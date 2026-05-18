Экс-замминистра сельского хозяйства РФ оценил возможности производителей детских смесей

Недавний запрет Роспотребнадзора на импорт в Россию сухих детских смесей Nestlé, в которых были обнаружены токсины, поставил вопрос об импорозамещении и безопасности продовольствия и, в частности, детского питания. Для детей первого года жизни в Российской Федерации только три компании могут производить такие детские смеси. Это подмосковные компания «Инфаприм», «Истра-Нутриция» и «Фармалакт». Способны ли они обеспечить страну безопасными детскими смесями, в интервью «Газете.Ru» рассказал эксперт по вопросам детского питания, бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ Георгий Сажинов.

— В 1998 году Вы стали лауреатом Государственной премии РФ за разработку и внедрение высокоинформативных методов и систем контроля качества агросырья и пищевой продукции, а в 2006 году защитили докторскую диссертацию на тему «Технологические принципы создания и формирование качества продуктов детского питания». Расскажите, как качество детских смесей влияет на обеспечение продовольственной безопасности страны?

— Если говорить о детских смесях для детей первого года жизни, то для этой категории продуктов слово «безопасность» — ключевое. Любое несоответствие требованиям регулятора по показателям безопасности может привести к серьезному ущербу здоровью младенца и даже к летальному исходу.

Производство детских смесей с нарушением установленных стандартов способно привести к продовольственным коллапсам целых стран.

Так, в 2022 году в США возник острый дефицит детских смесей, который едва не привел к гуманитарной катастрофе. Причиной стало закрытие крупнейшего завода компании Abbott Nutrition после нескольких случаев заражения продукции болезнетворными бактериями.

Дефицит охватил всю страну: к апрелю 2022 года уровень отсутствия детских смесей в магазинах достиг критических значений. Властям пришлось принимать экстренные меры — по распоряжению президента США Джо Байдена детские смеси доставлялись военно-транспортными самолетами из Европы.

Другой резонансный инцидент произошел в 2008 году в Китае, когда умерли несколько младенцев, и в этом обвинили местных производителей детских смесей. Хотя прямых доказательств представлено не было, более 20 человек были расстреляны, потребители утратили доверие к отечественной продукции, и отрасль детского питания в стране фактически исчезла.

Полки магазинов были заполнены исключительно импортными смесями. Ситуация начала меняться лишь в последние годы — после введения жестких требований к продукции местных компаний.

В настоящее время мы наблюдаем массовый отзыв детских смесей в Европе и Великобритании из-за заражения отдельных партий цереулидом — токсином, способным вызывать тошноту и рвоту. Цереулид вырабатывается некоторыми штаммами бактерии Bacillus cereus и не разрушается при кипячении. Свою продукцию отозвали Nestlé, Danone, Lactalis, Vitagermine и другие компании.

Последний случай, связанный с заражением детских смесей, произошел в США в декабре 2023 года. Тогда началась и продолжается до сих пор вспышка ботулизма среди младенцев. Установлено, что заболевание возникает после употребления детской смеси компании ByHeart.

Регуляторы выявили, что заболевание связано с нарушением санитарно-гигиенических требований на заводах компании. Сейчас ведется расследование, американская прокуратура открыла уголовные дела в отношении владельцев ByHeart и контролирующих служб, которые допустили это. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отозвало всю продукцию компании, и сейчас стоит вопрос о закрытии всех предприятий ByHeart.

Безопасность производства детских смесей обеспечивается строгим соблюдением стандартов.

Ключевыми элементами являются контроль сырья, специальная рецептура, жесткие гигиенические требования и сертификация. Стандарты, действующие в Российской Федерации, соответствуют самым строгим международным нормам, а в ряде случаев даже превосходят их. Контроль за их соблюдением осуществляет Роспотребнадзор.

— Что вы можете сказать об отечественных производителях? Способны ли они удовлетворить спрос на качественные и безопасные детские смеси?

— Это прежде всего зависит от владельцев компаний. В основе всего производственного процесса — от приемки сырья и упаковочных материалов до хранения и транспортировки готовой продукции — должна лежать система управления безопасностью и качеством.

Не менее важно формирование корпоративной культуры, ориентированной на безопасность детского питания, когда каждый сотрудник — от генерального директора до уборщицы — понимает, что безопасность продукции является абсолютным приоритетом.

Сегодня в России три производителя детских смесей для детей первого года жизни. Первая — «Истра-Нутриция», дочерняя компания Danone. Она выпускает качественную и безопасную продукцию, хотя формулы смесей достаточно упрощенные и основаны на несколько устаревшей технологии сухого смешивания, что относит их к эконом-сегменту. При этом в компании, как и у других крупных игроков, выстроена высокая культура безопасности, лежащая в основе всей системы управления качеством.

Второй производитель — «Фармалакт». Я недостаточно хорошо знаком с этой компанией. Известно, что она выпускает смеси эконом-класса с простыми формулами. Как именно устроена система управления качеством и безопасностью, мне неизвестно, однако я хорошо знаю одного из акционеров и уверен, что он крайне серьезно относится к вопросам безопасности детского питания.

Третий производитель — «Инфаприм». С моей точки зрения — возможно, не вполне объективной — именно эта компания обладает наибольшим потенциалом для обеспечения продовольственной безопасности в сфере детского питания.

Во-первых, «Инфаприм» — единственная в стране компания, выпускающая весь спектр детских смесей: для здоровых детей, для детей с различными видами непереносимости, для пациентов с тяжелыми, в том числе генетическими, заболеваниями, а также энтеральное питание.

