Куда не страшно привести ребенка: рейтинг песочниц Подмосковья

К началу лета и главному детскому празднику «Газета.Ru» при консультационной поддержке благотворительного фонда «Семья вместе» провела оценку песочниц в популярных общественных пространствах Подмосковья. В лидерах оказались площадки в Химках, Балашихе и Солнечногорске. По данным рейтинга, наиболее безопасными оказались песочницы из пластика и комбинированные конструкции с пластиковыми элементами, которые лучше всего перенесли последствия зимы и межсезонья.

Московская область остается одним из самых населенных регионов страны: по данным Мосстата, на начало 2025 года здесь проживали около 8,8 млн человек. Москва и Подмосковье также входят в число лидеров по числу многодетных семей, следует из данных Социального фонда России. Поэтому для рейтинга выбраны популярные общественные пространства, куда в летний сезон семьи приезжают гулять с детьми. В список вошли песочницы в Балашихе, Подольске, Одинцове, Королеве, Химках, Мытищах, Лобне, Солнечногорске и Москве.

Как составляли рейтинг

Редакция изучила площадки при экспертной поддержке благотворительного фонда «Семья вместе», который, в том числе, занимается развитием доступных детских пространств для ребят разных потребностей. Десять лет назад фонд инициировал создание большой инклюзивной площадки на ВДНХ, где расположены зоны, специально оборудованные для детей на инвалидных колясках: песочница с кварцевым песком, экскаваторы, удобные рампы, качели, а также адаптированные игровые элементы.

«Фонду «Семья вместе» важно, чтобы детство было без барьеров. Наша инклюзивная площадка на ВДНХ — пример доступной и безопасной среды, где игровые элементы помогают детям с разными возможностями здоровья адаптироваться, общаться и развивать навыки. Рейтинг безопасных пространств для игры с песком задает стандарты. Он помогает родителям быть уверенными: конструкция соответствует нормам, а ребенок может спокойно строить замки из песка без угрозы для здоровья», — комментирует Екатерина Мыслицкая, генеральный директор благотворительного фонда «Семья вместе».

Рейтинг песочниц составлен по совокупности факторов: формальная оценка состояния, чистота песка, наличие травмоопасных элементов, износ материалов и общее качество эксплуатации.

«Детская площадка — это не только ГОСТы и техника безопасности: устойчивые качели, резиновое покрытие, безопасная высота горок. Прежде всего, это пространство для жизни, которое должно быть комфортным, доступным для всех возрастов и сделанным из качественных, нетоксичных материалов. Проблема в том, что зачастую площадки приводят в порядок редко: в песке оказывается мусор, сломанные игровые элементы. Местам, где играют дети, нужно уделять системное внимание и вовремя реагировать на износ конструкций», — отмечает Мыслицкая.

Первое место в рейтинге занял парк Дубки в Химках, набрав 8,5 баллов из 10 возможных. Второй стала площадка в Балашихе (8 из 10), а третье место занял сквер у ДШИ в Солнечногорске (8 из 10). Также в первую десятку вошли Перловский парк в Мытищах, Спортивный парк им. Лазутиной в Одинцово, площадка в Балашихе, парк Костино в Королеве, парк Мира в Мытищах, Серафимовская церковь в Лобне и площадка в Балашихе.

По итогам осмотра лучшие результаты в целом показали песочницы и комбинированные конструкции из синтетических материалов. У таких объектов реже фиксировались повреждения контактных поверхностей после зимы: разрушение бортиков, выраженные сколы, отслоения покрытия и другие дефекты.

«Качественный современный пластик — гигиеничный и безопасный материал. Он не впитывает воду, испражнения животных и биологические жидкости, на нем не размножаются грибки, его легко мыть. Поэтому материал не склонен к быстрому разрушению - не оставляет заноз, не ржавеет и имеет закругленные края», — говорит детский дерматолог, клиника «Чудо доктор» Наталия Наренкова.

Ниже оценены деревянные и фанерные песочницы старого типа. Основные замечания касались трещин, щепы, занозистых участков, разрушения лакокрасочного покрытия, выступающих элементов и широких щелей. В большинстве случаев речь идет не о полной замене, а о плановом обслуживании: зачистке поверхностей, обновлении покрытия, ремонте опор и замене поврежденных деталей.

«Дерево традиционно, но требует ежегодной шлифовки и пропитки. Металл для песочниц маленьким детям вообще не подходит: он травмоопасен и может вызвать ожог летом или переохлаждение в прохладную погоду», — уточнила Наталия Наренкова.

