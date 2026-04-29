Новая география финансов: как ВТБ меняет доступ россиян к банковским услугам

В России завершается интеграция ВТБ и «Почта Банка» — один из крупнейших финансовых проектов последних лет. Объединение призвано расширить доступность банковских услуг для миллионов россиян — особенно для тех, кто раньше оставался за пределами крупных финансовых систем. «Газета.Ru» разбиралась, что изменится для клиентов и как это повлияет на рынок.

Там, где банка раньше не было

Несмотря на рост цифровых сервисов, Россия по-прежнему остается страной с выраженным территориальным разрывом в доступе к финансовым услугам. Жители крупных городов могут пользоваться услугами десятков банков, в то время как в малых населенных пунктах выбор часто ограничен или отсутствует вовсе.

Для миллионов россиян, живущих в малых или отдаленных населенных пунктах, банковские услуги по-прежнему начинаются не с приложения, а с ближайшего отделения, которое может находиться за 100 километров.

Именно эту проблему — так называемые «финансовые пустыни» — и решает интеграция «Почта Банка». В результате объединения ВТБ стал присутствовать еще в 683 населенных пунктах, где раньше его не было — в основном в малых городах и сельской местности. Новая вывеска появилась на 2,2 тыс. точках обслуживания, большая часть из которых работает на базе отделений «Почты России».

Фактически речь идет о создании распределенной системы обслуживания, которая позволяет получать современные финансовые услуги не только в офисе банка, но и в ближайшем почтовом отделении или обратившись к выездному специалисту.

Если раньше многие финансовые продукты были фактически «привязаны» к крупным городам, то теперь они становятся доступными даже в небольшой деревне. При этом банки стремились сохранить не только адреса, но и сотрудников: люди привыкли доверять конкретным специалистам.

Переход без лишних действий

Важной частью проекта стал упрощенный переход для клиентов. Процесс занимал считанные минуты. При этом карты выпускать не потребовалось — привычные инструменты для повседневных трат продолжили работать.

Перейти можно было онлайн (в мобильном приложении или онлайн-банке) или офлайн — в точках обслуживания. Учитывая современные темпы жизни, многие выбрали цифровой «переезд»: этим способом воспользовались более 1,4 млн клиентов «Почта Банка».

Переход в офисах оказался востребованным в регионах, где живое общение значит не меньше, чем скорость операций. К тому же клиенты могли перейти в привычном для себя офисе «Почта Банка» — таких точек по стране 25 тысяч в 83 регионах.

После перехода инфраструктура расширилась: к банкоматам, отделениям «Почта Банка» и почтовым точкам добавились офисы и банкоматы ВТБ, а также выездные менеджеры — это особенно важно для удаленных территорий.

В ВТБ перешло большинство клиентов, активно пользующихся продуктами «Почта Банка». О тех, кто по каким-то причинам не смог перейти до конца апреля, банки также позаботились: для них сработает автоматический механизм в мае, и все счета с остатками средств перейдут в ВТБ.

Деньги работают лучше

Для вкладчиков интеграция означает, что ставки по вкладам стали выше. Перешедшие клиенты могут размещать средства на более выгодных условиях.

Дополнительно усиливается повседневная выгода: кешбэк начисляется в рублях за самые популярные у россиян траты: в супермаркетах, кафе и ресторанах, в медицинских учреждениях, на АЗС и др. А коммунальные услуги можно оплачивать без комиссии.

Таким образом, вклад перестает быть изолированным инструментом и становится частью общей финансовой модели — вместе с переводами и повседневными тратами.

Пенсионеры — главная забота

Одной из ключевых аудиторий в ходе интеграции стали пенсионеры — группа, для которой особенно важны стабильность и привычный формат взаимодействия с банком.

Для них принципиально сохраняется офлайн-доступ: обслуживание по-прежнему возможно через почтовые отделения. Условия при этом улучшаются.

Старшее поколение может получить надбавку к накопительному счету — плюс 2% к ставке. Дополнительно ежемесячно начисляется 7% годовых на остаток по дебетовой карте.

Позаботились и о безопасности. Перешедшим пенсионерам доступно бесплатное страхование от мошенничества — тема, которая в последние годы стала одной из наиболее чувствительных для этой аудитории.

Дополняет это система повседневных выгод — например, постоянный кешбэк в категории «Аптеки».

Заемщики: все по-старому и чуть больше

Для клиентов с кредитами интеграция банков традиционно вызывает опасения. В данном случае сделали упор на стабильность: условия кредитов не пересматривались, графики платежей сохранились, а процесс перевода был автоматизирован и не требовал личного участия заемщика.

Вместе с этим появились новые возможности. Клиенты получили доступ к продуктам и сервисам крупного банка.

Например, стали доступны автокредиты, ипотека, детские карты, премиальное обслуживание и другие решения, которых не было в «Почта Банке».

Что это значит для рынка

Интеграция ВТБ и «Почта Банка» — это не просто объединение, а модернизация всей модели банковского обслуживания в России. В условиях, когда регулятор ставит задачу обеспечить доступ к финансовым услугам для 99% населения, такие проекты становятся частью системной трансформации отрасли.

Завершение интеграции в мае 2026 года может стать поворотной точкой для рынка. Миллионы россиян получают не просто доступ к банковским услугам, а качественно иной уровень сервиса — независимо от того, живут ли они в мегаполисе или в отдаленном поселке.