«Удовольствие какое-то получал». Как серийный маньяк Фишер стал последним казненным в России

30 лет назад в России запретили смертную казнь, сделав исключение для маньяка Фишера

16 мая 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ, которым ввел негласный запрет на смертную казнь. Россия должна была отказаться от высшей меры для вступления в Совет Европы, но в стране все же успели расстрелять еще 60 человек. Последний преступник, для кого сделали исключение и применили эту меру, — маньяк Сергей Головкин, известный как Фишер. Операция по его поимке стала одной из самых громких в истории угрозыска. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Накинул петлю и повесил на дереве»

Деревянный гараж, обитый снаружи листами металла и выкрашенный в неприметный зеленый цвет. Внутри — страшный беспорядок. Грязные тряпки, канистры, бутылки, гнилые матрасы. В углу — люк, который ведет в подвал.

Гараж Сергея Головкина перед вскрытием Из материалов дела

Всякие сомнения в том, что это — логово маньяка, отпали, как только оперативники спустились по металлической лестнице вниз. Детская одежда, десятки ножей, веревки, проволока, пакеты, на которых осталось вещество бурого цвета. На столе — ванночка. В ней преступник выжигал паяльной лампой кровь своих жертв.

Годами этот гараж, расположенный всего в 500 метрах от подмосковной дачи первого президента России Бориса Ельцина, служил камерой пыток.

Вечером 21 июня 1984 года лес у пионерского лагеря «Романтик» прочесывали несколько нарядов милиции, вожатые и добровольцы. Все силы были брошены на поиски 14-летнего школьника.

Еще днем мальчик перелез через забор, чтобы украдкой покурить, и пропал. Через несколько часов безрезультатных поисков в лесу раздался крик: «Нашел!».

Мальчишки, помогающие взрослым, первыми увидели подростка. Он шел через кусты, как будто не разбирая дороги.

Лицо и тело были покрыты кровоподтеками и ссадинами. Он был облеплен листьями, прутьями и комьями земли. Но страшнее всего выглядела шея, которую перерезала глубокая, зияющая красным странгуляционная борозда. "Маньяк Фишер. История последнего расстрелянного в России убийцы" Елизавета Бут

Вытащить информацию из школьника оперативникам удалось c большим трудом: от стресса мальчик едва мог говорить. Позже он признался, что в лесу на него напал мужчина. Угрожая ножом, накинул петлю на шею и повесил на дереве. Пионера спасла лишь «неопытность» маньяка. Решив, что он умер, мужчина снял тело с дерева, прикрыл ветками и ушел.

Мальчик долго не мог вспомнить лицо нападавшего — ему показывали множество изображений бывших осужденных, и в конце концов он указал на один из снимков. В тот же день был задержан местный житель, который состоял на психиатрическом учете и в прошлом отбывал срок за изнасилование несовершеннолетних.

Подозреваемого арестовали, но он покончил с собой, дело закрыли. А всего через два года по Подмосковью прокатилась целая серия страшных преступлений, жертвами которых были подростки. Стало очевидно, что настоящий маньяк остался вне поля зрения следствия .

Рождение Фишера

19 апреля 1986 года 16-летний Андрей взял велосипед и поехал собирать березовый сок. Он вышел на станции Катуар Савеловского направления и поехал в лес.

Когда подросток остановился, чтобы закурить, на него набросился неизвестный. Он изнасиловал Андрея и надругался над трупом, нанося удары ножом в шею, грудь и пах. Тело подростка на следующий день нашел отец.

Сергей Головкин (Фишер) МВД РФ

Всего через два месяца — очередная страшная находка. В двухстах метрах от пионерского лагеря «Звездный», рядом с деревней Угрюмово Одинцовского района, был обнаружен обезглавленный труп юноши со вскрытыми грудной клеткой и брюшной полостью.

Еще через несколько недель исколотое ножом тело оперативники нашли неподалеку от поселка Заречье, в зоне отдыха Мещерское.

Для поимки преступника при Одинцовском управлении внутренних дел была создана следственно-оперативная группа из работников милиции и прокуратуры.

Сотрудники опрашивали всех друзей и знакомых мальчиков, пытаясь найти хоть какие-то зацепки. Один из детей заверил следователей, что видел нападавшего .

Якобы, когда он гулял с другом в лесу, им встретился высокий мужчина со шрамом на подбородке. Назвался Фишером и признался, что сбежал из колонии. В какой-то момент незнакомец напал на детей, но мальчику удалось сбежать.

Школьник уверял, что на левой руке Фишера была татуировка кинжала, обвитого змеей. Мальчик путался в показаниях, но все же именно с его слов был составлен первый портрет убийцы. По Подмосковью расползлись слухи о загадочном маньяке по кличке Фишер или Удав.

Милиция проверила всех мужчин с такой фамилией, а заодно всех ранее судимых насильников, убийц, гомосексуалистов («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и психбольных. Результата это не принесло. Оказалось, описание преступника ребенок выдумал . Пока следствие шло по ложному следу, маньяк затаился, следил за тем, как его описывают в прессе, и готовился к новым нападением. Убивать в лесу он больше не хотел — для пыток Удав оборудовал целый подвал.

«Они пленники, а я их пытаю»

В 1990–1991 годах в лесах Подмосковья милиция продолжала находить трупы, но следы пыток становились все более изощренными. Как вспоминали сотрудники, с тела одной из жертв маньяк снял кожу и засолил.

Постепенно зацепок становилось все больше — было очевидно, что преступник профессионально управляется с ножом и знает анатомию . Кроме того, в одной из могил был найден клок волос мальчика, убитого ранее, что натолкнуло следствие на мысль — со всеми детьми серийник расправляется в одном месте.

