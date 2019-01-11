«Всегда такой»: знакомые не понимают шумихи вокруг Перельмана

В соцсетях наделало шуму сообщение о том, что знаменитый математик Григорий Перельман прозябает в нищете. Сообщение петербуржца Александра Родина разошлось по Facebook с призывами помочь ученому. Он обратил внимание на «идущего впереди мужчину, в очень коротких и мятых штанах, совсем без носков», а когда этот мужчина с ним поздоровался, понял, что это — Перельман.

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«Моё сердце уже готово кричать от этого ужасного зрелища: один из величайших математиков мира, фактически, погибает в полном одиночестве и нищете...С каждой неделей он всё ближе к той роковой черте, за которой его ждёт неизбежная голодная смерть... Если мы не сможем найти возможность помочь ему сейчас, Григория Перельмана уже скоро точно не будет...», — приводит его слова другой пользователь, Михаил Богомолов, призывая петербуржцев скооперироваться.

Впрочем, те, кто ближе знаком с Перельманом, проблемы в его образе не увидели.

«Вы только сейчас увидели, что он в галошах на босу ногу? — удивился режиссер Андрей Григорьев, ранее снявший фильм о математике. — Я уже год живу с этим шокирующим фактом. Он другой и это его выбор. Но это он, конечно, зря так одет не по сезону. Возможно, он экспериментирует над собой. Он хороший. Может, все еще выправится».

Не согласны с тем, что у Перельмана какие-то проблемы, и соседи — по их словам, он и раньше так одевался и был нелюдим. Гости к математику не приходили, с незнакомыми людьми он не разговаривал. Но с соседями вежливо здоровался и поздравлял с Новым годом.

Соцработник же опроверг слухи о том, что у Перельмана нет денег — последний год он читает лекции по математике и получает неплохие денежные переводы.

Позднее Родин удалил сообщение со своей страницы, а Богомолов попросил всех более не волноваться и поблагодарил за отклики.

Перельман знаменит своим отказом от вознаграждения за доказательство гипотезы Пуанкаре.

Математик пояснил, что одной из причин отказа от премии стало его несогласие с решениями организованного математического сообщества.

«Если говорить совсем коротко, то главная причина — это несогласие с организованным математическим сообществом. Мне не нравятся их решения, я считаю их несправедливыми», — заявил Перельман. Он также добавил, что считает ничуть не меньшим своего вклад в доказательство гипотезы Пуанкаре со стороны американского математика Ричарда Гамильтона.

Математический институт Клэя объявил о своем решении отдать премию Перельману 19 марта 2010 года. Работы, за которые математик удостоился награды, были написаны им в 2002 году, причем они были выложены в архив электронных препринтов, а не напечатаны в рецензируемом научном журнале. В своих выкладках Перельман завершил доказательство гипотезы геометризации Терстона, которая прямо связана с гипотезой Пуанкаре.

Две статьи общим объемом в 61 страницу всколыхнули всю математическую общественность.

Со всех сторон на Перельмана посыпались предложения написать строгое доказательство, опубликовать статьи в ведущих журналах мира, поступить на работу в лучшие институты и т. д. Редакция журнала Nature предложила Перельману написать для них статью о своем открытии. Перельман от всего отказался и, по словам знакомых, «ушел в леса».

В 2006 году за эти работы Перельману была присуждена Филдсовская премия, которую часто называют Нобелевской премией для математиков. От этой награды российский математик также отказался.

Отказ от премии Филдса был выражен жестче.

«Меня не интересуют деньги или слава. Я не хочу быть выставленным перед людьми, как животное в зоопарке, — заявил тогда Перельман. – Я не герой математики. Я даже не так и успешен, вот почему я не хочу, чтобы все на меня смотрели».

После отказа от премии за доказательство гипотезы Пуанкаре соседи Перельмана давали зарубежным СМИ шокирующие комментарии о том, как живется математику.

«Один раз я была в его квартире, и я была поражена. Там лишь стол, стул и кровать с грязными матрасами, которые остались от предыдущих владельцев-алкоголиков, которые продали ему квартиру. Кроме того, там так много тараканов, что мы не можем вывести их из наших квартир, расположенных на той же площадке», — рассказывала соседка Вера Петровна.

Сам он к журналистам не вышел. Лишь заявил через закрытую дверь: «У меня есть все, чего я хочу».