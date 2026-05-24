24 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

24 мая в России и ряде других стран отмечают День славянской письменности и культуры. Православная церковь сегодня чтит память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Поздравления с профессиональным праздником принимают специалисты кадровой службы. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 24 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и мире 24 мая

* День славянской письменности и культуры

Праздник приурочен к церковному Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — создателей первой славянской азбуки, монахов, миссионеров и христианских проповедников. Они родились в греческом городе Салоники в начале IX века, получили прекрасное образование. В 863 году Кирилл и Мефодий создали глаголицу и перевели на нее богослужебные книги: апостольские послания, Псалтырь и избранные чтения из Евангелия. Эту работу продолжили ученики равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые предложили более универсальный и простой вариант алфавита — кириллицу.

Кроме России, День славянской письменности и культуры отмечают в Белоруссии, Болгарии, Молдавии, Северной Македонии, Сербии, Украине, Чехии. В праздник проходят научные конференции, концерты, выставки и фестивали славянской культуры.

* День кадровика в России

Дату празднуют с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса. Она связана с выходом в 1835 году постановления «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это первый документ в Российской империи, в котором описаны отношения между наемными работниками и работодателями.

Кстати У представителей кадровой сферы есть и другая знаменательная дата — 12 октября 1918 года. Народный комиссариат юстиции утвердил «Инструкцию об организации советской рабоче-крестьянской милиции». В органах внутренних дел были созданы первые кадровые отделы. Эта дата отмечается как День кадрового работника.

* Всемирный день видеоигр

24 мая 1972 года американская компания Magnavox представила первую в мире домашнюю игровую консоль — Odyssey, предназначенную для подключения к телевизору. Владельцы приставки могли сыграть в Pong — двухмерную имитацию настольного тенниса, где по краям экрана двигались две вертикальные «ракетки», отбивавшие точку. В комплект также входили световое ружье и накладки‑мишени на экран, превращавшие одну из игр в подобие тира. Эти ранние видеоразвлечения стали прародителями современных шутеров и спортивных симуляторов, породили множество клонов и вывели игровую индустрию на новый технологический уровень.

* Европейский день парков

Европейский день парков инициирован Федерацией Europarc в 1999 году и направлен на привлечение внимания к охране природных территорий и роли национальных и природных парков. В этот день проводятся экскурсии, образовательные программы и волонтерские акции. В России дату обычно отмечают в государственных национальных парках Карелии: Паанаярви, Водлозерском и Калевальском.

* Всемирный день осведомленности о шизофрении

Шизофрения — одно из самых тяжелых психических расстройств в мире. По данным ВОЗ, ее страдают около 24 млн жителей планеты, или один человек из 300. Среди симптомов заболевания — спутанность сознания, бред, слуховые и зрительные галлюцинации, нарушение мышления из-за расщепления сознания больного. Пациенты с шизофренией тяжело интегрируются в общество. Чтобы повысить информированность об этом заболевании, его симптомах и лечении, врачебное сообщество и общественные организации учредили Всемирный день осведомленности о шизофрении.

* Международный женский день за мир и разоружение

Праздник посвящен признанию вклада женщин в предотвращение военных конфликтов и защиту прав человека — как исторического, так и современного. Инициаторами появления этой даты в международном календаре стали пацифистские движения женщин Европы: в 1980-х они предложили отмечать Женский день за мир и разоружение в знак протеста против локальных конфликтов и применения ядерного оружия.

Необычные праздники • День валяния в траве. Праздник напоминает: сегодня стоит хорошенько отдохнуть от городской суеты перед началом рабочей недели. • День солнцезащитного крема. Когда печет солнце, без этого средства лучше не выходить на улицу. Солнцезащитный крем оберегает кожу от вредного ультрафиолетового излучения, предотвращает солнечные ожоги, снижает риски преждевременного старения и рака кожи. • День «мусорной охоты». Как уверяют организаторы праздника, ради хорошей добычи можно в этот день залезть даже в мусорный бак. Настоящие охотники могут найти там антикварную мебель или винтажные украшения.

