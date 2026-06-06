История как инвестиция: Петербург ищет новую жизнь для памятников архитектуры

На ПМЭФ-2026 при участии губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова были подписаны соглашения о восстановлении и приспособлении объектов культурного наследия под современное использование. Речь идет как о новых инвестиционных проектах, так и о продолжении масштабной работы по возвращению исторических зданий в экономическую, культурную и общественную жизнь города. О том, какие памятники Петербурга получают вторую жизнь и почему сохранение наследия становится важной частью городской стратегии развития, — в материале «Газеты.Ru».

Среди соглашений, подписанных на ПМЭФ-2026, особое место заняли проекты, связанные с сохранением исторического наследия. Речь идет как о знаковых памятниках архитектуры, давно ожидающих нового назначения, так и об объектах, которые уже находятся в стадии реконструкции. Среди них — бывший следственный изолятор «Кресты», фабрика «Торнтон», бумажная фабрика Варгуниных, Сестрорецкий курзал и санаторий «Сестрорецкий курорт». Кроме того, Петербург заключил рамочное соглашение с компанией «Севергрупп», которое должно стать основой для новых проектов по сохранению исторического наследия.

Все эти инициативы объединяет общий подход: памятники архитектуры рассматриваются не только как объекты охраны, но и как важный ресурс развития городской среды, туризма и экономики. По поручению президента России Владимира Путина к 2030 году в стране необходимо восстановить и вовлечь в хозяйственный оборот не менее тысячи объектов культурного наследия. Петербург, обладающий одним из крупнейших исторических фондов в стране, сегодня становится одной из ключевых площадок для реализации этой задачи.

Новая жизнь для «Крестов»

Самым заметным проектом ПМЭФ-2026 стала будущая реконструкция знаменитого комплекса «Кресты» на Арсенальной набережной. Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано 4 июня в присутствии губернатора Александра Беглова и заместителя генерального директора ДОМ.РФ Дениса Филиппова. В историческом комплексе планируется создать современный общественно-культурный и деловой центр.

Пресс-служба администрации Смольного

Для Петербурга это решение имеет особое значение. «Кресты» остаются одним из самых узнаваемых объектов городской истории. После перевода следственного изолятора в новое здание долгое время не было ясности относительно дальнейшей судьбы комплекса. Теперь определен сценарий его развития: исторический облик будет сохранен, а территория получит новое содержание. «Мы дадим новую жизнь уникальному историческому месту в центре города и сформируем новый культурный кластер. Город получит еще одну точку новой туристской географии», — отметил Александр Беглов.

Особое внимание будет уделено сохранению статуса памятника. Еще в 2001 году комплекс был признан объектом культурного наследия регионального значения, поэтому все работы будут вестись с соблюдением требований охраны памятников. Проект предполагает не только реставрацию исторических корпусов, но и развитие прилегающей территории. Инвестор профинансирует строительство подземного пешеходного перехода, который соединит комплекс с причалом на Арсенальной набережной. Благодаря этому новый кластер станет частью водных туристических маршрутов Петербурга.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский считает, что проект способен изменить целую часть городской среды. «Подземный переход свяжет комплекс с набережной Невы, которая сейчас практически не используется. В результате преобразится не только сам памятник архитектуры, но и целая часть городского пространства», — подчеркнул он.

Туризм приходит в исторический комплекс

Практически сразу после подписания соглашения о развитии «Крестов» были определены и первые резиденты будущего кластера. На форуме подписаны документы об участии гостиничного бизнеса в развитии территории бывшего изолятора. Один из крупнейших российских гостиничных операторов откроет здесь сразу два отеля.

По мнению городских властей, это позволит не только обеспечить устойчивую экономическую модель функционирования комплекса, но и поддержать развитие туристической отрасли Петербурга. «Поток туристов в Петербурге расте. Нам нужны новые проекты в сфере туристской инфраструктуры, комфортные условия для наших гостей. Такая работа всегда ускоряет развитие мегаполиса и обеспечивает поступление дополнительных доходов в бюджет», — отметил губернатор.

Генеральный директор компании «КВС-Арсенальная» Сергей Ярошенко рассказал, что один из гостиничных проектов предусматривает создание отеля на 280 номеров, а территория комплекса будет полностью пешеходной. «Сделаем все возможное, чтобы этот объект занял достойное место в Санкт-Петербурге. Мы понимаем, что делать с этой территорией, уже спроектировали отель на 280 номеров. Мне кажется, это будет очередная изюминка Петербурга, которая привлечет много туристов и станет еще одной точкой притяжения для города», — отметил он.

Таким образом, развитие «Крестов» становится примером комплексного подхода к работе с объектами культурного наследия. Здесь объединяются реставрация памятника, создание новых общественных пространств, развитие туристической инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Возвращение промышленного наследия

Еще одним важным направлением стала реставрация памятников промышленной архитектуры. На площадке ПМЭФ подписано соглашение о восстановлении и приспособлении для современного использования фабрики «Торнтон» и бумажной фабрики Варгуниных в Невском районе. Эти объекты являются частью индустриальной истории Петербурга и отражают период бурного промышленного развития города конца XIX — начала XX века. Многие подобные здания в последние десятилетия оставались невостребованными, несмотря на их архитектурную и историческую ценность.

«Шанс на новую жизнь получают два здания-памятника, являющиеся значимой частью индустриальной истории города», — заявил Александр Беглов. Власти рассчитывают, что проект станет примером эффективного взаимодействия бизнеса и государства в сфере сохранения наследия. Такой подход позволяет одновременно решать две задачи: сохранять памятники и создавать новые центры деловой и общественной активности.

