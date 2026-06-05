5 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

5 июня в мире отмечают Всемирный день окружающей среды. В России профессиональный праздник у экологов и сотрудников полиции. Православные верующие сегодня чтят память Евфpocинии Пoлoцкoй — первой женщины в Белоруссии, причисленной к лику святых. Какие еще праздники и исторические события приходятся на 5 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 5 июня

* День эколога в России

В России поздравляют специалистов, которые занимаются изучением и охраной природы. Дата выбрана не просто так — она совпадает со Всемирным днем окружающей среды. Праздник был учрежден указом президента РФ в 2007 году. Сегодня чествуют сотрудников заповедников, профильных министерств и общественных организаций, а по всей стране проходят субботники, экскурсии в национальные парки и просветительские акции.

* День образования российской полиции

История праздника уходит в начало XVIII века: в этот день в 1718 году по указу Петра I в Санкт-Петербурге создали первую регулярную полицию в России. С этого момента охрана общественного порядка в стране стала отдельной государственной функцией. Событие легло в основу сегодняшней даты: в 2018 году этот день был объявлен Днем образования российской полиции. Сегодня поздравляют всех, кто причастен к органам МВД, — действующих сотрудников органов внутренних дел (МВД России), гражданский персонал ведомства и ветеранов.

Виталий Аньков/РИА Новости

* День создания Государственной службы карантина растений в России

В 1931 году в СССР появилась единая Государственная карантинная служба. Ее главная задача — защита сельскохозяйственных угодий от проникновения опасных вредителей, сорняков и болезней из-за рубежа. Сегодня специалисты карантинного фитосанитарного контроля досматривают тысячи тонн импортной продукции — от экзотических фруктов до саженцев роз, чтобы не допустить распространения на территории страны таких угроз, как, например, картофельная моль или средиземноморская плодовая муха. Профессиональный праздник напоминает о том, что фитосанитарная безопасность — невидимая, но критически важная линия обороны любого государства.

* Всемирный день окружающей среды

Праздник учредили по инициативе ООН в 1972 году на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды. Цель дня — привлечь внимание к экологическим проблемам: вырубке лесов, загрязнению океанов, исчезновению видов, изменению климата — и мотивировать людей на конкретные действия для сохранения планеты. Каждый год выбираются страна-организатор и новая тема Всемирного дня окружающей среды. В 2026 году он проходит в Баку (Азербайджан), где обсудят проблему изменения климата.

* Международный день борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом

Дату установила ООН в 2017 году, чтобы привлечь внимание к проблеме браконьерства и нелегального вылова рыбы. По оценкам ФАО Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, каждая пятая пойманная в мире рыба добывается незаконным путем. Нелегальная добыча разрушает морские экосистемы, ставит под угрозу исчезновение многих видов рыб и наносит ущерб мировой экономике в размере $10–23 млрд.

* День осведомленности о людях, долгое время живущих с ВИЧ

ВИЧ вирус иммунодефицита человека — молодое заболевание, которое открыли в начале 1980-х годов. В этот день в 1981 году американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал первое официальное сообщение о случаях загадочной болезни, которая позже получит название СПИД синдром приобретенного иммунного дефицита. По данным ЮНЭЙДС на 2023 год, в мире живут почти 40 млн человек, зараженных этим вирусом.

Памятную дату учредили в 2014 году, чтобы выразить уважение людям, живущим с вирусом более десяти лет, особенно тем, кто был инфицирован до появления эффективной терапии в конце 1990-х. Сегодня этот день дает надежду инфицированным ВИЧ пациентам и напоминает, что благодаря современному лечению диагноз перестал быть смертельным.

Необычные праздники 5 июня • Праздник солнечных зайчиков. Этот неформальный праздник призывает всех на миг вернуться в детство. Самое время пускать зеркальцем блики по стенам и асфальту, даря окружающим улыбки. • День резиновых уточек в ванной. У резиновой уточки есть своя история: первые игрушки для ванной появились еще в конце XIX века. Но настоящий бум популярности случился в 1970-х, когда она стала главным героем песенки из телешоу «Улица Сезам». С тех пор желтая уточка — символ беззаботного детства. • День кетчупа. Неофициальный гастрономический праздник посвящен одному из самых популярных томатных соусов в мире. Изначально его готовили из грибов, анчоусов, грецких орехов или фасоли. Томаты в кетчуп стали добавлять только в XIX веке.

