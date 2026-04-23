Правильное поколение: как зумеры спасают жизни в рядах ВСКС

За 2025 год молодые спасатели из ВСКС помогли более чем 2 миллионам человек

У нас есть немного времени, чтобы привести себя в порядок и позавтракать перед общим построением, где нас разбивают на группы и мы получаем задачи на день. Фронт работы формирует оперативный штаб – нашими же ВСКСниками круглосуточно принимаются заявки на помощь от местных жителей.

Всероссийский студенческий корпус спасателей отметил свое 25-летие 22 апреля 2026 года. За четверть века корпус зарекомендовал себя как крупнейшее молодежное движение в сфере безопасности и помощи населению, объединив более 10 тыс. активных участников по всей России. О том, как молодые спасатели становятся героями нашего времени — в материале «Газеты.Ru».

25 лет на службе спасения и помощи

Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС) был создан в 2001 году. За эти годы ВСКС выстроил понятную и эффективную систему подготовки добровольцев и их участия в помощи при чрезвычайных ситуациях. Сегодня движение объединяет десятки регионов, сотни отрядов и тысячи людей, готовых прийти на помощь.

Добровольцы ВСКС участвовали в ликвидации последствий самых разных ЧС по всей стране. Они тушили лесные пожары, работали на наводнениях в Дагестане, Крымске, на Дальнем Востоке, в Иркутской области и южных регионах.

Молодые спасатели помогали после крупных аварий и трагедий — от обрушений зданий и взрывов до пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Участники ВСКС также проводили поисково-спасательные операции, эвакуировали людей и восстанавливали пострадавшие территории.

В годы пандемии COVID-19 добровольцы движения доставляли продукты и лекарства, помогали врачам, работали в кол-центрах, проводили дезинфекцию и поддерживали людей на самоизоляции.

С 2022 года особое внимание уделяется системной помощи приграничным и историческим регионам, включая работу гуманитарных штабов, логистику помощи, восстановление инфраструктуры и поддержку населения в рамках СВО.

Сегодня ВСКС вновь на передовой борьбы с чрезвычайными ситуациями — вместе с другими волонтерами они эвакуируют жителей, откачивают воду из зданий, доставляют гуманитарные грузы в Дагестане.

«Я сам учусь на фельдшера, потом планирую пойти в «Медицину катастроф». Многие наши добровольцы уже работают и специально взяли отпуска, чтобы быть сейчас здесь. Хорошо, что я еще студент – мы тут уже больше двух недель и пока неизвестно, когда вернемся, а наши каникулы все же до осени», — Григорий Слинкин – студент-спасатель из Свердловской области. Всероссийский студенческий корпус спасателей

Масштаб их деятельности впечатляет. Только за 2025 год добровольцами ВСКС по всей стране проведено более 7700 мероприятий с охватом свыше 2 млн человек.

Было организовано почти 4000 мастер-классов по первой помощи, подготовлено более 1200 добровольцев к ликвидации ЧС.

В рамках гуманитарной деятельности совершено более 4000 выездов, доставлено свыше 11 тыс. тонн гуманитарной помощи. Всего добровольцы помогли более чем 2 млн человек.

Единство и ответственность

За этими впечатляющими цифрами — настоящие люди с живыми историями и героическими поступками. Они не гонятся за популярностью, а идут на помощь, когда это действительно нужно.

Так, например, доброволец Курганского регионального отделения ВСКС Софья Карева без раздумий отправилась вместе со своим отрядом в район Увала в Дагестане, чтобы помочь ликвидировать последствия наводнения. Ее главной задачей было контролировать работу тепловой пушки — просушивать помещения, перенося оборудование из комнаты в комнату, пока весь дом не высохнет полностью.

«Местные жители были нам искренне рады. Нас встречали с огромной теплотой. До сих пор у меня дома на полочке сидит милая кукла — подарок от женщины, которой я помогала сушить дом. После просушки зданий мы очищали русла рек от валежника. На первый взгляд, легкая «работа на воде», но на самом деле требует невероятной слаженности», — рассказала Софья.

Она также отметила, что в условиях ЧС учишься быстро принимать решения и оценивать ситуацию. И в этот момент в голове нет лишних мыслей, есть только одна общая цель — решить проблему.

Гуманитарная миссия

Добровольцы Севастопольского регионального отделения ВСКС с самого начала специальной военной операции включились в масштабную гуманитарную миссию совместно с Народным фронтом.

Руководитель движения Виктор Малютин рассказал, что команда решала широкий спектр задач: организовывала пункты временного размещения, координировала доставку и формирование гуманитарной помощи, работала с вынужденными переселенцами, а также занималась аварийно-восстановительными работами.

