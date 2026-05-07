Защита от давления. Попытка банкротства «Россети Сибирь» отклонена судом

Суд отказался принять заявление «Кузбасской энергосетевой компании» (КЭнК) о признании банкротом ПАО «Россети Сибирь», которому она предъявляет требования на миллиарды рублей «долга». Эксперты отмечают, что это решение имеет важное значение не только для Кузбасса, но и для всей энергетической отрасли — ведь фактически частная компания шантажировала системообразующую территориальную сетевую организацию.

Истоки конфликта связаны с ошибочным решением Региональной энергетической комиссии Кузбасса, которая в 2022 году изменила действующий между КЭнК и «Россети Сибирь» порядок расчетов за услуги по передаче электроэнергии. Хотя в дальнейшем новая система была пересмотрена, сформировался предмет спора.

В результате КЭнК хочет получить с «Россети Сибирь» свыше 2,5 млрд рублей «долга» за 2022 год плюс «набежавшую» с тех пор неустойку, которая увеличит эту сумму более, чем вдвое. «Россети Сибирь» не соглашается с самим фактом «долга». В настоящее время вопрос рассматривается на уровне Верховного Суда России.

Новый поворот

20 апреля высший судебный орган удовлетворил ходатайство «Россети Сибирь», «заморозив» исполнение всех решений нижестоящих инстанций по этому делу.

Однако КЭнК фактически проигнорировала такое определение, направив 29 апреля в Арбитражный суд Красноярского края заявление о банкротстве «Россети Сибирь» в связи с якобы невыплатой «долга».

Как заявили «Интерфаксу» в «Россети Сибирь», компания с этим заявлением не согласна и не видит оснований для собственного банкротства. «Ходатайство об отказе в принятии к рассмотрению заявления КЭнК направлено в суд 30 апреля», — сказал собеседник агентства.

Суд поддержал позицию «Россети Сибирь» — 5 мая было вынесено соответствующее определение. «Отказ в принятии заявления препятствует повторному обращению в суд с таким заявлением к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям», — говорится в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда. У КЭнК теперь есть месяц, чтобы оспорить это решение.

Тем временем ситуацией в энергетике Кузбасса заинтересовались следственные органы: по сообщениям СМИ, в марте в отношении руководства КЭнК было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Поэтому, говорят эксперты, за судебными разбирательствами, которые инициирует КЭнК, может скрываться не только лишь одна попытка взыскать «задолженность».

«Учитывая процесс в Верховном Суде и возбужденное уголовное дело, не исключено, что попытка запуска процедуры (банкротства «Россети Сибирь» — прим. ред.) в меньшей степени связана с экономическим спором хозяйствующих субъектов, а лежит скорее в области информационного и политического противодействия», — заявил «Газете.Ru» политолог Андрей Шалимов.

Границы ответственности

КэНК работает только в Кузбассе, а «Россети Сибирь» — также в Республике Алтай и Алтайском крае, Бурятии, Хакасии, Забайкалье, Красноярском крае и Омской области. Причем во всех этих субъектах РФ она является системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО), обращает внимание замглавы ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

«СТСО решает комплекс задач, связанных с обеспечением надежного электроснабжения населения, промышленности, инфраструктуры, консолидирует бесхозяйные сети, готовит бригады и запасы оборудования для ремонта энергообъектов, оказывает помощь другим региональным энергокомпаниям. Как пример: если в сетях самой КЭНК произойдет авария, то именно «Россети Сибирь» как СТСО должна будет прийти ей на помощь», — говорит Дмитрий Гусев.

Поэтому, предупреждает эксперт, спекуляции на тему банкротства «Россети Сибирь» могут негативно отразиться на жизни восьми регионов страны.

«Если представить гипотетически ситуацию банкротства «Россети Сибирь», то последствия почувствуют как потребители электроэнергии, так и региональные власти. Статус СТСО не присваивается просто так. Это итог более чем 25 лет работы по консолидации разрозненных энергообъектов, при которой в одной точке сходятся оперативно-диспетчерское управление, закупки оборудования и материалов, техническое обслуживание и ремонты», — заявил ТАСС советник губернатора Красноярского края, председатель регионального Совета потребителей по вопросам деятельности естественных монополий Анатолий Матюшенко.

Он добавил, что СТСО выступают хабом для всей энергосистемы. «И если представить распад такой структуры, то это, как минимум, затормозит экономическое развитие регионов, а вероятнее, отбросит его на годы назад», — считает Анатолий Матюшенко.