Российско-Китайские игры в Калининграде. Кто стал сильнейшим в 12 видах спорта?

Калининград с 25 по 30 мая принял юбилейные, десятые Российско-Китайские молодежные летние игры. Выбор города на берегу Балтийского моря для проведения турнира был обоснован несколькими факторами. Как отметил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на презентации соревнований, «флаг России и Китая будет поднят в сердце Европы», что подчеркивает международный статус мероприятия. Дополнительно 2026 год совпал с 80-летием Калининградской области, и игры стали частью праздничной программы региона-юбиляра.

Двадцать лет спортивного диалога

Российско-Китайские молодежные игры проводятся с 2006 года, когда первый турнир состоялся в Тяньцзине. За двадцать лет проект, по словам президента России Владимира Путина, приобрел колоссальный объединительный потенциал, трансформировавшись в масштабный праздник спорта и взаимопонимания между молодыми поколениями двух государств.

В юбилейной программе поучаствовали свыше 400 атлетов в возрасте от 11 до 20 лет из России и Китая. Спортсмены разыграли комплекты наград в 12 дисциплинах: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, пляжный волейбол, плавание, синхронное плавание, спортивная борьба, ушу, художественная гимнастика, скалолазание и самбо. Самбо было представлено в формате показательных выступлений. Ключевой площадкой соревнований стал Дворец спорта «Автотор-Арена», а церемония открытия с участием министров спорта двух стран прошла 25 мая в светлогорском Театре эстрады «Янтарь-холл».

Лидеры медального зачета

Российские спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки в нескольких видах программы. Сборная по синхронному плаванию завоевала золотые медали во всех трех дисциплинах: женские дуэты, смешанные дуэты и групповые упражнения. Особое внимание зрителей привлекло выступление Анастасии Сидориной и Кристины Чехановой, которые адаптировали программу «Семейка Аддамс» специально к играм. В технической программе смешанных дуэтов победили Арина Тумкина и Владимир Першин, опередив китайских соперников на 13,3749 балла.

В боксерском турнире российские атлеты выиграли восемь финальных поединков из девяти. Представители ушу принесли в копилку сборной четыре золотые награды из 12 разыгранных. Дополнительные победы обеспечили женская и мужская команды по волейболу.

В художественной гимнастике российские спортсменки заняли первые места во всех финалах. Лидером соревнований стала Алеся Найфонова, завоевавшая четыре золотые медали: в личном многоборье (почти 110 баллов), а также в упражнениях с лентой и булавами. Александра Кирюшина добавила к общему результату два золота — за выступления с обручем и мячом. В групповых упражнениях и командном зачете российские гимнастки также не оставили шансов конкуренткам.

В свою очередь, сборная Китая подтвердила лидерские позиции в настольном теннисе, выиграв все золотые награды в этом виде программы. Российские спортсмены, в частности Есения Широкова, показали конкурентоспособный уровень, завоевав серебро в командных соревнованиях.

В соревнованиях по спортивной борьбе и показательных встречах по самбо российские атлеты продемонстрировали преимущество. В семи поединках по самбо с участием сборных России и Калининградской области победу одержали представители российской команды, получив специальные призы от организаторов.

Оценка организации

Уровень проведения игр получил высокие оценки от спортсменов и официальных лиц. Так, серебряный призер первенства России по художественной гимнастике Елизавета Гречишникова характеризовала турнир как «маленькую Олимпиаду», отметив современный уровень Дворца спорта.

«Для меня это маленькая Олимпиада. Организация шикарная, Дворец спорта очень современный», — сказала она.

Золотые медалистки в синхронном плавании Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова подчеркнули качество условий для подготовки.

«Мы эту программу начали исполнять только в начале года и специально к Играм переделали почти наполовину. Понравился бассейн: он очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Организация Игр, на наш взгляд, стоит на одном уровне с этапами Кубка мира», — сказали они.

Победители в миксте Арина Тумкина и Владимир Першин акцентировали внимание на культурной составляющей, назвав соревнования настоящим приключением.

«Мы первый раз на соревнованиях такого масштаба. Очень грандиозное открытие соревнований было. Культурная программа очень классная. Сам город Калининград очень красивый, со своей историей, да и в принципе атмосфера тут очень дружелюбная», — отметили они.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов также высоко оценил организацию.

«Для меня каждый приезд в Калининград — это праздник. Здесь очень добрые люди и настоящая любовь к спорту. Спасибо организаторам и Владимиру Ивановичу Щербакову за такую великолепную арену. Уверен, многие сборные теперь будут регулярно приезжать в Калининград», — сказал он.

По итогу десятые Российско-Китайские молодежные игры подтвердили статус ключевого совместного события в спортивном календаре двух стран. Сочетание спортивной составляющей, молодежной энергетики и уникальной локации на Балтийском море создало благоприятные условия для укрепления двусторонних связей. Полученный опыт организации, по мнению участников, может служить ориентиром для будущих международных молодежных проектов.