Что отмечают в разных странах 5 июня

День восстания 15 Хордада — Иран. В этот день в 1963 году в стране прошли демонстрации — тысячи людей вышли на улицы в ответ на арест Рухоллы Хомейни, будущего духовного лидера Ирана, из-за его критики в адрес шаха Мохаммеда Резы Пехлеви. Протест был быстро подавлен, но он стал важной вехой в истории страны и этапом на пути к Исламской революции 1979 года.

День отца — Дания. Душевный праздник в королевстве совпадает с Днем конституции. Сегодня дети поздравляют своих пап — дарят им открытки и небольшие подарки.

Фестиваль розы — Болгария. В этот день в Долине роз неподалеку от болгарского города Казанлык с 1903 года ежегодно проходит красивый фестиваль. Начинается он с традиционного сбора лепестков, цветочных шествий и выбора Царицы Розы. Болгария — один из главных производителей розового масла.

День учителя — Румыния. Сегодня румынцы чтут Георге Лэзэра — основателя современной румынской системы образования. Ученики дарят педагогам цветы и выражают благодарность.

Религиозные праздники 5 июня

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoй Евфpocинии Пoлoцкoй

Евфросиния Полоцкая (в миру Предислава) родилась в начале XII века в семье полоцкого князя, ведущего род от Владимира Мономаха. Несмотря на свое происхождение, она выбрала духовный путь — в 12 лет отказалась от династического брака, приняла монашеский постриг под именем Евфросиния и поселилась в келье при Софийском соборе в Полоцке (территория современной Белоруссии). В местечке Сельцо преподобная основала женский Спасо-Преображенский монастырь и мужской Богородицкий монастырь, которые стали центрами духовного просвещения в Полоцком княжестве.

По ее заказу был создан уникальный ювелирный шедевр — Крест Евфросинии Полоцкой, пропавший в годы Второй мировой войны. В конце жизни святая совершила паломничество в Иерусалим, где и скончалась примерно в 1173 году.

Преподобная Евфросиния Полоцкая стала первой женщиной в Белоруссии, причисленной к лику святых.

В день памяти преподобной в Полоцке проходят крестные ходы, а верующие молятся о даровании мудрости и укреплении веры. Евфросинию чтят как покровительницу образования, культуры и духовности, обращаясь к ней с молитвами о просвещении.

Народные праздники 5 июня

Левон Конопляник (Левон Огуречник)

В народном календаре этот день приурочен ко дню обретения мощей святителя Леонтия Ростовского, но земледельцы дали ему собственное имя. На Левона сеяли коноплю и старались завершить посадку огурцов. Согласно поверьям, огурцы, высаженные в этот день, идеально подходят для засолки, а конопля даст длинное и прочное волокно для пеньки. Особых гуляний не устраивали — день посвящали работе в поле и на огороде, избегая ссор и пустых разговоров.

Именины 5 июня

* Александр,

* Андрей,

* Афанасий,

* Василий,

* Геннадий,

* Давид,

* Даниил,

* Дарья,

* Дмитрий,

* Иван,

* Игнат,

* Касьян,

* Константин,

* Леонтий,

* Мария,

* Михаил,

* Никита,

* Петр,

* Роман,

* Федор,

* Яков.

Приметы: что можно и нельзя делать 5 июня

Приметы о погоде

Утро на Левона без росы — к дождю.

Дождь с утра — к сухой и ясной второй половине дня.

Кукушка кукует долго и громко — к устойчивому теплу и хорошему лету.

Пчелы роятся и интенсивно летают — к солнечной погоде.

Dmitry Kovach/Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать 5 июня

* Завершать посадку огурцов и сеять коноплю — это последний день для гарантированного урожая.

* Проводить день на свежем воздухе, в трудах и заботах о саде.

* Готовить заготовки на зиму, особенно засолку — считалось, что огурцы получатся хрустящими.

* Собирать утреннюю росу и умываться ею для здоровья.

Что нельзя делать 5 июня

* Ссориться и сквернословить в поле — к неурожаю, считалось, что земля «обидится».

* Пересчитывать деньги и заниматься ремонтом или перестановкой мебели — боялись «растрясти» семейное благополучие.

* Лениться и откладывать работу в огороде — «кто на Левона спит, тот зимой голодный».

* Носить грязную или старую одежду для работы в поле — по поверью, это сулит бедность.

Лунный календарь 5 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 20-й лунный день.

Луна в знаке Водолея.

Этот день, по мнению сторонников эзотерики, благоприятен для планирования, подведения итогов и самоанализа. Звезды советуют не принимать скоропалительных решений и не давать пустых обещаний. Энергия дня располагает к творчеству и общению с единомышленниками, а в саду хорошо удаются работы с вьющимися растениями и профилактическая обработка от вредителей.

