9 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

9 июня свой профессиональный праздник отмечают работники архивов и организаций по аккредитации. Кроме того, есть повод поздравить мотоциклистов и сказать теплые слова близким друзьям. По народному календарю — Федорин день: время печь пироги, чтобы задобрить домового. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 9 июня

* Международный день архивов

Архивы — бесценные свидетельства истории, кладезь фактов и данных. Сегодняшняя дата отмечается в честь создания в 1948 году Международного совета архивов под эгидой ЮНЕСКО. На Руси первые архивы появились еще в X веке при монастырях, а сегодня архивные фонды активно оцифровываются — это делает исторические материалы доступными и для исследователей, и для широкой аудитории.

* Всемирный день аккредитации

В 2008 году по решению Генеральной ассамблеи ILACМеждународной организации по аккредитации лабораторий и IAFМеждународного форума по аккредитации в календаре международных праздников появилась новая дата — Всемирный день аккредитации. С тех пор каждый год в этот день свой профессиональный праздник отмечают сотрудники аккредитационных центров и служб. Эти специалисты помогают подтверждать полномочия и компетентность различных компаний, организаций, лабораторий.

* Всемирный день мотоциклиста

Ежегодно во второй вторник июня международное байкерское сообщество отмечает День мотоциклиста (в 2026 году он выпадает на 9-е число). В России праздник проходит в начале мотосезона. Это не только хороший повод для дружеских встреч, мотофестивалей и масштабных заездов, но и напоминание о важности безопасной езды. Летом происходит всплеск аварий с участием мотоциклистов — чтобы избежать беды, важно быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

* Международный день друзей

9 июня во многих странах отмечают неофициальный Международный день друзей. Точно неизвестно, кто стал инициатором этого праздника, однако со временем он получил популярность во всем мире. Этот день — хороший повод встретиться с друзьями или просто напомнить им, как много они для нас значат.

* День Дональда Дака

В этот день в 1934 году на киноэкраны вышел короткометражный мультфильм «Маленькая мудрая курочка». В нем впервые появился персонаж Дональд Дак — симпатичный, смешной и вспыльчивый утенок, созданный Уолтом Диснеем. Белый селезень быстро очаровал зрителей и стал одним из самых популярных мультипликационных персонажей всех времен. В 2005 году на Аллее Славы в Голливуде появилась именная звезда в смешного утенка.

Disney

* Всемирный день памяти домашних животных

Еще одна переходящая дата, выпадающая на второй вторник июня. Всемирный день памяти домашних животных появился по инициативе Американской ветеринарной медицинской ассоциации. В этот день принято вспоминать своих ушедших четвероногих друзей и помогать бездомным животным.

Необычные праздники 9 июня • День пускания мыльных пузырей. Этот веселый праздник — отличный повод вспомнить детство и выбраться на прогулку, вооружившись баночками с мыльным раствором и хорошим настроением. • День заботы о любимом коте. Этот милый праздник призывает побаловать истинных хозяев дома — котов и кошек. Внеплановое лакомство и чесание за ухом — то, что нужно питомцу для счастья. • Международный день коктейля «Тьма и буря». Сегодня гурманы празднуют день алкогольного напитка на основе темного рома и имбирного пива.

Что отмечают в разных странах 9 июня

День коронации короля Абдаллы — Иордания. В 1999 году на престол взошел монарх Абдалла II. Четверть века его правления стала золотым периодом в истории государства: экономика страны окрепла и выросла. Король пользуется большой популярностью в Иордании. Сегодня в его честь по всей стране пройдут праздничные мероприятия.

Национальный день готовки впрок — США. Этот праздник появился с целью популяризировать приготовление еды дома. В США очень сильны традиции питания на скорую руку, многие только разогревают полуфабрикаты. Праздник призывает людей готовить вкусную домашнюю еду впрок, часть которой можно расфасовать по контейнерам и заморозить.

День южноамериканского футбола — Уругвай. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже сборная Уругвая победила в финале команду Швейцарии. Это событие и послужило поводом для учреждения в стране Дня южноамериканского футбола.

Религиозные праздники 9 июня

* День памяти мучеников Феодоры девы и Дидима воина

Святые мученики Феодора и воин Дидим пострадали за христианскую веру в период гонения в Александрии в самом начале IV века. Святая дева Феодора отказалась от замужества и решила посвятить себя Богу. Правитель Александрии Евстратий отправил ее в темницу, а потом в публичный дом — на поругание. Девушку спас христианин Дидим. Но его самого схватили и приговорили к смерти. Узнав об этом, Феодора пришла на место казни и приняла смерть вместе с воином.

* День памяти праведного Иоанна Русского

Святой исповедник Иоанн Русский родился в Малороссии в конце XVII века. С ранних лет он отличался благочестием и высокими душевными качествами. Когда юноша возмужал, его призвали на службу в армию Петра Первого. В 1711 году во время Прутского похода его вместе с сослуживцами пленили татары. Они продали русских мужчин начальнику турецкой конницы, а тот перевез праведного Иоанна к себе на родину и сделал его рабом.

Владелец всячески пытался обратить раба в свою веру, однако христианин проявил невероятное упорство. Он выполнял самую черную работу, терпеливо сносил побои и насмешки, но от веры в Христа не отказывался. При этом своим гонителям он отвечал не злобой, а добрым словом. Со временем хозяин проникся к нему уважением и даровал свободу. Когда спустя годы праведный Иоанн скончался, его мощи остались нетленными и стали источником многих чудес. Их перенесли в храм, куда потянулись паломники.