Что отмечают в разных странах 24 мая

* День независимости — Эритрея. В этот день в 1991 году эритрейские повстанцы вошли в столицу страны Асмэру, восстановив независимость государства от эфиопского военного режима. В апреле 1993 года в стране прошел референдум, положивший конец 30-летней национально-освободительной войне. В мае того же года ООН приняла Эритрею в свой состав.

* День рождения Будды — Южная Корея. Корейцы отмечают этот праздник на восьмой день четвертого лунного месяца. Храмы и улицы украшают фонарями, в городах устраивают праздничные шествия. Жители стараются посетить храмы, чтобы попросить здоровья и удачи. Всех посетителей бесплатно кормят и угощают чаем. В стране этот день — выходной.

Религиозные праздники 24 мая

* День равноапостольных Кирилла и Мефодия

24 мая православная церковь чтит память византийских миссионеров IX века, положивших начало славянской письменности и переводу богослужебных книг на народные языки. Кирилл (Константин) и Мефодий создали глаголицу и заложили основу для будущего кириллического алфавита, что открыло путь к распространению образования и христианства среди славян. Праздник подчеркивает их вклад в культуру, образование и духовную жизнь славянских народов. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, выставки и просветительские акции, связанные с именами святых.

Народные праздники 24 мая

Мокей (Мокий) Мокрый

В народе 24 мая чтили память священномученика Мокия, жившего в III веке и проповедовавшего христианство среди язычников. Поскольку в этот день часто лил дождь, святого прозвали Мокрым. В этот день старались отложить работы на земле. У славян существовала примета: «Если на Мокия работать в поле — град выбьет все посевы». Вместо этого наши предки выходили в дождь на улицу, чтобы хорошенько промокнуть. Они верили, что мокрые волосы в этот день приобретают красоту и здоровье.

Именины 24 мая

* Александр;

* Иосиф;

* Кирилл;

* Мефодий;

* Михаил;

* Мокий;

* Ростислав.

Приметы: что можно и нельзя делать 24 мая

Приметы о погоде

Если на Мокия дождь — лето тоже будет сырым.

Если утром восходит багровое солнце, летом будет много гроз.

Кошки спят животом кверху — в ближайшее время будет жарко.

Если дым идет вверх — жди ясной погоды.

Птицы купаются в пыли — к засухе.

Что можно делать 24 мая

* Посетить праздничные богослужения в храме.

* Гулять под дождем.

* Убираться дома.

* Проводить время на природе.

* Помогать нуждающимся.

* Молиться о здоровье детей и близких.

Что нельзя делать 24 мая

* Браться за новые дела, не закончив старые.

* Незамужним девушкам в этот день не следует мести пол, чтобы не вымести из дома женихов.

* Посещать реки и озера.

* Планировать долгий отъезд или отправляться в дальнюю дорогу.

* Устраиваться на новую работу, менять гардероб.

Лунный календарь 24 мая

Фазы Луны: растущая Луна, 9-й день лунного цикла.

Луна находится в знаке зодиака Дева.

Если верить прогнозам астрологов, 24 мая — опасный и неблагоприятный день. Есть риск провести его в тревожном состоянии: обострится беспокойство, вспомнятся давние страхи, придут мрачные мысли. Но важно помнить, что все плохое — лишь иллюзия и обман. Если держать это в голове, удастся избежать конфликтов и ухудшения отношений с близкими.

В работе тоже может быть не все гладко, отмечают астрологи. Коллеги и руководство могут быть настроены враждебно и при случае постараются спустить на вас всех собак. Лучше держаться спокойно и минимизировать контакты — тогда вам удастся избежать конфликтов. А вот прямое столкновение может обернуться для вас непоправимыми последствиями, даже если вы будете отстаивать правильную точку зрения.

