«Как бандиты 90-х». В Ставрополье студенты нападали на жителей под видом силовиков

В Ставрополье начнется суд над вооруженной бандой вымогателей под видом силовиков

В Ставрополье начинается суд над вооруженной бандой, которая под видом силовиков вымогала деньги у местных жителей. Преступную группу собрал студент местного вуза. Со своих жертв бандиты рассчитывали получить около семи миллионов рублей. Среди потерпевших оказалась даже бывшая девушка одного из фигурантов. Подробности дела узнала «Газета.Ru».

«Выбирали тех, кто слабее»

На четвертом курсе 22-летний Умар (имя изменено), студент одного из ведущих университетов Северного Кавказа, окончательно понял, что учеба его не привлекает, а вот быстро заработать было бы неплохо.

Вместе с четырьмя товарищами молодой человек стал размышлять, как разбогатеть, не прилагая особых усилий. Идея пришла быстро — отбирать деньги у других охотников до легкого заработка.

» Часть жертв — не классические студенты или ботаники, с которых ничего не взять, а, так сказать, полутемщики , которые где-то подрабатывали, иногда полулегально. Они могли выделяться поведением, внешним видом. По сути банда действовала как бандиты 90-х», — рассказал «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах.

Чтобы произвести на жертв больший эффект, компания друзей решила выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. В интернете они заказали поддельные корочки Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ликвидирована еще в 2016 году).

В качестве оружия использовали сигнальный пистолет, переделав его под боевой. Обращаться с ним банда училась, выезжая за город в безлюдные места и устраивая там импровизированный тренировочный полигон. Но нападать все равно предпочитали на тех, кому будет сложнее дать отпор.

Подбором жертвы обычно занимался лидер банды Умар. Он же решал, когда и где удобнее подловить человека.

«В основном они нападали толпой на тех, кто визуально слабее, иногда разрабатывали план, иногда действовали спонтанно. Устрашали под разными надуманными предлогами. Одному из потерпевших сообщили, что он якобы неофициально трудоустроен и не платит налоговые отчисления. Некоторых запугивали по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В качестве подтверждения

присылали фотографию человека в форме, изготовленную с помощью графических редакторов»,

— рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе главного управления МВД России по Ставропольскому краю.

Как уточнили в МВД, наживаться они не гнушались даже на знакомых. В числе потерпевших оказалась бывшая девушка одного из членов группы , у нее фигуранты тоже отобрали денежные средства, заявив, что это «компенсации за потерянное в отношениях время».

«Успел сбежать домой»

За полтора года на счету злоумышленников оказалось 10 особо тяжких преступлений — бандитизм, незаконный оборот оружия, вымогательство и разбой.

От лжесиловиков пострадали шесть человек — с них группировка пыталась получить больше семи миллионов рублей, но успела забрать полмиллиона.

Задерживали злоумышленников сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России региона.

Большинство участников поймали по местам их проживания, а одного фигуранта выследили у крупного сетевого магазина. На кадрах оперативной съемки видно, как молодой человек в белой футболке подходит к парковке, когда к нему подбегают силовики.

Подозреваемый попытался развернуться и сбежать, но его тут же окружили оперативники.

«Все задержанные — студенты, самому младшему 21 год, старшему — 25 лет. Это друзья и одногруппники. Некоторые уже были отчислены из вуза за неуспеваемость. Никто из фигурантов ранее не привлекался к уголовной ответственности», — рассказали в региональном управлении МВД.

В прокуратуре Ставропольского края добавили, что скрыться удалось только одному члену преступной группы. Его объявили в федеральный розыск, а уголовное дело приостановили.

Как уточнил источник издания в правоохранительных органах, все фигуранты — уроженцы Дагестана. «Скорее всего, последний участник успел сбежать домой и там скрывается», — считает собеседник издания.

«Следователи провели очные ставки, судебные экспертизы и комплекс следственных и иных процессуальных действий по сбору доказательств противоправной деятельности банды. Расследование завершено, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд», — отметили в МВД.

Рассматривать материалы в отношении группировки будет Ставропольский краевой суд. Недавно защита фигурантов подала ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Однако, как уточнил источник издания, знакомый с ситуацией, в итоге рассматривать дело будут в общем порядке и решение о судьбе фигурантов примет профессиональный судья.

Первое заседание назначено на 27 мая.