5 июня родились люди под знаком Близнецы, который находится под покровительством Меркурия. Им свойственны общительность, остроумие и легкая переменчивость.

Какие исторические события произошли 5 июня

* 1706 год — по указу Петра I в Лефортово был основан военный госпиталь для лечения раненых солдат. Это первое государственное медицинское учреждение в России, ныне известное как Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко.

* 1783 год — братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье провели первый публичный запуск воздушного шара, наполненного горячим воздухом, в городе Анноне. Шар поднялся на высоту около 1500–2000 метров и пролетел примерно два километра, что стало значительным достижением в истории воздухоплавания.

* 1968 год — сенатор Роберт Кеннеди, родной брат Джона Кеннеди, был смертельно ранен в Лос-Анджелесе после победы на праймериз в Калифорнии. Он скончался на следующий день. Убийца Серхан Бишара Серхан был задержан на месте преступления.

* 1977 год — компания Apple Computer начала продажи Apple II — одного из первых персональных компьютеров, предназначенных для массового рынка. Он был оснащен процессором MOS Technology 6502 с тактовой частотой 1 МГц и 4 КБ оперативной памяти, расширяемой до 48 КБ.

* 1991 год — президент СССР Михаил Горбачев выступил с Нобелевской лекцией в Осло спустя полгода после присуждения ему Нобелевской премии мира за ведущую роль в мирном процессе международного сообщества.

* 2006 год — Сербия, входившая до этого в Государственный союз с Черногорией, официально провозгласила свою независимость.

* 2017 год — Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен, Ливия и Мальдивы объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств. Это привело к крупнейшему дипломатическому кризису в регионе Персидского залива за последние десятилетия.

Кто родился 5 июня

* В 1718 году родился Томас Чиппендейл — английский мебельщик и дизайнер, чье имя стало синонимом изысканной мебели XVIII века. Чиппендейл работал в стилях рококо, готики и неоклассицизма, а его мебель до сих пор высоко ценится коллекционерами.

* В 1798 году родился Алексей Львов — русский композитор, скрипач и генерал, автор гимна Российской империи «Боже, царя храни!». Он родился в Ревеле (ныне Таллин) в музыкальной семье: его отец, Федор Львов, был директором Придворной певческой капеллы. Алексей Львов также возглавлял капеллу с 1837 по 1861 год, основал Русское концертное общество и был знаком с такими музыкантами, как Лист, Шуман и Берлиоз. Из-за прогрессирующей глухоты он завершил музыкальную карьеру в 1867 году и скончался в 1870 году в Романово (ныне часть Каунаса, Литва).

* В 1854 году родился Юдель Пэн — еврейский художник и педагог. После учебы в Императорской академии художеств в Санкт-Петербурге открыл в 1897 году первую художественную школу в Витебске, где обучал многих будущих знаменитостей, включая Марка Шагала, Эля Лисицкого и Осипа Цадкина.

* В 1898 году родился Федерико Гарсиа Лорка — испанский поэт и драматург, один из самых значимых литераторов XX века. Среди его известных произведений — поэтический сборник «Цыганский романсеро» и пьесы «Кровавая свадьба», «Йерма» и «Дом Бернарды Альбы».

Федерико Гарсиа Лорка Photo 12/Universal Images Group/Getty Images

Кто скончался 5 июня • В 1910 году умер О. Генри — американский писатель, признанный мастер короткого рассказа.

• В 2004 году умер Рональд Рейган — 40-й президент США.

• В 2012 году умер Рэй Брэдбери — американский писатель-фантаст, известный по антиутопии «451 градус по Фаренгейту».

• В 2016 году умер Алексей Жарков — советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

Кто отмечает дни рождения 5 июня

* 85 лет исполняется Барбаре Брыльской — польской актрисе, известной зрителям СССР и России благодаря главной роли в «Иронии судьбы».

* 75 лет исполняется Юрию Вяземскому — профессору МГИМО и ведущему телеигры «Умницы и умники».

* 59 лет исполняется Елене Воробей — российской эстрадной артистке, прославившейся своими пародиями.

* 59 лет исполняется Валдису Пельшу — шоумену и телеведущему, сооснователю группы «Несчастный случай».

* 30 лет исполняется Владу Бумаге — белорусскому видеоблогеру, популярному среди детей и подростков.

* 28 лет исполняется Юлии Липницкой — российской фигуристке, олимпийской чемпионке (2014), чемпионке Европы.