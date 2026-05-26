В Московской зоне могут ввести особый режим полетов. Что это значит?

Минобороны предложило ввести особый режим полетов для гражданских судов в Московской воздушной зоне, сообщила Росавиация. Когда он вступит в силу — пока неизвестно. Ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, а также полеты санавиации и эвакуационные рейсы. Коснутся они частной малой авиации. По словам экспертов отрасли, подобные меры могут быть связаны с увеличением интенсивности атак украинских беспилотников на столичный регион. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министерство обороны России предложило Федеральному агентству воздушного транспорта, известному как Росавиация, установить особый режим полетов в Московской воздушной зоне. Об этом агентство сообщило в своем канале в «Максе».

«Минтранс и Росавиация получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 м в пределах Московской воздушной зоны (центрально-европейская часть России)», — рассказали там.

В Росавиации добавили, что ограничения не затронут регулярные и чартерные пассажирские рейсы, полеты санавиации и эвакуационные рейсы, а также другие виды полетов . Когда новый режим начнет действовать — не сообщается. По заявлению Росавиации, сначала необходимые документы будут согласованы со всеми заинтересованными ведомствами.

«В случае принятия решения информация об ограничениях и сроках будет доведена до пользователей воздушного пространства», — подчеркнули в агентстве.

Изначально о предстоящем введении ограничений стало известно 25 мая из публикации межрегиональной общественной организации пилотов и граждан — владельцев воздушных судов (АОПА-Россия). Там рассказали, что в начале июня в Московской воздушной зоне полностью запретят полеты гражданских воздушных судов на высоте до 5100 метров.

Зона запрета, по данным организации, на западе будет ограничена государственной границей с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ) Санкт-Петербург, на севере — РПИ Санкт-Петербург, на северо-востоке — РПИ Екатеринбург, на востоке и юго-востоке — РПИ Самара, а на юге — временным режимом, введенным в этой части России.

С чем связаны ограничения

Основатель сервиса безопасности полетов Runavia Андрей Патраков связал введение ограничений с увеличением интенсивности атак беспилотников на столичный регион .

«Самолеты, против которых условно ввели это ограничение, это в основном самолеты так называемой авиации общего назначения. То есть это частные пилоты, которые летают не в коммерческих целях, а в целях личного удовольствия.

Эти аппараты по размеру похожи на атакующие беспилотники, зачастую и зрителей немножко пугают. Эти самолеты высвечиваются на экранах радаров ПВО и дают дополнительный шум, сложно отличить беспилотник противника от этих легких самолетов»,

— объяснил он в беседе с Bfm.ru.

Глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин, комментируя меры в разговоре с телеканалом «Москва 24», пояснил, что сейчас нагрузка на силы ПВО колоссальная, поэтому убрать лишние потенциальные цели — важная задача государства.

«Будущим и действующим частным пилотам придется потерпеть из соображений безопасности», — заявил он.

Кого затронут меры

По данным «Ъ», ограничение полетов малой авиации в Московской воздушной зоне затронет до 1 тыс. пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов. Президент АОПА-Россия Иван Жаднов отметил, что для них это повлечет приостановку технологического процесса, потерю части действующих курсантов и отток будущих учеников. Кроме того, частные пилоты не смогут выполнять тренировочные полеты, необходимые для подтверждения квалификации каждые два года и для сохранения навыков.

В столичной компании HELI FLY, осуществляющей частные полеты на вертолетах, «Газете.Ru» рассказали, что размышляют над тем, как адаптироваться под новые правила. Там также отметили, что работа и так уже была осложнена регулярным введением режима «Ковер», однако даже в этих условия получалось радовать клиентов.

«Пока думаем, какие могут быть варианты развития и адаптаций к происходящему. Возможно, будем перебазироваться и летать дальше от Москвы (если будут приезжать наши клиенты из Москвы, что очень сомнительно). Очень надеемся, что это временная мера», — уточнили в HELI FLY.