Пресс-служба администрации Смольного

Сохранение промышленного наследия имеет для города особое значение. Именно такие объекты позволяют проследить историю превращения Петербурга в один из крупнейших индустриальных центров Российской империи. Их восстановление помогает сохранить не только архитектуру, но и память о людях, предприятиях и технологиях, определявших развитие города на протяжении десятилетий.

Приоритет развития

Одним из важнейших итогов форума стало подписание соглашения о намерениях между правительством Санкт-Петербурга и компанией «Севергрупп». Документ предусматривает реализацию проектов по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования. Сотрудничество отвечает одному из десяти приоритетов развития города до 2030 года — сохранению исторического наследия и поддержке культуры.

«Для нас большая честь и большая ответственность — участвовать в сохранении уникального культурного наследия Северной столицы. Мы убеждены, что бережное отношение к истории должно сочетаться с современными решениями: старинные здания могут и должны жить активной жизнью, служить людям, становиться точками притяжения для горожан и туристов. Уверен, что совместные с Правительством Санкт-Петербурга проекты не только вернут историческим объектам их былое величие, но и придадут городу новые современные импульсы для развития — в сфере туризма, культуры, делового и общественного пространства, экономики в целом», — заявил генеральный директор «Севергрупп» Алексей Мордашов.

Важно, что соглашение между Петербургом и «Севергрупп» не привязано к одному конкретному объекту. Фактически речь идет о создании долгосрочного механизма взаимодействия между городом и инвестором в сфере сохранения исторического наследия.

Для Петербурга, где насчитываются тысячи объектов культурного наследия, привлечение крупного бизнеса становится одним из ключевых инструментов сохранения исторической среды. Реставрация требует значительных вложений и сложных инженерных решений, а дальнейшая эксплуатация памятников невозможна без появления у них новых функций и устойчивой экономической модели. Подписанное на ПМЭФ соглашение демонстрирует, что интерес инвесторов к подобным проектам продолжает расти. Для города это означает возможность ускорить выполнение задач по сохранению наследия, а для бизнеса — участие в развитии уникальных объектов, формирующих исторический облик Северной столицы.

Возрождение Сестрорецкого курзала

Отдельное место среди соглашений форума занимает проект развития санатория «Сестрорецкий курорт». Инвестор завершает воссоздание исторического здания Сестрорецкого курзала — легендарного концертного зала, который был утрачен в годы Великой Отечественной войны. В начале XX века курзал считался одним из крупнейших культурных центров на побережье Финского залива и вмещал до полутора тысяч посетителей. Его восстановление позволит вернуть Курортному району важную часть исторической идентичности и создать новое общественное пространство.

Одновременно продолжается модернизация санаторного комплекса. Планируется обновление номерного фонда, установка современного медицинского оборудования и расширение спектра оздоровительных услуг. Губернатор поблагодарил компанию-инвестора за реализацию важных для города проектов и выразил уверенность, что реконструированный «Сестрорецкий курорт» вновь станет одним из любимых мест отдыха петербуржцев и гостей Северной столицы.

О масштабах проекта рассказал основатель строительного холдинга «Группа ЛСР» Андрей Молчанов. По его словам, восстановление курзала фактически завершено. «Мы полностью его воссоздали, конечно, из новых материалов. И я надеюсь, что к концу года мы его уже должны будем ввести или в начале следующего года. И наши горожане, и гости нашего города смогут получать наслаждение и слушать концерты прямо на берегу Финского залива», — отметил он.

Молчанов подчеркнул, что одновременно ведется реконструкция санаторного корпуса, рассчитанного на 399 номеров и около ста медицинских кабинетов. По его словам, проект направлен на возрождение полноценной санаторно-курортной инфраструктуры. «То, что было, по большому счету, в советское время, мы сегодня воссоздаем. Я считаю, что это восстановление санаторно-курортной деятельности, и такого масштабного проекта пока в нашем регионе еще не было», — заявил предприниматель.

По его словам, проект прошел непростой путь общественного обсуждения, однако сегодня даже многие из тех, кто изначально скептически относился к реконструкции, поддерживают происходящие изменения. В результате на побережье Финского залива формируется не только современный оздоровительный комплекс, но и новая культурная точка притяжения для жителей и гостей города.

От планов к результатам

Соглашения, подписанные на ПМЭФ-2026, показывают, что сохранение исторического наследия в Петербурге все чаще становится не только культурной, но и инвестиционной задачей. Речь идет не просто о реставрации отдельных памятников, а о возвращении исторических объектов в городскую жизнь через создание общественных пространств, культурных площадок, образовательных и туристических центров.

Пресс-служба администрации Смольного

При этом многие подобные проекты в Петербурге уже реализованы или находятся в активной стадии работы. Одним из самых ожидаемых является восстановление Конюшенного ведомства. После реставрации здесь появятся общественные пространства, выставочные площадки и гастрономические проекты. По словам губернатора Александра Беглова, задача проекта — найти баланс между сохранением исторического наследия и его современным использованием.

В 2026 году для посетителей планируется открыть Уткину дачу, которая еще несколько лет назад находилась в аварийном состоянии, а сегодня полностью восстановлена и готовится принять экспозицию Музея городской скульптуры.

Среди недавних успешных примеров — открытие концертного зала Музыкального театра имени Федора Шаляпина в отреставрированном здании бывшей Англиканской церкви на Английской набережной, восстановление Дома Кочубея, а также приспособление канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» под новый корпус Высшей школы экономики.

Этот список можно продолжить такими проектами, как Никольские ряды, Левашовский хлебозавод, Новая Голландия и «Остров фортов» в Кронштадте. На их фоне соглашения, подписанные на ПМЭФ-2026, выглядят не отдельными инициативами, а продолжением системной работы по сохранению и современному переосмыслению исторического наследия Петербурга.