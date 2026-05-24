24 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

Календарь на 24 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей
Памятник Святым Кириллу и Мефодию во Владивостоке
Виталий Аньков/РИА Новости

24 мая в России и ряде других стран отмечают День славянской письменности и культуры. Православная церковь сегодня чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Поздравления с профессиональным праздником принимают специалисты кадровой службы. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 24 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 24 маяЧто отмечают в разных странах 24 маяРелигиозные праздники 24 маяНародные праздники 24 маяПриметы: что можно и нельзя делать 24 маяЛунный календарь 24 маяКакие исторические события произошли 24 маяКто родился 24 мая



Что отмечают в России и мире 24 мая

* День славянской письменности и культуры

Праздник приурочен к церковному Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей первой славянской азбуки, монахов, миссионеров и христианских проповедников. Они родились в греческом городе Салоники в начале IX века, получили прекрасное образование. В 863 году Кирилл и Мефодий создали глаголицу и перевели на нее богослужебные книги: апостольские послания, Псалтырь и избранные чтения из Евангелия. Эту работу продолжили ученики равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые предложили более универсальный и простой вариант алфавита — кириллицу.

Кроме России, День славянской письменности и культуры отмечают в Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Украине, Чехии. В праздник проходят научные конференции, концерты, выставки и фестивали славянской культуры.

* День кадровика в России

Дату празднуют с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Она связана с выходом в 1835 году постановления «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это первый документ в Российской империи, в котором описаны отношения между наемными работниками и работодателями.

У представителей кадровой сферы есть и другая знаменательная дата — 12 октября 1918 года. Народный комиссариат юстиции утвердил «Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции». В органах внутренних дел были созданы первые кадровые отделы. Эта дата отмечается как День кадрового работника.

* Всемирный день видеоигр

24 мая 1972 года американская компания Magnavox представила первую в мире домашнюю игровую консоль — Odyssey, предназначенную для подключения к телевизору. Владельцы приставки могли сыграть в Pong — двухмерную имитацию настольного тенниса, где по краям экрана двигались две вертикальные «ракетки», отбивавшие точку. В комплект также входили световое ружье и накладки‑мишени на экран, превращавшие одну из игр в подобие тира. Эти ранние видеоразвлечения стали прародителями современных шутеров и спортивных симуляторов, породили множество клонов и вывели игровую индустрию на новый технологический уровень.

* Европейский день парков

Европейский день парков инициирован Федерацией Europarc в 1999 году и направлен на привлечение внимания к охране природных территорий и роли национальных и природных парков. В этот день проводятся экскурсии, образовательные программы и волонтерские акции. В России дату обычно отмечают в государственных национальных парках Карелии: Паанаярви, Водлозерском и Калевальском.

* Всемирный день осведомленности о шизофрении

Шизофрения — одно из самых тяжелых психических расстройств в мире. По данным ВОЗ, ее страдают около 24 млн жителей планеты, или один человек из 300. Среди симптомов заболевания — спутанность сознания, бред, слуховые и зрительные галлюцинации, нарушение мышления из-за расщепления сознания больного. Пациенты с шизофренией тяжело интегрируются в общество. Чтобы повысить информированность об этом заболевании, его симптомах и лечении, врачебное сообщество и общественные организации учредили Всемирный день осведомленности о шизофрении.

* Международный женский день за мир и разоружение

Праздник посвящен признанию вклада женщин в предотвращение военных конфликтов и защиту прав человека — как исторического, так и современного. Инициаторами появления этой даты в международном календаре стали пацифистские движения женщин Европы: в 1980-х они предложили отмечать Женский день за мир и разоружение в знак протеста против локальных конфликтов и применения ядерного оружия.

Необычные праздники

День валяния в траве. Праздник напоминает: сегодня стоит хорошенько отдохнуть от городской суеты перед началом рабочей недели.

День солнцезащитного крема. Когда печет солнце, без этого средства лучше не выходить на улицу. Солнцезащитный крем оберегает кожу от вредного ультрафиолетового излучения, предотвращает солнечные ожоги, снижает риски преждевременного старения и рака кожи.

День «мусорной охоты». Как уверяют организаторы праздника, ради хорошей добычи можно в этот день залезть даже в мусорный бак. Настоящие охотники могут найти там антикварную мебель или винтажные украшения.

Что отмечают в разных странах 24 мая

* День независимости — Эритрея. В этот день в 1991 году эритрейские повстанцы вошли в столицу страны Асмэру, восстановив независимость государства от эфиопского военного режима. В апреле 1993 года в стране прошел референдум, положивший конец 30-летней национально-освободительной войне. В мае того же года ООН приняла Эритрею в свой состав.

* День рождения Будды — Южная Корея. Корейцы отмечают этот праздник на восьмой день четвертого лунного месяца. Храмы и улицы украшают фонарями, в городах устраивают праздничные шествия. Жители стараются посетить храмы, чтобы попросить здоровья и удачи. Всех посетителей бесплатно кормят и угощают чаем. В стране этот день — выходной.

Религиозные праздники 24 мая

* День равноапостольных Кирилла и Мефодия

24 мая православная церковь чтит память византийских миссионеров IX века, положивших начало славянской письменности и переводу богослужебных книг на народные языки. Кирилл (Константин) и Мефодий создали глаголицу и заложили основу для будущего кириллического алфавита, что открыло путь к распространению образования и христианства среди славян. Праздник подчеркивает их вклад в культуру, образование и духовную жизнь славянских народов. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, выставки и просветительские акции, связанные с именами святых.

