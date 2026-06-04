«Решим вопрос». Как лже-адвокаты зарабатывают на вере в «своих судей»

Многие сталкивались с порочной практикой, когда адвокаты обещают подопечным за деньги «порешать вопросы» в судах и госорганах, ссылаясь на некие «связи». К сожалению, пострадавшим клиентам этот вид мошенничества не всегда удается доказать, а уж тем более вернуть аванс или «гонорар успеха». Как устроен рынок юридических обещаний — в материале «Газеты.Ru».

Смелое заявление адвокатов «Мы точно выиграем» привлекает клиентов несмотря на то, что закон запрещает гарантировать исход судебного спора. Однако многим хочется верить в волшебство неформальных отношений и намеки «все схвачено» действуют соответствующим образом. Проблемы возникают потом, когда дело проиграно, а клиенты начинают понимать: услуги они не получили, а деньги потрачены на пустые обещания. В этом случае пострадавшим приходится писать заявления в правоохранительные органы либо (как не иронично это звучит) судиться с теми, кто должен был судиться за них.

Неподтвержденные расходы

В случаях проигрыша «гарантированного» дела адвокаты обычно пытаются объяснить, что у конкурентов «связи» оказались серьезнее, или что другая сторона «занесла» больше и в целом как-то успокоить клиентов. Зачастую это получается – люди, теряя веру в юристов как в институцию и не желая терять дополнительное время и деньги, просто смиряются с потерями и проигрышным делом. Те же юристы, которые ведут себя наглее (или продолжают «разводить» клиента на новые расходы), могут сами оказаться на скамье подсудимых и даже получить реальный срок.

Показательный и достаточно громкий пример — уголовное дело 2025 года против адвоката Алисы Волховой и юриста Ольги Гольцевой. Они работали с блогером Александрой Митрошиной. По версии следствия, юристы получили около 41 млн рублей якобы за «решение вопросов» с проверяющими органами, но деньгами распорядились по своему усмотрению.

Другой случай. Адвокаты Игорь Ушкалов и Павел Шевцов получили по 4 года колонии с запретом на профессию за мошенничество. Следствие доказало в суде, что они обещали предпринимателю освобождение из СИЗО за 30 млн рублей, якобы через взятки.

В 2025 году в Москве также осудили группу лже-юристов из компании «Веритас», которые через колл-центр привлекали клиентов, обещали решить их проблемы, но фактически не оказывали услуг. Потерпевшими признаны 67 человек, ущерб превысил 28,8 млн рублей.

Такие схемы регулярно вскрываются, но если они начинают сходить с рук, безнаказанность побуждает к более дерзким действиям. Так и произошло в случае с Адвокатским бюро «Ильюшихин и партнеры» и его руководителем Иваном Ильюшихиным. У него за спиной образовалось уже много обманутых клиентов, но только в апреле 2025 года он лишился статуса адвоката.

Ильюшихин и партнеры

Иван Ильюшихин стал адвокатом в 2003 году. Год назад Совет Адвокатской палаты Санкт-Петербурга единогласно принудительно прекратил его статус. Основанием стали несколько грубых нарушений.

Совет Адвокатской палаты установил, что Ильюшихин получил от ООО «Конта-Фиш» 13 млн рублей в качестве «аванса гонорара успеха» по делу о признании недействительным решения налогового органа. Деньги были переданы по распискам с условием возврата, если кассационная жалоба будет отклонена. Арбитражный суд Северо-Западного округа 29 мая 2024 года отказал в удовлетворении жалобы. Ильюшихин деньги не вернул, сославшись на возможность дальнейшего обжалования в Верховном суде, хотя в расписке был прямо указан конкретный суд. Совет палаты квалифицировал это как злоупотребление доверием и нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокатсткое бюро «Ильюшихин & Партнеры»/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Также Совет отметил, что, будучи управляющим партнером бюро, Ильюшихин допустил отправку с корпоративной электронной почты доверителю письма, содержавшего оскорбительные высказывания «направленные на принижение образовательного уровня и умственных способностей адресата, предположения о наличии у него психических и биполярных расстройств» (каждый может себе представить, что там на самом деле было написано). Это признано нарушением пункта об уважении чести и достоинства доверителя.

Совет палаты также установил, что Ильюшихин, будучи квалифицированным юристом, заведомо знал о запрете авансирования «гонорара успеха», однако получил 13 млн рублей по распискам с обещанием вернуть при проигрыше. Когда кассационная жалоба была отклонена, он отказался возвращать деньги, сославшись на то же Постановление Конституционного суда, которое запрещает такие условия (классическая «Уловка-22»). Комиссия сочла, что он изначально не намеревался исполнять обязательство, а действовал из корыстных побуждений.

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Казалось бы, в случае конфликтов с клиентами юристы должны были как можно аккуратнее постараться разрешить ситуацию, но тут все дело может оказаться в личностных особенностях господина Ильюшихина.

Чтобы точнее понять его психологический портрет, стоит обратить внимание на некоторые новости с участием Ильюшихина. Так, в апреле 2021 года, в питерском караоке Jelsomino Café разразился скандал из-за того, что адвокат пропустил свою очередь к микрофону. После чего, пишет Mash, «Ильюшихин приехал к Цхаю [участнику шоу «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов), арт-директору заведения], посмотрел в его глаза, увидел свои мысли. Арт-директор попал в зону риска, а затем в Токсовскую больницу».

