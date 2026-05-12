«Она красивее»: власти Калужской области нашли новую формулировку для аборта

Власти Калужской области начали называть аборт «негативным выбором при беременности». Такую формулировку использовал в своих соцсетях в том числе глава региона Владислав Шапша. В региональном минздраве заявили, что ее выбрали потому, что слово «аборт» не отражает всех тяжких последствий для здоровья женщины. Кроме этого, в пресс-службе ведомства заявили, что новая формулировка красивее.

Власти Калужской области начали называть аборт «негативным выбором при беременности». Внимание на это, как пишет издание «Подъем», обратили паблики после заседания правительства региона, темой которого стала профилактике искусственного прерывания беременности. На нем министр здравоохранения Анна Чернова отчиталась, что в прошлом году в регионе сделали около 700 абортов, а, например, в 2015-м их было почти 5 тыс.

Такую формулировку использовал в том числе глава Калужской области Владислав Шапша. В своем посте, посвященном снижению числа абортов в регионе за последние 10 лет, он отметил, что профилактике «негативного выбора при беременности» в области уделяется особое внимание.

В пресс-службе минздрава региона «Подъему» заявили, что новую формулировку выбрали, так как слово «аборт» не отражает всех тяжких последствий для здоровья женщины, в том числе психологических.

«Это формулировка Минздрава. Она красивее», — заявили там.

В ведомстве также добавили, что «негативный выбор при беременности» лучше раскрывает суть аборта. Однако не все придерживаются такого мнения. Зампредседателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал власти Калужской области и призвал называть вещи своими именами.

«Негативный выбор — это когда вы начинаете вместо хорошего кино смотреть турецкие сериалы. А я, как православный человек, не могу по-другому называть аборт, кроме как убийство младенца во чреве матери. И я думаю, это отображает и реальную процедуру, и суть этой операции», — заявил он.

Запретят ли в России аборты

На сегодняшней день аборты в России не запрещены законодательно. Вместе с тем в начале 2026 года Минздрав РФ ужесточил требования к клиникам, проводящим процедуру прерывания беременности. Это привело к тому, что во многих регионах — Вологодской, Курской, Курганской, Липецкой, Магаданской, Тверской, Свердловской и Тамбовской областях, а также Мордовии, Крыму, Коми, Хакасии и Якутии — частные медучреждения ограничили или полностью прекратили проведение абортов.

Кроме того, в России высказывались и другие инициативы. Например, в январе первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила вести единые федеральные меры против склонения к аборту.

«Отдельно принимаемые региональные законы приводят только к тому, что из одного региона беременные едут в другой регион, у которого иные законодательные решения. Поэтому мы точно не должны здесь такие как бы полумеры принимать, точно должен быть федеральный закон», — отмечала она.

Буцкая также поддержала идею патриарха Московского и вся Руси Кирилла, который ранее призывал запретить женщинам делать аборт без согласия будущего отца ребенка.

В марте глава комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Лилия Гумерова также предлагала усложнить поиск информации о прерывании беременности. Она поясняла, что в ответ на подобный запрос девушки обычно получают адреса мест, где есть возможность сделать аборт, а могут — адреса центров психологической поддержки.

Однако председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что запретов на проведение абортов в РФ как таковых не будет.

«Право выбора, окончательное решение, безусловно, за женщиной», — уточняла она.