскрыли, однако мощи князя оказались нетленными. Сегодня они находятся в Софийском соборе Великого Новгорода.

* День священномученика Дорофея, епископа Тирского

В этот день православные верующие чтят память священномученика Дорофея, епископа Тирского. Во времена гонений на христиан при императоре Диоклитиане он возглавлял церковную общину в Тире, древнем городе Финикии. Когда преследования усилились, Дорофей был вынужден покинуть город, но после прихода к власти Константина Великого, который даровал христианам свободу вероисповедания, вернулся к своей пастве. Даже в преклонном возрасте святитель продолжал проповедовать и обращать язычников в христианство. Однако мирный период оказался недолгим: гонения вспыхнули вновь. По преданию, Дорофею тогда было около 107 лет. Его подвергли жестоким истязаниям, от которых он скончался.

* Перенесение мощей благоверного князя Игоря

Благоверный князь Игорь жил в эпоху княжеских междоусобиц и стал одной из их жертв. Недолгое время он правил в Киеве, но вскоре был свергнут и оказался в заточении. В темнице князь тяжело заболел, принял схиму — высшую степень монашества — с именем Гавриил и после выздоровления решил посвятить себя молитве и покаянию.

Однако через год разъяренная толпа киевлян, мстившая роду Ольговичей, ворвалась в храм во время литургии. Несмотря на попытки духовенства остановить расправу, князя, молившегося перед иконой Богородицы, вытащили из церкви и убили. Его похоронили в киевском монастыре святого Симеона, а в 1150 году брат князя, Святослав Ольгович, перенес мощи Игоря в Спасский собор Чернигова. Икона Божией Матери, перед которой молился князь перед смертью, получила название Игоревской. Ее память также совершается 18 июня.

Народные праздники 18 июня

Дорофеев день

В народном календаре 18 июня называют Дорофеевым днем — в честь священномученика Дорофея Тирского. Главным символом даты считалась сон-трава — растение из семейства лютиковых, которому приписывали особые свойства. Несмотря на ядовитость, его использовали в народной медицине и наделяли мистической силой. По поверьям, знахари собирали сон-траву, читая специальные заговоры, а затем опускали ее в родниковую воду. Если растение начинало шевелиться, его считали «настоящим» и пригодным для лечения. Люди верили, что сон-трава помогает уснуть и может навеять вещие сны. Считалось также, что тот, кто заснет среди ее зарослей, сможет увидеть свое будущее.

Высушенные растения клали под подушку, чтобы увидеть пророческий сон, но рассказывать о нем другим запрещалось. Сон-траву хранили в доме как оберег и брали с собой в дорогу. Сам Дорофеев день в народе считался временем, когда нужно избегать ссор и проявлять терпение к окружающим. А после захода солнца старались не выходить из дома, опасаясь болезней и других неприятностей.

Именины 18 июня

* Гавриил;

* Георгий;

* Гордей;

* Игорь;

* Константин;

* Леонид;

* Марк;

* Михаил;

* Николай;

* Петр;

* Федор.

Приметы: что можно и что нельзя делать 18 июня

* Приметы о погоде

Ясная и теплая погода принесет хороший урожай зерновых.

Туман над водой — значит, грибов будет много.

Кто носит при себе сон-траву, от того дьявол бежит.

Иметь сон-траву в доме — добро наживать.

Что можно делать 18 июня

* Заниматься огородом, особенно прополкой грядок. По поверьям, сорняки, вырванные 18 июня, уже не успевали вырасти до конца лета.

* Умыться прохладной водой — это должно смыть усталость и дать силы на весь день.

* Хлопотать по хозяйству: мужчины занимались ремонтом, строительством, приводили в порядок амбары и хлевы. Женщины стирали, убирали и готовили еду.

* Обращать внимание на сны: сновидения, увиденные в ночь на 18 июня, считались вещими. Их старались запомнить и истолковать, чтобы получить подсказку на будущее.

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 18 июня

* Гулять на улице допоздна — иначе в дом придут неприятности и болезни.

* Спорить, браниться, ссориться — чтобы не причинить боль близким и не навлечь на себя беду.

* Брать в руки острые предметы. Ножи, иглы, серпы и другие режущие или колющие инструменты старались не брать в руки, опасаясь несчастий, семейных раздоров и других неприятностей. По некоторым поверьям, это даже могло привлечь к дому волков.

* Рассказывать о своих снах. Увиденное в ночь на 18 июня считалось пророческим, поэтому делиться такими снами с окружающими запрещалось, чтобы не спугнуть удачу и не накликать беду.

* Ловить рыбу: по народному поверью, 18 июня лучше не ходить на рыбалку, так как Водяной может утащить неосторожного рыбака на дно.

Лунный календарь 18 июня

Фаза Луны: растущая Луна, 4-й лунный день.

Луна в знаке зодиака Лев.

