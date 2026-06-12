День России: из чего складывается код национальной гордости?

Россия — это страна, в которой живут представители сотен народов и культур, но 12 июня миллионы людей объединяет чувство принадлежности к своей стране. Сегодня уровень общероссийской гражданской идентичности достиг рекордных значений, а День России все чаще воспринимается не только как государственный праздник, но и как день общей гордости за прошлое, настоящее и будущее страны. О том, что объединяет россиян и какими достижениями Россия встречает свой главный государственный праздник, — в материале «Газеты.Ru».

Больше чем государственный праздник

День России принято считать главным государственным праздником страны. Но сегодня его смысл гораздо шире официальной даты в календаре.

Для миллионов россиян 12 июня — это повод задуматься о том, что объединяет жителей самой большой страны мира и позволяет стране уверенно смотреть в будущее.

В 2026 году праздник проходит в Год единства народов России. Для государства, в котором живут представители сотен народов и культур, эта тема всегда имела особое значение.

При этом россиян объединяет не только общее гражданство. Согласно данным ВЦИОМ, 90% жителей страны гордятся историей России, 87% — ее культурой и природными богатствами. Еще 82% называют поводом для гордости достижения отечественного спорта и науки.

День России все чаще становится праздником общей гордости за страну и ее достижения.

Этот взгляд на будущее стал одной из ключевых тем и Петербургского международного экономического форума.

Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, президент России Владимир Путин говорил о задачах, которые будут определять развитие страны в ближайшие десятилетия. Среди них — искусственный интеллект, автономные системы, цифровые платформы и другие технологии нового поколения.

Однако технологическое лидерство невозможно без сильной экономики, современной инфраструктуры, развитой науки и масштабных проектов, способных менять целые территории. И многие из этих проектов уже сегодня становятся символами современной России.

Россия сокращает расстояния

Для самой большой страны мира транспорт всегда был больше, чем просто инфраструктура. От того, насколько надежно связаны между собой регионы, зависит развитие экономики, доступность территорий и качество жизни миллионов людей.

Сегодня Россия реализует сразу несколько масштабных проектов, которые должны сделать страну еще более связанной. Одним из главных инфраструктурных проектов последних лет стала высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург.

После ее запуска путь между двумя крупнейшими городами страны сократится до 2 часов 15 минут. Это первая в современной истории России высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая должна стать основой будущей сети подобных маршрутов.

Продолжается масштабная модернизация Восточного полигона железных дорог: наращивается пропускная способность БАМа и Транссиба, строятся новые пути, тоннели и мосты, что расширяет возможности перевозок и создает условия для развития восточных регионов и страны в целом.

Shutterstock/Karasev Viktor

В этой логике особенно важна реализация инфраструктурных решений в тех местах, где их десятилетиями не хватало — пример тому строительство моста через Лену в Якутии. Для республики этот объект обеспечит круглогодичное сообщение и усилит транспортную связанность Дальнего Востока, способствуя дальнейшему экономическому росту региона и укреплению связей по всей стране.

Еще одним стратегически значимым направлением является Северный морской путь. Он выходит за рамки специализированного арктического маршрута и становится одной из ключевых транспортных артерий России.

«Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота», — заявил Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Сегодня Северный морской путь не только связывает арктические регионы страны, но и становится перспективным международным маршрутом между Европой и Азией. Во многом именно поэтому развитие Арктики рассматривается как одно из стратегических направлений долгосрочного развития России.

Лулишов Соломон/РИА «Новости»

Впрочем, будущее страны сегодня определяется не только новыми дорогами, железнодорожными магистралями и транспортными коридорами. Не менее важная конкуренция разворачивается в сфере технологий, науки и промышленности — там, где создаются решения, которые будут определять развитие государств в ближайшие десятилетия.

Территория будущего

На Ямале создается уникальная международная арктическая станция «Снежинка». Это первая автономная научно-исследовательская площадка, где будут тестироваться передовые решения в области водородной энергетики, накопления энергии, беспилотных систем и экологических технологий.

Разработки, которые будут испытываться на станции, в перспективе могут найти применение далеко за пределами Арктики.

Впрочем, амбициозные научные проекты сегодня реализуются по всей стране. Например, в Новосибирской области продолжается строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — СКИФ.

Эта уникальная установка позволит ученым проводить исследования в области материаловедения, медицины, энергетики и микроэлектроники. По своим возможностям комплекс войдет в число самых современных научных объектов мира.

Параллельно развивается ускорительный комплекс НИКА в Дубне, продолжаются исследования на реакторе ПИК в Ленинградской области, создаются новые научно-образовательные центры и кампусы мирового уровня.