После публикации этой новости адвокат позвонил в редакцию Mash и сказал буквально следующее: «Я по номеру телефона могу адреса узнавать, а дальше домысливайте… Я такой нехороший человек, мне впадлу с вами судиться… Не стоит самоутверждаться за счет надуманных новостей. Особенно, со взрослыми дяденьками».

И это – лишь один из немногих эпизодов отношений Ильюшихина со своими доверителями, с которыми он до сих предпочитает общаться языком угроз. Копии записи разговоров имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

За пару месяцев до описанных событий адвокат что-то не поделил в аэропорту «Пулково» с другой участницей шоу «Голос», Екатериной Печкуровой. Ильюшихин обратился в полицию с обвинениями спутницы в краже смартфона Vertu. Затем потерпевший признался, что погорячился, «телефон нашелся», но тут уже не выдержала девушка и написала на него заявление за заведомо ложный донос.

Налетел на РИФ

С участием Адвокатского бюро «Ильюшихин и партнеры» и его руководителя Ивана Ильюшихина рассматривались десятки дел — как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции в спорах на миллионы и десятки миллионов рублей. На официальном сайте бюро говорится о «команде профессионалов высочайшего уровня» и «эксклюзивно-высоком качестве» услуг. Однако многие бывшие клиенты теперь оспаривают это утверждение в суде.

Анализ, проведенный «Газета.Ru», показывает: Иван Ильюшихин и возглавляемое им до 2025 года адвокатское бюро неоднократно присваивало неотработанную предоплату. Таких примеров уже накопилась критическая масса, которая вот-вот должна обрушиться. Самое удивительное, что несмотря на продолжающийся шлейф претензий к «Ильюшихин и партнеры» у адвокатского бюро до сих достаточно клиентов, однако многие из которых заканчиваю отношения с юристами в суде. Достаточно открыть картотеку арбитражных дел или портал «Электронное правосудие», чтобы в этом убедиться. Однотипные дела против компании копятся как снежный ком несмотря на то, что часть из упомянутых ранее героев была осуждена за мошенничество при гораздо более скромных прегрешениях перед законом.

Один из наиболее крупных эпизодов — иск одной из крупных авиакомпаний к АБ «Ильюшихин и партнеры», самому Ильюшихину и его партнерам Алексею Гилинскому и Дмитрию Марцинковскому. Суд установил: компания перечислила 15,5 млн рублей, но реальное исполнение обязательств оказалось под сомнением. Решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга с Ильюшихина и Марцинковского солидарно взыскано 15,5 млн рублей, проценты — 4,8 млн рублей и госпошлина. Аналогичная ситуация возникла с иском ООО «Торговый Дом «РИФ»». Решением того же суда с Ильюшихина и Марцинковского взыскано 19 млн рублей и 4,25 млн рублей процентов. Часть средств они вернули, но 19 млн остались невозмещенными. В обоих случаях суд признал объем и качество услуг неподтвержденными.

На этом фоне дело ООО «Наш дом» выделяется не суммой в 500 тыс. рублей, а тем, что суд установил отсутствие даже базовых признаков оказания услуг — наличия доверенности и актов. Общество не выдавало доверенность, бюро за ней не обращалось. В итоге с бюро взыскано 500 тыс. рублей аванса и 33 тыс. рублей процентов. Идентичная ситуация произошла с ООО «Ваш выбор» — и даже суммы совпали до копеек. Решение устояло в апелляции и кассации.

В деле ГУП «Фармация» (Архангельская область, 2010 год) предприятие требовало с ИП Митина и АБ «Ильюшихин и партнеры» 2,15 млн рублей неосновательного обогащения (аванс) и 55,5 тыс. рублей процентов. Суд отказал, но указал: стоимость услуг была поставлена в зависимость от будущего решения суда, что недопустимо для договора возмездного оказания услуг.

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Всего к Ильюшихину и его партнерам — десятки судебных претензий. 24 июня Петроградский районный суд рассмотрит иск частного лица Сергея Русанова о взыскании 9 млн рублей неотработанного аванса.

Защитил активы

Безусловно, результатом такой «продуктивной» деятельности стало возбуждение в отношении Ильюшихина исполнительных производств, крупнейшее из которых — почти на 25 млн рублей. Все прекращены, последнее — в январе 2026 года — из-за невозможности найти имущество или деньги должника.

Традиционно, значительная часть активов Ильюшихина (недвижимости в Санкт-Петербурге и поселке Рощино, премиальные авто) нашлась в списке имущества его супруги. Из документов видно, что собственность перешла ей по брачному договору. На момент предъявления требований кредиторов у самого Ильюшихина осталась только одна квартира. Обычно должники заранее прибегают к подобным способам отчуждения имущества, чтобы минимизировать риски взыскания.

За это время торговый дом «РИФ» переименован в ООО «Родные поля» (100% принадлежит РФ). Исполнительное производство в пользу этого кредитора оказалось безрезультатным. Есть основания полагать, что аналогичная ситуация ждет и авиакомпанию.

От частного к общему

Все эти истории выходят за рамки частного конфликта. Здесь пересекаются профессиональный статус, репутация и серия судебных споров. Кейс «Ильюшихин и партнеры» — показательный пример того, как устроена часть рынка юридических услуг по ту сторону рекламных обещаний и какие специалисты там работают. По сути, вызов брошен уже самой системе правосудия.