Во-вторых, на предприятиях используются передовые технологии: ультрафильтрация и нанофильтрация, обратный осмос, электродиализ и другие. В-третьих, компания ведет собственные научные разработки и создает современные формулы совместно с ведущими медицинскими учреждениями России. В основе системы управления безопасностью и качеством лежит современный риск-ориентированный подход.

При этом на предприятии существуют узкие места, потенциально создающие точки заражения продукции болезнетворными бактериями и токсинами, что подтверждается последними событиями у европейских производителей.

Что касается объемов, то при наличии достаточной покупательной способности населения все три компании способны увеличить выпуск и полностью закрыть потребности России в детских смесях.

— Вы имели непосредственное отношение к созданию «Инфаприма». Расскажите об этом.

— «Инфаприм» — это правопреемник компании «Нутритек», которую я вместе с Владимиром Кругликом создал в 1990 году. Изначально это был научно-исследовательский центр, который работал в области высоких технологий в пищевой промышленности.

Мы сосредоточились на разработке технологий детского и клинического питания, в дальнейшем расширили диапазон наших интересов другими функциональными продуктами. Разрабатывали технологии производства молочных белков и гидролизатов, пептидных смесей, которые стали основной белковой основой наших продуктов.

Совместно с Институтом питания Академии медицинских наук мы создали несколько видов детских смесей под собственной торговой маркой «Нутрилак» и стали размещать заказы на заводах детского питания. В 1995 году приобрели первое предприятие, а в 1996 году я ушел из компании в связи с переходом на работу в Министерство сельского хозяйства, где курировал пищевую отрасль и вопросы продовольственной безопасности.

В «Нутритеке» мое место генерального директора занял Владимир Круглик, которому я передал свои акции. В 2004 году я покинул государственную службу и вернулся в «Нутритек» на должность председателя совета директоров.

С этого момента компания стала стремительно расти. К 2007 году «Нутритеку» принадлежало 14 молочных и консервных предприятий в Российской Федерации, на Украине и в Эстонии. А в 2008 году мы начали строительство завода в Новой Зеландии. Мы стали вторым игроком на рынке формул российского детского питания после «Нутриции», вышли со своей продукции на международные рынки.

В 2008 году мы разместили наши облигации на финансовом рынке Сингапура для получения средств на строительство завода в Новой Зеландии. Затем заем был рассчитан на один год. Далее мы должны были перекредитоваться на более выгодных условиях и на более длительный срок.

Однако мировой финансовый кризис лишил нас возможности рефинансировать заимствования. Общая задолженность компании на тот момент по банковским кредитам и другим заимствованиям составляла чуть более 200 млн долларов.

Но тут государство кинуло таким, как мы, спасательный круг. Глава правительства объявил о предоставлении 50 млрд долларов на рефинансирование долгов перед иностранными кредиторами через ВЭБ. Поскольку наша компания полностью отвечала условиям программы, мы подали все необходимые документы и получили положительное решение.

Удача опять отвернулась от нас, средств ВЭБа для нас не хватило — приоритет был отдан крупнейшим корпорациям. В итоге компания оказалась в процедуре банкротства. После реструктуризации из шести предприятий осталось два, а «Нутритек» был переименован в «Инфаприм».

В 2015 году я был вынужден покинуть Российскую Федерацию по независящим от меня обстоятельствам и продать «Инфаприм» группе инвесторов, которые входили Зафар Азимов и Алексей Лысяков.

Компания на тот момент была очищена от долгов и имела хорошие доли рынка в странах СНГ и России, прошел первый этап модернизации завода в Истре. Далее компания развивалась без меня.

— Скажите, о каких узких местах на заводе вы говорили, и какие риски они могут представлять с точки зрения безопасности выпускаемой продукции?

— Дело в том, что когда я в 2011 году стал собственником 100% акций «Инфаприма», продажи компании росли, но производственных мощностей стало недостаточно для выпуска необходимых объемов детских смесей. И нам пришлось замещать заказы на других предприятиях, что было очень невыгодно. Тогда мы разработали программу развития завода.

Первым этапом была реконструкция сушилки, а вторым установка еще одной сушильной башни большей производительности, место для которой изначально в проекте было запланировано еще при строительстве завода. После того, как модернизировали существующую сушилку, производительность завода увеличилась на 20% от ее проектной мощности.

Но вместе с этим нарисовалась проблема. Заводская канализация перестала справляться с увеличивающимся объемом стоков. Мы решали проблему в ручном режиме и добавили в бюджет второго этапа модернизации работы по замене всей канализации на новую совершенную систему стоков.

Однако новые собственники «Инфаприма», получив финансирование одного из госбанков на установку новой сушилки и закупив все необходимое оборудование, канализацию поменять забыли. И это при том, что при продаже предприятия я рассказал покупателям обо всех проблемах завода, о важности полной модернизации водоотвода. И получил от них личные гарантии, что они решат вопрос с безопасностью сточных вод.

А теперь, когда мощности завода увеличивается более чем в два раза, старая канализация, которая выбрасывает время от времени стоки в цеха, где производятся детские смеси, стала миной замедленного действия, которая в одночасье может утопить всю компанию в своих стоках. Это реально большие риски, и не дай бог пострадают новорожденные дети.

— Почему новые собственники поставили еще одну сушилку, но не заменили канализацию?

— Думаю, что дело в философии. Можно жить и работать ради высокой цели — помогать обществу растить здоровое поколение и при этом зарабатывать деньги. А можно просто зарабатывать еще больше денег, но без высоких целей. В последнем случае лозунг «безопасность — наш приоритет» обычно остается лишь на бумаге.