В этот день наше звено получило задание осушать колодец на улице Ийская. Отправляемся на склад за мотопомпой и остальным оборудованием. Собирают нас на объект наши же ребята, получившие на сегодня «наряд» на хоздеятельность. Заступая на дежурство, «хозяйственники» проверяют состояние техники, готовят все необходимое для работы смен. Вся техника дорогостоящая и специфическая – отношение к ней бережное, ведь без нее здесь никуда. Всероссийский студенческий корпус спасателей

«В одном из развернутых пунктов временного размещения мы с ребятами обеспечивали быт вынужденных переселенцев, безопасность объекта, был организован КПП для проверки прибывающих. Люди чувствовали себя окруженными заботой и в полной безопасности, а после окончания нашей работы на точке благодарили нас и со слезами просили остаться с ними. Это один из тех моментов, которые дают мотивацию помогать людям», — признался Виктор Малютин.

Пять суток ради безопасности и поддержки пострадавших

Тимофей Семиколенов, доброволец Луганского регионального отделения ВСКС принимал участие в оказании помощи жителям, серьезно пострадавшим в результате обстрелов жилых домов.

Работа велась без перерыва более пяти суток. Несмотря на усталость и сложные условия, команда волонтеров понимала, что от слаженности их действий зависит безопасность и благополучие сотен людей.

По его словам, особое значение имела именно психологическая помощь. Они старались быть рядом, слушать, говорить с пострадавшими и поддерживать их словом и делом.

«Было лето, стояла невыносимая жара. Мы заботились не только о пострадавших, но и о спасателях, о пожарных — приносили им воду, помогали с разбором мусора, оставшегося на завалах, были готовы на все, что потребуется. Эти пять суток мы спали урывками. Но я могу с гордостью сказать: наша команда выложилась полностью, на все свои силы. Без остатка», — добавил Тимофей.

Эвакуация детского интерната

Самым запоминающимся опытом для Лилии Крамер, заместителя руководителя Тюменского регионального отделения ВСКС стала эвакуация детского психоневрологического интерната весной 2023 года под Тюменью.

«Тогда были сильные лесные пожары, и нашу команду привлекли помогать экстренным службам. Нужно было вывезти 150 детей. Ветер сильный, жара, смог, невозможно дышать — было тяжело даже нам, а что говорить про ребят, многие из которых на колясках и не осознают происходящего вокруг», — вспоминает Лилия.

Задача команды добровольцев была простой, но ответственной: брать детей на руки, помогать сажать их в автобусы, собирать вещи и сопровождать их до пункта временного размещения. Важно было установить индивидуальный контакт с каждым ребенком, дать ему почувствовать поддержку и безопасность.

«Честно говоря, никакие награды не заряжают уверенностью в себе так, как взгляд человека, которому ты смог помочь. Когда видишь, что страх ушел, а вместо него — простая человеческая благодарность — «Спасибо, что вы помогли». Это и есть то, ради чего мы работаем», — заметила Лилия Крамер.

Доверие и благодарность

Николай Прусс, доброволец Омского регионального отделения ВСКС, принимал участие в акции #МыВместе во время пандемии. Волонтеры развозили бесплатные продуктовые наборы пожилым людям.

Николай вспоминает, что первое время многие не верили в искренность помощи и относились с подозрением, подозревая мошенничество.

Однажды одна из пенсионерок открыла дверь и, долго сомневаясь, все же приняла помощь. Это вызвало у нее слезы благодарности, вспоминает Николай. Она призналась, что именно эта помощь поможет ей пережить трудные дни, так как сама она уже почти ничего не имела.

В конце дня возвращаемся в «располагу», передаем оборудование на склад и идем в Штаб ВСКС - нужно сдать трекеры и радиостанции. Дежурный сказал, что расслабляться рано – после ужина прибывает фура с матрацами, подушками, одеялами и постельным бельём – пока непонятно, куда пойдет груз – но разгружать и доставлять потом нам. Всероссийский студенческий корпус спасателей

«Эта история зарядила меня, я помогал в силу своих возможностей всем, кому мог, поскольку понимал, как моя поддержка необходима людям. Для меня волонтерство — это работа, которую нужно выполнять честно и бескорыстно. Желание уделять свое время нуждающимся, делать это от чистого сердца — главные качества добровольцев», — признался Николай.

«Зумеры», меняющие мир

Истории Софьи, Виктора, Тимофея, Лилии и Николая — лишь малая часть тех тысяч примеров самоотверженности, которые ежедневно демонстрируют добровольцы ВСКС.

За каждой цифрой, за каждым спасенным человеком стоит искреннее желание помочь, готовность жертвовать своим временем и силами ради благополучия других. Эти молодые люди, которых часто называют зумерами, опровергают стереотипы, доказывая, что их поколение способно на великие дела, на истинное служение обществу.

Всероссийский студенческий корпус спасателей — это не просто организация волонтеров. Это уникальная школа жизни, где формируются настоящие герои нашего времени, готовые прийти на помощь в любую минуту и в любых условиях.