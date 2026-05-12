«Ворвался в кабинет и произвел выстрелы». Что известно о нападении в кубанской школе?

Ученик открыл стрельбу в одной из школ Краснодарского края — в результате пострадали двое детей. После нападения подросток попытался скрыться, однако его задержали. На допросе, по данным СМИ, школьник признался, что сам купил оружие. Mash и ТАСС сообщают, что он заказал его на маркетплейсе. Причиной стрельбы издания называют проваленный экзамен по русскому языку на фоне смерти отца. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Старшеклассник открыл стрельбу в школе Гулькевичского района Краснодарского края — пострадали двое школьников. Об этом со ссылкой на ГУ МВД региона сообщило «Интерфакс».

«Пневматический пистолет был у него в пользовании, он взял его с собой целенаправленно, пришел в школу где-то в 07:45 мск, дождался, пока прозвенит звонок, начнутся уроки, ворвался вначале в кабинет, где находились его одноклассники, произвел выстрелы, ни в кого не попал . После этого продолжил убегать по коридору, ему встретились дети, которых выводили из кабинета на урок физкультуры, двоих он травмировал », — сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Telegram-каналы 112 и Life со ссылкой на SHOT пишут, что от действий подростка пострадали ученики младших классов. При этом Baza и Mash утверждают, что в результате стрельбы ранения получили двое его ровесников. В региональном Следственном комитете (СК) сообщили, что жизни пострадавших учеников ничего не угрожает. Собеседник «Интерфакса» добавил, что стрелявший задержан и сейчас находится в отделе полиции, у него изъяли пневматический пистолет .

СК возбудил в отношении подростка уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Кроме этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в отношении руководства школы и охранной организации будет проведена проверка. В муниципалитет, по его словам, уже направили комиссию министерства образования региона.

Причина нападения

По данным СМИ, причиной нападения в краснодарской школе стал проваленный экзамен . 20 апреля школьник не сдал устное собеседование — «ровно на девятый день с момента смерти своего отца».

«Экзамен он хотел перенести, но не удалось. Парень сильно переживал», — сообщил Mash.

Кроме этого, по данным Telegram-канала, подростка травили одноклассники, в школе мальчик ни с кем не общался. Каких-либо увлечений у него, по словам других учеников, тоже не было.

Life со ссылкой на SHOT уточнил, что на профилактическом учете семья школьника не стояла. Ребенок жил с матерью и младшей сестрой.

«На допросе он сознался, что купил оружие сам, сейчас полиция выясняет, кто продал школьнику пневмат», — говорится в публикации.