Согласно звездным раскладам, сегодня есть риск попасться на удочку мошенников и потерять деньги. Не занимайтесь финансовыми вопросами, не заключайте сделки и не подписывайте никакие документы. Верить в это или нет — личное дело каждого. Научных доказательств астрологические прогнозы не имеют. Однако лишняя бдительность и осторожность точно не повредят.

24 мая на свет появились люди под знаком зодиака Близнецы. Их планета-управитель — Меркурий.

Какие исторические события произошли 24 мая

* 1032 год — персидский ученый Авиценна наблюдал и описал прохождение Венеры по диску Солнца.

* 1826 год — император Николай I издал манифест о незыблемости крепостного права.

* 1844 год — из Вашингтона в Балтимор отправили первую в мире телеграмму с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе.

* 1883 год — в Нью-Йорке открылся Бруклинский мост, один из крупнейших подвесных мостов в мире.

* 1900 год — в Санкт-Петербурге император Николай II лично спустил на воду крейсер «Аврора».

* 1928 год — экспедиция Умберто Нобиле достигла Северного полюса на дирижабле.

* 1943 год — летчику Александру Покрышкину присвоено звание Героя Советского Союза.

* 1956 год — в швейцарском городе Лугано впервые прошел конкурс песни «Евровидение», который стал ежегодным. 24 мая 2008 года победу в нем одержал российский певец Дима Билан.

* 1982 год — пленум ЦК КПСС принял Продовольственную программу, чтобы преодолеть товарный дефицит.

* 1992 год — в Москве открыли памятник Кириллу и Мефодию.

* 2000 год — Государственная дума приняла поправку о запрете пропаганды наркотиков.

* 2000 год — Израиль завершил 22-летнюю оккупацию части Ливана, выведя из страны свои войска.

* 2003 год — Пол Маккартни дал свой первый концерт в России, выступление состоялось на Красной площади в Москве.

Кто родился 24 мая

* В 1686 году родился Габриель Фаренгейт — физик, первым использующий ртуть в термометре, создатель шкалы Фаренгейта.

* В 1743 родился Жан-Поль Марат — французский революционер.

* В 1819 году родилась королева Виктория — правительница Великобритании, с которой связывают период наивысшего расцвета Британской империи.

* В 1830 году родился Алексей Саврасов — художник-передвижник, автор картины «Грачи прилетели».

* В 1905 году родился Михаил Шолохов — советский писатель, автор романа-эпопеи «Тихий Дон».

* В 1940 году родился Иосиф Бродский — русский поэт, эссеист, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Кто скончался 24 мая • В 1543 году скончался Николай Коперник — астроном, математик и экономист. • В 2000 году скончался Олег Ефремов — актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР. • В 2013 году скончался Петр Тодоровский — режиссер, народный артист РСФСР. • В 2023 году скончалась Тина Тернер — американская певица.

Кто отмечает день рождения 24 мая

* 85 лет исполняется Бобу Дилану — американскому музыканту, лауреату Нобелевской премии по литературе.

* 81 год исполняется Присцилле Пресли — единственной жене Элвиса Пресли, киноактрисе.

* 79 лет исполняется Светлане Томе — актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ, исполнительнице главной роли в знаменитом фильме «Табор уходит в небо».

* 77 лет исполняется Джиму Бродбенту — актеру, лауреату премий «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA, «Эмми», сыгравшему Горация Слизнорта в цикле фильмов о Гарри Поттере.

* 73 года исполняется Альфреду Молина — актеру театра и кино, исполнителю роли Отто Октавиуса в фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

* 54 года исполняется Максиму Сураеву — летчику-космонавту, Герою России.

* 38 лет исполняется Райану Оттеру — российскому композитору.

* 32 года исполняется Димашу Кудайбергену — казахскому певцу и композитору, известному широким вокальным диапазоном.