Астрологи характеризуют этот день как энергетически напряженный и противоречивый: с одной стороны, растущая Луна во Льве дарит уверенность, творческий подъем, желание действовать и проявлять лидерские качества; с другой — сам четвертый лунный день требует предельной осторожности, неспешных решений и избегания коллективной работы. По прогнозам астрологов, 18 июня благоприятен для планирования, анализа перспектив, уединенных размышлений, возврата долгов и покупки одежды. Однако не рекомендуется ссориться, принимать поспешные решения, работать в группе, начинать дальние поездки или подписывать важные финансовые документы — велик риск ошибки из-за импульсивности дня.

Главный совет астрологов на 18 июня — не торопиться с выводами, несколько раз все обдумать и больше доверять собственному опыту, чем чужим советам.

18 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Астрологи считают, что представителей этого знака отличают общительность, любознательность, независимость и умение нестандартно смотреть на привычные вещи.

Какие исторические события произошли 18 июня

* 1429 год — произошла битва при Пате, одно из ключевых сражений Столетней войны. Французские войска, вдохновленные Жанной д'Арк и действовавшие под командованием нескольких полководцев, разгромили англичан.

* 1583 год — в Лондоне оформили один из первых известных полисов страхования жизни. Ричард Мартин застраховал жизнь торговца солью Уильяма Гиббсона на сумму 383 фунта.

* 1761 год — в Российской империи учредили пенсии за службу.

* 1937 год — начался беспосадочный перелет Москва — Северный полюс — Ванкувер. Экипаж Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова впервые пересек Северный полюс по воздуху.

* 1939 год — в СССР из эмиграции вернулась поэтесса Марина Цветаева.

* 1946 год — Италия официально провозглашена республикой по итогам всенародного референдума.

* 1955 год — вышел первый номер литературного журнала «Юность», главным редактором которого стал Валентин Катаев.

* 1995 год — в эфире программы «Один на один» политик Владимир Жириновский во время дебатов облил апельсиновым соком Бориса Немцова.

* 2016 год — произошла трагедия на Сямозере в Карелии, где во время шторма погибли 14 школьников.

* 2023 год — в Атлантическом океане произошло крушение батискафа «Титан», направлявшегося к обломкам «Титаника».

Батискаф «Титан» до трагедии OceanGate/Global Look Press

Кто родился 18 июня

* В 1812 году родился Иван Гончаров — русский писатель, автор романов «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история» и других произведений.

* В 1874 году родился Иван Москвин — актер театра и кино, режиссер, один из первых народных артистов СССР и директор МХАТ.

* В 1877 году родился Джеймс Монтгомери Флэгг — американский художник, который создал знаменитый плакат с дядей Сэмом и надписью «I Want You».

* В 1901 году родилась Анастасия Николаевна — княжна и четвертая дочь императора Николая II.

* В 1907 году родился Варлам Шаламов — автор цикла «Колымские рассказы» о жизни в советских лагерях.

* В 1935 году родился Юрий Соломин — актер, режиссер, педагог и художественный руководитель Малого театра, известный по фильмам «Дерсу Узала», «Летучая мышь» и «Хождение по мукам».

* В 1936 году родился Денни Халм — новозеландский автогонщик, чемпион мира «Формулы-1» 1967 года.

* В 1941 году родилась Валентина Малявина — актриса театра и кино, известная по фильмам «Урок литературы», «Король-олень» и «Портрет Дориана Грея».

Валентина Малявина в кадре из фильма «Иваново детство» (1962) Global Look Press

Кто скончался 18 июня • В 1928 году умер Руаль Амундсен — норвежский полярный исследователь.

• В 1936 году умер Максим Горький — русский и советский писатель, драматург, общественный деятель.

• В 1974 году умер Георгий Жуков — советский военачальник и государственный деятель, маршал Советского Союза.

• В 2008 году умер Жан Деланнуа — французский кинорежиссер.

Кто отмечает день рождения 18 июня

* 84 года исполняется Полу Маккартни — одному из основателей группы The Beatles, певцу и бас-гитаристу.

* 80 лет исполняется Фабио Капелло — итальянскому футболисту и тренеру. Он выступал за «Рому», «Ювентус» и «Милан», а с 2012 по 2015 год возглавлял сборную России по футболу.

* 74 года исполняется Изабелле Росселлини — итальянской актрисе и дочери Ингрид Бергман и Роберто Росселлини. Она известна по фильмам «Смерть ей к лицу», «Синий бархат» и «Конклав».

* 67 лет исполняется Сергею Степанченко — советскому и российскому актеру, известному по сериалам Next и «Угрюм-река».

* 63 года исполняется Диззи Риду — рок-музыканту, клавишнику группы Guns N' Roses.

* 50 лет исполняется Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) — артисту эстрады, пародисту и телеведущему.

Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) в 2025 году maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

* 41 год исполняется Алексу Хиршу — американскому аниматору, сценаристу и создателю мультсериала «Гравити Фолз».

* 40 лет исполняется Ричарду Мэддену — актеру, получившему широкую известность благодаря роли Робба Старка в сериале «Игра престолов».