ДОМ.РФ создал базу туристических объектов для инвесторов. Чем полезен новый сервис

Портал наш.дом.рф запустил раздел «Туристическая недвижимость», где впервые в России собрана проверенная информация о более чем 700 строящихся и сданных гостиницах, санаториях и базах отдыха. Теперь в одном окне можно сравнить объекты по всей стране и напрямую связаться с застройщиком. Какие сведения предоставляет сервис, изучила «Газета.Ru».

Единый каталог с проверенными данными

Туристическая недвижимость в России стала выгодным объектом для вложений. В ответ на бум внутреннего туризма развернулось масштабное строительство гостиниц, апарт-комплексов и курортных объектов, которые обещают инвестору значительный рост стоимости актива и стабильный доход от аренды. Вопрос в том, как выбрать объект для инвестиций, если данные о проектах разрознены, характеристики объектов представлялись в произвольных форматах, не всегда в открытом доступе находится разрешительная документация и параметры номерного фонда. Все это затрудняло для инвесторов поиск оптимального варианта и создавало риски.

Эту проблему решил портал наш.дом.рф, на котором открылся новый раздел — «Туристическая недвижимость». Портал работает с 2018 года как Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) и объединяет более 40 сервисов для покупателей жилья, профильных ведомств и застройщиков.

«Благодаря данным, которые аккумулируются всеми участниками рынка в нашей системе, на платформе доступны актуальные сведения обо всех возводимых в разных регионах жилых домах, доступных для покупки квартирах, единый реестр застройщиков, сервис проверки новостроек, аналитические сервисы и другая информация, что помогает обеспечивать прозрачность стройотрасли», — рассказал Алексей Ниденс, первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ.

Как отметил Алексей Ниденс, новый сервис наш.дом.рф позволяет предоставить потенциальным инвесторам актуальную информацию обо всех строящихся в нашей стране туристических объектах долевого строительства. Сейчас эта база данных включает сведения о более чем 700 строящихся и уже сданных в эксплуатацию объектах — гостиницах, санаториях, базах отдыха и других объектах туристической инфраструктуры. Размещаемая информация унифицирована и регулируется 214 Федеральным законом, а также проверяется на платформе контролирующими органами.

Для девелопера сервис становится дополнительной витриной для привлечения клиентов, а для инвестора — навигатором, позволяющим подобрать подходящий для вложений объект с минимумом усилий и рисков.

Цифровой паспорт объекта и планы развития

В карточке каждого туристического объекта пользователям уже доступны все данные, которые интересуют инвестора. Это подробное описание проекта, его расположение, общая площадь, номерной фонд, инфраструктура застройщика, планируемые даты ввода в эксплуатацию и помещения, доступные к приобретению. Такой цифровой паспорт дает возможность и частному, и институциональному инвестору принять взвешенное решение о входе в проект.

«Для отрасли крайне важно формирование единых и понятных правил представления информации о туристических объектах, — отметил Алексей Волков, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства. — Подобные инициативы создают более прозрачные условия для работы на рынке и способствуют привлечению инвестиций, позволяя представить проект широкой аудитории на этапе строительства и сформировать интерес к нему на ранней стадии».

В ближайшее время функционал расширят: в карточки добавят сведения о гостиничном операторе, категориях номеров, а также свидетельства о присвоении объекту определенной категории.

По словам Ниденса, возможности сервиса будут расширяться, создавая удобный инструмент для привлечения частных инвестиций в развитие туристической инфраструктуры, что в свою очередь будет способствовать достижению цели национального проекта «Туризм и гостеприимство» по повышению роли туристической отрасли в экономике страны. Поскольку платформа наш.дом.рф позволяет масштабировать сервис на все объекты туристской индустрии, в перспективе раздел «Туристическая недвижимость» может стать «одним окном» для инвесторов, заинтересованных во вложениях в активно растущий сектор гостеприимства.