Отдельный системный риск — отсутствие защитных крышек или других элементов, позволяющих закрывать песок вне времени игры. Открытая песочница более уязвима для мусора, листвы и следов животных, поэтому наличие защиты повышало итоговую оценку объекта.

Самыми чистыми по состоянию песка и общему состоянию стали площадки в Химках, часть объектов в Балашихе, пластиковые песочницы Солнечногорска и объект в Одинцове. Больше всего замечаний по безопасности вызвали Центральный парк в Королеве, одна из песочниц в Балашихе, а также часть объектов в Подольске и Лобне.

Отдельно в ходе осмотра был зафиксирован тренд на отказ от классических песочниц в новых детских пространствах — в частности, в Химках и в парке Талалихина в Подольске. Это может быть связано с тем, что такие объекты требуют регулярного санитарного контроля.

Не образ, а свойства: как работает «ловушка натуральности»

Рейтинг показал, что в песочнице важен не только сам песок, но и все, с чем ребенок соприкасается во время игры. За состояние конструкции, крышек и покрытия отвечают администрация парка или городские службы. Но часть предметов родители приносят сами — ведерки, лопатки, формочки, бутылочки с водой, контейнеры с перекусом. Они тоже оказываются в песке, на земле и в руках ребенка, а значит, к ним применима та же логика безопасности.

Рекомендация в пользу инертных материалов закреплены не только в советах врачей, но и в регулировании детских товаров в целом. Универсальное правила установлены техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности игрушек» ТР ТС 008/2011.

«Если говорить простым языком, изделие должно выдерживать механические нагрузки, не разрушаться так, чтобы появлялись острые края или мелкие опасные детали. Для детских товаров в целом особенно лучше использовать инертные, моющиеся материалы, которые не впитывают посторонние вещества, позволяют поддерживать гигиену. Именно с этой целью большинство изделий производятся из разного типа синтетических полимеров», — Ольга Совина, ведущий специалист по сертификации, ЗАО «ЗИСО» РОМАНА, производитель детских площадок и товаров для детей.

Однако, несмотря на оценки экспертов и существующие санитарные нормы, в родительской среде существует тренд, который эксперты называют «ловушкой натуральности». Это ситуация, когда выбор делается не на основе проверяемых свойств материала, а на основе его образа: «природное» кажется безопасным, а синтетическое — подозрительным.

«Есть материалы, которые хороши для мебели или декоративных элементов, но не всегда удобны для предметов, которые ребенок регулярно берет в руки, мочит, роняет или использует рядом с едой. Поэтому для игрушек, посуды, контейнеров и предметов ухода материал подбирают под конкретный сценарий: будет ли контакт с пищей, водой, песком, слюной, как часто изделие будут мыть», — отметила Ольга Совина, — «Молодые родители часто попадают в так называемую «ловушку натуральности» и из лучших побуждений заменяют детские атрибуты менее гигиеничными аналогами».

Как родителям оценить песочницу самостоятельно

Параметры, использованные в рейтинге общественных пространств, можно применить и к обычной дворовой песочнице. Даже если семья редко ездит в большие парки, родители могут оценить любую площадку у дома, на даче или во дворе по короткому чек-листу. Специальные знания для этого не нужны: перед игрой достаточно проверить три зоны контакта ребенка с песочницей — конструкцию, песок и игрушки.

Конструкция. Проверьте бортики, углы, крепления и крышку, если она есть. Не должно быть заноз, трещин, сколов, ржавчины, острых кромок, выступающих саморезов и тяжелых плохо закрепленных створок.

Песок. Песок должен выглядеть чистым и сухим. Насторожить должны стекло, окурки, камни, мусор, следы животных, резкий запах, плесень или чрезмерная влажность.

Игрушки. Ведерки, лопатки и формочки должны легко мыться, быстро сохнуть, не иметь трещин, острых краев и мест, где скапливается грязь. Поврежденные игрушки лучше заменить. Для ежедневной песочной игры удобны сертифицированные наборы из инертных, непористых материалов: их проще промыть и высушить после прогулки.

Кроме того, важно обращать внимание на погодные условия.

«Для малышей так же важно, чтобы игра на улице была не только развивающей, но и безопасной по условиям. В жару лучше выбирать утренние или вечерние часы, предлагать ребенку воду, делать перерывы в тени и проверять, не перегрелись ли песок, бортики и игрушки на солнце. Обязательны головной убор и одежда, закрывающая плечи. Если ребенок стал вялым, покраснел, жалуется на головную боль или тошноту, прогулку нужно прекратить и уйти в прохладное место», — говорит Инга Коротаева врач-педиатр, медицинский центр «Ликон Плюс».