Все это — часть большой работы по укреплению научного потенциала страны. Однако, борьба за будущее сегодня разворачивается не только в лабораториях, но и на производствах, где создаются новые технологии и продукты.

Экономика будущего создается сегодня

Сегодня все больше внимания уделяется технологическому суверенитету — способности самостоятельно создавать критически важные решения в ключевых отраслях экономики.

Одним из самых заметных примеров последних лет стала авиационная промышленность. Для России создание импортонезависимого пассажирского самолета МС-21 имеет значение далеко за пределами одной отрасли. Новый лайнер объединил отечественные двигатели, композитные материалы и бортовые системы.

Параллельно продолжается работа над региональным самолетом SJ-100, который также создается на базе российских технологий и комплектующих. Эти проекты стали своеобразным символом курса на развитие собственных инженерных компетенций и высокотехнологичных производств.

Не менее значимую роль играет атомная отрасль. Сегодня Россия остается одним из мировых лидеров в сфере мирного атома. Российские специалисты участвуют в строительстве атомных электростанций не только внутри страны, но и за ее пределами.

По оценкам экспертов, портфель зарубежных проектов «Росатома» остается крупнейшим в мире, а отечественные технологии востребованы на нескольких континентах.

При этом речь идет не только об энергетике. Разработки атомной отрасли используются в медицине, промышленности, логистике, сельском хозяйстве и научных исследованиях. Во многом именно такие проекты закладывают технологическую базу на многие годы.

За пределами Земли

Впрочем, есть сфера, которая на протяжении десятилетий остается одним из самых ярких символов научных и технологических возможностей страны. Речь, конечно, идет о космосе.

Более 60 лет назад весь мир следил за полетом Юрия Гагарина. Сегодня российская космическая отрасль решает уже другие задачи, но масштаб остается прежним.

Один из ключевых проектов — космодром Восточный. Сегодня здесь продолжается строительство новых объектов и инфраструктуры, которые должны обеспечить дальнейшее развитие отечественной космонавтики.

Именно Восточный рассматривается как будущий центр российских космических запусков и одна из важнейших площадок для реализации долгосрочных программ освоения космоса.

Следующий этап — создание Российской орбитальной станции. Она должна стать первой национальной орбитальной платформой нового поколения и обеспечить России дополнительные возможности для проведения научных исследований, испытания технологий и подготовки будущих космических миссий.

NASA/YouTube

Особое место в этих планах занимает ракета-носитель «Ангара». Ее разработка стала одним из крупнейших проектов российской космической отрасли последних лет. Универсальная линейка ракет создается для решения широкого круга задач — от запуска спутников до перспективных пилотируемых программ.

Впрочем, влияние космической отрасли давно вышло далеко за пределы запусков и орбитальных станций. Спутниковая навигация, связь, дистанционное зондирование Земли, мониторинг природных ресурсов и прогнозирование чрезвычайных ситуаций — все это уже стало частью повседневной жизни.

Сегодня все активнее развивается и сотрудничество космической отрасли с бизнесом. Технологии, которые еще недавно использовались исключительно в космосе, находят применение в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и цифровой экономике. По сути, космос становится одним из драйверов технологического развития страны.

Победы, которые вдохновляют

Гордость за страну складывается не только из масштабных строек, научных открытий и технологических достижений. Не меньшее значение имеют успехи людей, которые представляют Россию на мировой арене.

Одним из самых ярких спортивных событий 2026 года стала победа Мирры Андреевой на Roland Garros. Молодая российская теннисистка не просто выиграла один из самых престижных турниров мира, но и стала символом нового поколения спортсменов, способных добиваться самых высоких результатов на международном уровне.

Не менее впечатляющими остаются успехи российских паралимпийцев. На международных соревнованиях 2026 года сборная России завоевала восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. За этими результатами стоят годы тренировок, огромная сила воли и умение преодолевать обстоятельства, которые для многих могли бы стать непреодолимым препятствием.

Matteo Ciambelli/Reuters

Несмотря на ограничения последних лет, российские атлеты продолжают успешно выступать на международной арене. Поэтому каждая победа, поднятый российский флаг и исполнение гимна на крупных соревнованиях сегодня воспринимаются особенно эмоционально.

Главное, что нас объединяет

День России — это не только государственный праздник, но и повод увидеть, как меняется страна. Новые магистрали и научные центры, развитие Арктики, космические программы, технологические решения и спортивные победы складываются в общую картину развития России.

Но главный ресурс страны по-прежнему люди — те, кто создает ее настоящее и будущее, их труд, стойкость и стремление к лучшему.

Именно они придают смысл масштабам реформ и прогрессу: ученые и врачи, рабочие и волонтеры. В их руках настоящее и будущее Россию. Благодаря им страна живет, развивается и сохраняет свою идентичность.