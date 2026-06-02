Учителя без границ. Как в Армении создают единое профессиональное сообщество учителей русского языка

Школьное образование начинается не с учебников и программ, а с учителя. Именно поэтому профессиональные конкурсы для педагогов сегодня все чаще становятся не просто соревнованием за звание лучшего, а площадкой для поиска новых подходов к обучению и обмена опытом. В Армении такую роль выполняет конкурс «Лучший региональный учитель русского языка». О том, как проект помогает молодым педагогам заявить о себе, а опытным учителям — находить новые инструменты для работы с учениками, — в материале «Газеты.Ru».

От регионального конкурса к национальному проекту

Конкурс «Лучший региональный учитель русского языка» реализует культурно-образовательный благотворительный фонд «Наше будущее» при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.

Проект появился в 2025 году и первоначально проводился только в Котайкской и Ширакской областях. Однако уже первый опыт показал востребованность инициативы среди педагогов.

В 2026 году конкурс охватил сразу четыре региона страны — Арагацотн, Армавир, Арарат и Лори. Интерес к проекту оказался настолько высоким, что заявки подали более ста педагогов из городских и сельских школ.

Генеральный директор Фонда «Наше будущее» Ваграм Карапетян отметил, что конкурс подтвердил эффективность подобных инициатив как инструмента профессионального развития педагогов и повышения их квалификации.

По его словам, особенно важно, что победителями все чаще становятся молодые учителя, которые уверенно заявляют о себе уже на ранних этапах карьеры, сохраняя при этом преемственность поколений в профессиональной среде.

Ваграм Карапетян также подчеркнул, что система высшего педагогического образования Армении, в частности Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, уделяет серьезное внимание качеству подготовки специалистов.

«Это напрямую отражается на профессиональном уровне учителей, а уже через него — на качестве школьного образования и, в конечном итоге, на формировании нового поколения учащихся, их образовательных результатах и ценностном становлении. Выражаем искреннюю благодарность Министерству образования, науки, культуры и спорта Армении, а также региональным структурам в сфере образования за поддержку и сотрудничество. Именно благодаря такому взаимодействию становится возможной реализация масштабных инициатив, направленных на повышение качества образования и профессионального мастерства учителей», — поделился Ваграм Карапетян.

Конкурс «Лучший региональный учитель русского языка – 2026»

Не просто урок

Конкурсные испытания были построены таким образом, чтобы оценить не только предметные знания преподавателей. Участники проводили открытые уроки, анализировали собственные педагогические решения и демонстрировали современные подходы к организации образовательного процесса.

Особое внимание уделялось тому, насколько учитель способен выстраивать живой диалог с учениками, работать с разными категориями школьников и формировать устойчивую мотивацию к изучению русского языка.

Фактически речь шла о поиске лучших педагогических практик, которые впоследствии могут быть использованы и другими учителями.

По итогам конкурса победителями стали Милена Егоян, Гаянэ Оганнисян, Нуне Мнацаканян, Ольга Маргарян, Сара Сергеева и Сюзанна Григорян. Все они представляют разные школы и разные регионы Армении, что особенно важно для организаторов проекта.

Профессия огромного сердца

Для многих участников конкурс оказался не только профессиональным испытанием, но и возможностью посмотреть на собственную работу по-новому.

Победительница Арагацотнской области Милена Егоян признается, что участие помогло ей получить новый стимул для профессионального роста.

«Испытания дали возможность взглянуть на себя со стороны, получить мощный стимул к развитию. Такие мероприятия вдохновляют работать с еще большей любовью и самоотдачей. Конкурс еще раз доказал мне, что учитель – это профессия огромного сердца и высокого призвания», — поделилась Егоян.

Конкурс «Лучший региональный учитель русского языка – 2026»

Для Гаянэ Оганнисян, учителя русского языка Вагаршапатской основной школы No 3 им. О. Оганесяна конкурс стал важным источником вдохновения:

«Для меня участие переросло в теплый и вдохновляющий опыт. Уже выход в финал стал для меня большой честью и источником мотивации, а победа – подтверждением того, что труд, любовь к своему делу и искренняя преданность профессии всегда находят отклик».

С ней согласна и победительница Армавирского этапа Нуне Мнацаканян:

«Участие в конкурсе подарило новые идеи, вдохновение и уверенность в собственных силах. Благодарю фонд «Наше будущее» за возможность стать частью такого значимого проекта».

Поблагодарила организаторов конкурса и победитель Араратского этапа Ольга Маргарян:

«Хочу выразить искреннюю благодарность организаторам за это важное и по-настоящему нужное дело. Особенно ценно чувство уважения к труду учителя и возможность профессионального обмена. Это мероприятие еще раз показал, как много в нашем регионе педагогов, искренне преданных своей профессии».

Сара Сергеева, преподаватель Барцрашенской средней школы подчеркнула особое значение конкурса для учителей сельских школ.

«Победа – это всегда большая ответственность. Сегодня важно сделать русский язык живым, понятным и близким для учеников, особенно в сельских школах, где учитель часто становится главным проводником в мир языка и культуры», — рассказала Сара Сергеева.

Победитель Лорийской области Сюзанна Григорян рассказала, что победа стала для нее не только наградой, а еще подтверждением правильности выбранного профессионального пути.

Конкурс «Лучший региональный учитель русского языка – 2026»

Она отметила, что высокая оценка жюри стала важным стимулом для дальнейшей работы и роста, а также выразила благодарность Фонду «Наше будущее» и экспертам конкурса за оказанное доверие.

Пространство профессионального роста

Особое значение проекту придает участие ведущих специалистов в области русистики и педагогики. Заведующая кафедрой русского языка и методики его преподавания Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура Абовяна, доктор педагогических наук Наира Далян отметила, что конкурс позволил увидеть, насколько разнообразной и живой остается современная педагогическая среда Армении.

«Современная педагогическая среда – это единое пространство профессионального роста, где сочетаются опыт, молодая энергия, методическая глубина и стремление к обновлению образовательных практик. Каждый регион имеет свою специфику, а потому конкурс позволяет увидеть разнообразие педагогического опыта и методических практик. Мы благодарим учителей за смелость, труд и стремление к развитию», - сказала Наира Далян.

Эксперт также подчеркнула, что участие в конкурсе становится для педагогов не только проверкой профессионального мастерства, но и возможностью дальнейшего роста.

Так, победители первых этапов уже получили возможность пройти курсы повышения квалификации в России, познакомиться с современными образовательными технологиями и расширить профессиональные компетенции.

Сообщество будущего

Сегодня конкурс уже охватил шесть регионов Армении. Однако организаторы не собираются останавливаться на достигнутом.

В планах фонда «Наше будущее» — распространить проект на всю территорию Армении и сформировать устойчивую профессиональную платформу для педагогов-русистов.

Фактически речь идет о создании единого сообщества учителей, где можно обмениваться опытом, находить новые методические решения и вместе отвечать на вызовы современной школы.

Именно поэтому конкурс «Лучший региональный учитель русского языка — 2026» организаторы рассматривают не как отдельное мероприятие, а как часть долгосрочного процесса обновления образовательной среды, повышения престижа профессии учителя и развития человеческого капитала страны.