На поиски убийцы были брошены все силы. Операция получила кодовое название «Удав». В каждом районе был выделен сотрудник, который собирал информацию о Фишере.

Окончательно забыть про сон следователям пришлось, когда один из подростков пропал в поселке Горки, неподалеку от дачи председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко.

С весны 1992 года расследование возглавил старший следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре Российской Федерации Евгений Бакин. Он участвовал в поимке Андрея Чикатило. Опросив жителей поселка, следователи узнали, что как-то раз детей подвозил из города некий «дядя Сережа» . В разговоре со школьниками он намекал, что знает место, где можно что-то украсть, и предлагал встретиться на следующий день.

Личность мужчины установили быстро. Им оказался 33-летний Сергей Головкин, селекционер Московского конного завода №1 . Его описывали как хорошего профессионала, но нелюдимого человека. Общался Головкин только с подростками — разрешал им наблюдать в конюшне за осеменением кобыл, кататься на лошадях, нередко угощал школьников сигаретами.

Сергей Головкин с лошадью Из материалов дела

Жил он один прямо на конном заводе. В 1988 году купил автомашину «ВАЗ-2103» темно-бежевого цвета и гараж.

Важной уликой стало то, что на теле одного из убитых маньяком мальчиков эксперты обнаружили следы кормовой соли. Ее дают лошадям для сохранения водного баланса в организме.

19 октября 1992 года Головкина задержали и доставили в отдел. Ночью в камере он пытался покончить с собой, но маньяка спасли. Уже на утро он попросил встретить со следователем.

На допросе Головкин признался в 11 убийствах, которые ему вменяли, и пожаловался на свою нелегкую жизнь — отец-тиран, жестокие воспитатели и учителя, насмешки сверстников.

Мысли садистского характера у меня стали появляться в школе. Я видел одноклассников, и в голове у меня возникали фантазии, в которых они пленники, а я их пытаю. Я представлял то, как их убиваю и мучаю. Эти мысли приносили мне облегчение Из показаний Сергея Головкина

В гараже маньяка был обнаружен целый набор для пыток — ветеринарные инструменты, топор, две лопаты, шприцы, презервативы, вазелин, синтетическая веревка, шесть ножей. На стенах подвала, который он выкопал под гаражом, были прибиты мощные крюки.

На допросах Фишер спокойно рассказывал о преступлениях и истязаниях. В замешательство его вводил лишь один вопрос — зачем.

«Не знаю, удовольствие какое-то получал от этого», — говорил Головкин, пожимая плечами на кадрах оперативной съемки.

При этом преступника обижали подозрения в жестоком обращении с животными. «Мне сразу понравились лошади. Они послушные, статные и благородные животные. К кошкам и собакам я тоже всегда относился хорошо, но они не вызывали во мне такого отклика. Я не издевался над животными, не думайте», — говорил он.

«Я все равно уже человек конченый»

Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила у Головкина каких-либо психических расстройств и признала его вменяемым. Решения своей судьбы маньяк ждал в СИЗО. В письме матери он сожалел о том, что она узнала о его преступлениях, и рассуждал, что с ним будет.

Сергей Головкин в тюрьме, 1995 год Wikimedia Commons

«Я думаю, ты со мной согласишься, такие преступления не прощаются, их и нельзя прощать. У меня сейчас единственная надежда на то, что признают отклонения в здоровье — это будет для меня хоть какая-то реабилитация. Если нет, то жизнь теряет для меня дальнейший смысл, я все равно уже человек конченый. Может, лучше тебе отказаться от меня», — писал убийца.

Сокамерники уверяли, что находиться в одном помещении с Головкиным было страшно. «Анекдот ему расскажешь — так он смеется минут 20, не может остановиться. Глаза при этом у него становятся красные, сам кровью наливается, тело трясется. Ужас как страшно», — признавались они.

19 октября 1994 года Мособлсуд приговорил Фишера к смертной казни . Суд над Головкиным проходил при закрытых дверях. Как сказал судья — чтобы «не причинять боль родственникам потерпевших».

Следователям удалось доказать вину Головкина в изнасиловании и убийстве 11 подростков, хотя подозревали его по гораздо большему количеству эпизодов (около 40).

На суде он лишь подтверждал свои показания, а услышав приговор, заявил, что готов умереть, но вскоре от этого решения отказался — за время заключения написал несколько жалоб. В одной из них он уверял, что не получал удовольствия от истязаний и сможет преодолеть свои «вредные привычки» и «принести пользу обществу» .

Шанс на спасение Головкин получил в 1996 году. В феврале Россия вступила в Совет Европы, взяв обязательство в течение трех лет присоединиться к протоколу о защите прав человека и основных свобод. Он же предусматривал отмену смертной казни.

16 мая 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни» и ввел негласный запрет на расстрелы. По сути он просто перестал рассматривать ходатайства о помиловании, без чего по закону приговор не может быть приведен в исполнение. Среди таких нерассмотренных прошений было и письмо Головкина. Но снисхождения он не получил.

Незадолго до подписания протокола, который ввел мораторий на смертную казнь, Ельцин сделал исключение для 60 человек, отказав им в помиловании и тем самым дав согласие на расстрел. Среди них был и Фишер. Он стал последним преступником, казненным в России. Приговор привели в исполнение 2 августа 1996 года. По другим данным, 2 сентября. Официальные документы о приведении приговоров в исполнение засекречены. Мать Головкина так и не получила его «расстрельную справку».

Соседи, узнав, кем был Головкин, разрушили его гараж, засыпали мусором подвал и сожгли машину, на которой он подстерегал детей. На дереве, растущем неподалеку от логова убийцы, еще долгое время вешали живые цветы в память о замученных им подростках.