Народные праздники 24 мая

Мокей (Мокий) Мокрый

В народе 24 мая чтили память священномученика Мокия, жившего в III веке и проповедовавшего христианство среди язычников. Поскольку в этот день часто лил дождь, святого прозвали Мокрым. В этот день старались отложить работы на земле. У славян существовала примета: «Если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы». Вместо этого наши предки выходили в дождь на улицу, чтобы хорошенько промокнуть. Они верили, что мокрые волосы в этот день приобретают красоту и здоровье.

Именины 24 мая

* Александр;

* Иосиф;

* Кирилл;

* Мефодий;

* Михаил;

* Мокий;

* Ростислав.

Приметы: что можно и нельзя делать 24 мая

Приметы о погоде

Если на Мокия дождь — лето тоже будет сырым.

Если утром восходит багровое солнце, летом будет много гроз.

Кошки спят животом кверху — в ближайшее время будет жарко.

Если дым идет вверх — жди ясной погоды.

Птицы купаются в пыли — к засухе.

Что можно делать 24 мая

* Посетить праздничные богослужения в храме.

* Гулять под дождем.

* Убираться дома.

* Проводить время на природе.

* Помогать нуждающимся.

* Молиться о здоровье детей и близких.

Что нельзя делать 24 мая

* Браться за новые дела, не закончив старые.

* Незамужним девушкам в этот день не следует мести пол, чтобы не вымести из дома женихов.

* Посещать реки и озера.

* Планировать долгий отъезд или отправляться в дальнюю дорогу.

* Устраиваться на новую работу, менять гардероб.

Лунный календарь 24 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 9-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Дева.

Если верить прогнозам астрологов, 24 мая — опасный и неблагоприятный день. Есть риск провести его в тревожном состоянии: обострится беспокойство, вспомнятся давние страхи, придут мрачные мысли. Но важно помнить, что все плохое — лишь иллюзия и обман. Если держать это в голове, удастся избежать конфликтов и ухудшения отношений с близкими.

В работе тоже может быть не все гладко, отмечают астрологи. Коллеги и руководство могут быть настроены враждебно и при случае постараются спустить на вас всех собак. Лучше держаться спокойно и минимизировать контакты — тогда вам удастся избежать конфликтов. А вот прямое столкновение может обернуться для вас непоправимыми последствиями, даже если вы будете отстаивать правильную точку зрения.

Согласно звездным раскладам, сегодня есть риск попасться на удочку мошенников и потерять деньги. Не занимайтесь финансовыми вопросами, не заключайте сделки и не подписывайте никакие документы. Верить в это или нет — личное дело каждого. Научных доказательств астрологические прогнозы не имеют. Однако лишняя бдительность и осторожность точно не повредят.

24 мая на свет появились люди под знаком зодиака Близнецы. Их планета-управитель — Меркурий.

Какие исторические события произошли 24 мая

* 1032 год — персидский ученый Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.

* 1826 год — император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права.

* 1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправили первую в мире телеграмму с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе.

* 1883 год — в Нью-Йорке открылся Бруклинский мост, один из крупнейших подвесных мостов в мире.

* 1900 год — в Санкт-Петербурге император Николай II лично спустил на воду крейсер «Аврора».

* 1928 год — экспедиция Умберто Нобиле достигла Северного полюса на дирижабле.

* 1943 год — летчику Александру Покрышкину присвоено звание Героя Советского Союза.

* 1956 год — в швейцарском городе Лугано впервые прошел конкурс песни «Евровидение», который стал ежегодным. 24 мая 2008 года победу в нем одержал российский певец Дима Билан.

* 1982 год — пленум ЦК КПСС принял Продовольственную программу, чтобы преодолеть товарный дефицит.

* 1992 год — в Москве открыли памятник Кириллу и Мефодию.

* 2000 годГосударственная дума приняла поправку о запрете пропаганды наркотиков.

* 2000 годИзраиль завершил 22-летнюю оккупацию части Ливана, выведя из страны свои войска.

* 2003 годПол Маккартни дал свой первый концерт в России, выступление состоялось на Красной площади в Москве.

Кто родился 24 мая

* В 1686 году родился Габриель Фаренгейт — физик, первым использующий ртуть в термометре, создатель шкалы Фаренгейта.

* В 1743 родился Жан-Поль Марат — французский революционер.

* В 1819 году родилась королева Виктория — правительница Великобритании, с которой связывают период наивысшего расцвета Британской империи.

* В 1830 году родился Алексей Саврасов — художник-передвижник, автор картины «Грачи прилетели».

* В 1905 году родился Михаил Шолохов — советский писатель, автор романа-эпопеи «Тихий Дон».

* В 1940 году родился Иосиф Бродский — русский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Кто скончался 24 мая

В 1543 году скончался Николай Коперник — астроном, математик и экономист.

В 2000 году скончался Олег Ефремов — актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР.

В 2013 году скончался Петр Тодоровский — режиссер, народный артист РСФСР.

В 2023 году скончалась Тина Тернер — американская певица.

Кто отмечает день рождения 24 мая

* 85 лет исполняется Бобу Дилану — американскому музыканту, лауреату Нобелевской премии по литературе.

* 81 год исполняется Присцилле Пресли — единственной жене Элвиса Пресли, киноактрисе.

* 79 лет исполняется Светлане Томе — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ, исполнительнице главной роли в знаменитом фильме «Табор уходит в небо».

* 77 лет исполняется Джиму Бродбенту — актеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, «Эмми», сыгравшему Горация Слизнорта в цикле фильмов о Гарри Поттере.

* 73 года исполняется Альфреду Молина — актеру театра и кино, исполнителю роли Отто Октавиуса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

* 54 года исполняется Максиму Сураеву — летчику-космонавту, Герою России.

* 38 лет исполняется Райану Оттеру — российскому композитору.

* 32 года исполняется Димашу Кудайбергену — казахскому певцу и композитору, известному широким вокальным диапазоном.

 