Stepanych/Shutterstock/FOTODOM

Народные праздники 9 июня

* Федорин день

В этот день на Руси вспоминали подвиг святых мучеников Феодоры и Дидима. Ссоры и сплетни были под запретом: люди верили, что пущенный слух обойдет всю деревню. Говорили: «Федора за углом норовит узнать о худом», а потому «На Федору не выноси из избы сору». Хозяйки пекли пироги с капустой, зеленью, репой или грибами, а также варили кашу. Кусок пирога или горшочек каши обязательно ставили за печку для домового.

Именины 9 июня

* Анастасия,

* Давид,

* Иван,

* Леонид,

* Леонтий,

* Нил,

* Петр,

* Федора.

Приметы: что можно и что нельзя делать 9 июня

Приметы о погоде

Очень душно с утра — скоро пойдет дождь.

По земле дождевые червяки ползают — к сильной грозе.

Рябина цветет пышным цветом — к богатому урожаю овса.

Туман ползет по земле — много грибов уродится.

Чем больше шишек выросло на елке — тем лучше будет урожай огурцов.

В поле кузнечики стаями прыгают — к засухе.

Fabio Sacchi/Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 9 июня

* Заниматься домашними делами, убираться, но не подметать пол.

* Печь пироги и угощать ими родных и друзей.

* Решать накопившиеся вопросы.

* Освобождать от хлама шкафы и кладовки.

* Радовать родных лаской и добрым словом.

* Помогать нуждающимся.

Что нельзя делать 9 июня

* Злословить, сплетничать, ссориться.

* Лезть с непрошеными советами и вмешиваться в чужие разговоры — можно растерять удачу.

* Мести пол — наши предки верили, что так можно случайно вымести на улицу домового.

* Работать в поле — земля сегодня отдыхает.

* Врать — правда обязательно выплывет наружу.

* Отказывать в гостеприимстве — можно лишиться удачи.

Лунный календарь 9 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 24-й лунный день.

До 11:28 Луна в знаке зодиака Рыбы, после этого переходит в знак Овна.

По мнению эзотериков, этот день отлично подходит для созидания и новых дел. На успех обречены как малые начинания, так и крупные. Астрологи рекомендуют быть смелей и креативней. Также день подходит для решения накопившихся нерешенных вопросов и деловых переговоров.

В плане домашних дел день идеален для уборки и расхламления шкафов. Хорошо заниматься уборкой вместе с родными — это укрепит отношения. В личном плане день подходит для завязывания новых отношений и развития уже существующих.

Сегодня не рекомендуется переедать, злоупотреблять алкоголем и отправляться в путешествия.

9 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух. Это очень обаятельные, щедрые и творческие личности.

Какие исторические события произошли 9 июня

* 1719 год — по указу Петра I российские губернии были разделены на провинции и уезды.

* 1822 год — изобретатель Чарльз Грэм запатентовал в США искусственную челюсть. Первые образцы были комбинированными — из резины и металла.

* 1883 год — после долгого строительства в Москве открылся Исторический музей.

* 1941 год — гитлеровская Германия создала штаб «Восток» для эксплуатации оккупированных территорий СССР.

* 1970 год — советские космонавты провели космический шахматный матч на орбите во время полета корабля «Союз-9».

* 1993 год — на экраны вышел фантастический блокбастер о динозаврах — фильм Стивена Спилберга «Парк Юрского периода».

Кто родился 9 июня

* В 1672 году родился Петр I Великий — русский царь и первый российский император.

* В 1875 году родился Генри Дейл — английский фармаколог, лауреат Нобелевской премии.

* В 1877 году родился Титта Руффо — итальянский оперный певец.

* В 1930 году родился Бен Абруззо — американский воздухоплаватель, который первым в мире перелетел на воздушном шаре через Атлантический и Тихий океаны.

* В 1930 году родился Лин Картер — американский писатель-фантаст.

Кто скончался 9 июня • В 1870 году умер Чарльз Диккенс — английский писатель.

• В 2001 году умер Савва Кулиш — советский и российский кинорежиссер, сценарист, оператор, народный артист РФ.

• В 2011 году умер Павел Винник — советский и российский актер, народный артист России.

• В 2020 году умер Анатолий Трушкин — советский и российский писатель-сатирик, сценарист, телеведущий.

Кто отмечает дни рождения 9 июня

* 82 года исполняется Игорю Брилю — советскому и российскому джазовому пианисту, композитору, народному артисту РФ.

* 65 лет исполняется Майклу Джей Фоксу — канадскому киноактеру, лауреату «Золотого глобуса». Наибольшую известность он получил за исполнение роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее».

Во второй части «Назад в будущее» (1989) Фокс сыграл четыре образа: Марти в 1985 году, Марти в старости из 2015-го, его дочь Марлин и сына Мартина-Младшего. Нанесение грима на Фокса занимало 4-5 часов. Universal

* 63 года исполняется Джонни Деппу — американскому актеру, исполнителю роли Джека Воробья в киносаге «Пираты Карибского моря».

* 45 лет исполняется Натали Портман — израильско-американской актрисе, обладательнице премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA.