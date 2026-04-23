Не боятся никого. Оптовый гигант под Новосибирском между проверками и федеральным давлением

Крупнейший оптово-распределительный комплекс Новосибирской области «Азия-Сибирь» за короткое время превратился в один из ключевых логистических центров поставок овощей и фруктов из стран Центральной Азии. Но сюда же перетекли практически все торговцы из закрытого Хилокского рынка, который в свое время прозвали настоящим гетто для мигрантов. Вместе с ростом товарных потоков и на новом месте ухудшилась криминогенная обстановка. Регулярные рейды силовиков, претензии надзорных органов, жалобы жителей и вмешательство федеральных структур не в силах это изменить. Регулярные рейды, проверки и вмешательство федеральных структур пока не приводят к улучшению. Кто реально имеет власть над оптовым рынком и почему даже при постоянных проверках система не меняется — в материале «Газеты.Ru».

В заголовках новосибирских СМИ в последние месяцы все чаще появляются сообщения, связанные с работой агрокомплекса «Азия-Сибирь». Поводом становятся как проверки и рейды силовых структур, так и инциденты криминального характера, происходящие на территории или вблизи крупной оптовой площадки.

Об одном из последних подобных случаев рассказали «Новости Новосибирска»: «Массовая драка с применением холодного оружия произошла утром 21 апреля на рынке (…) Инцидент завершился смертельным ранением одного из участников. Медики, прибывшие на место, попытались спасти жизнь раненого, однако он скончался в машине скорой помощи. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»)».

На фоне подобных сообщений вокруг комплекса усиливается внимание со стороны жителей, надзорных органов и федеральных структур. При этом сам рынок продолжает работу в обычном режиме, оставаясь одним из крупнейших оптовых узлов региона.

Где это

Агрокомплекс «Азия-Сибирь» расположен в Новосибирском районе, вблизи поселка им. Крупской и Верх-Тулинского сельсовета. Объект начал работу в феврале 2025 года на месте прежней торговой площадки и быстро стал одним из крупнейших оптовых узлов региона. Через рынок, по оценкам участников отрасли, проходят десятки, а в сезон — сотни грузовых автомобилей ежедневно. Основные поставки поступают из Казахстана, Кыргызстана и других стран Центральной Азии.

В открытых источниках среди лиц, связанных с развитием проекта, упоминаются предприниматели Эдуард Таран, Мухсинжон Рахимов, Ильман и Маратхан Сайхановы. При этом структура владения агрокомплексом и распределение долей публично раскрыты ограниченно. Эксперты отмечают, что в крупных логистических проектах ключевое значение имеет не только формальная структура собственности, но и система управления торговыми потоками и инфраструктурой.

Без контроля

С момента запуска объект оказался в центре внимания надзорных органов. Причиной стали масштабы товарных потоков, логистика распределения и вопросы контроля качества продукции. Местные блогеры писали, что на рынке продают продукцию без фитосанитарного контроля.

«У товара отсутствуют акты карантинного фитосанитарного контроля – документы, которые подтверждают безопасность продукции и ее соответствие требованиям Россельхознадзора. Проще говоря: никто не проверял, чем обрабатывались эти помидоры, в каких условиях выращивались огурцы и что содержится в ящиках с фруктами, которые разгружают из фур прямо на грунт. Это не мелкое формальное нарушение. Фитосанитарный контроль существует для того, чтобы в страну не попадала продукция с карантинными вредителями, с превышением пестицидов и с другими рисками для здоровья потребителей. Когда этот барьер обходят – конечный покупатель ест на свой страх и риск», — рассказывал в Дзене Илья Исбаров.

К вопросам со стороны Россельхознадзора добавляются претензии налоговых органов. В конце декабря 2025 года Межрайонная инспекция ФНС № 23 по Новосибирской области выставила предостережение в адрес ООО «Агрокомплекс «Азия-Сибирь»». Речь шла о неполном исполнении законодательства о применении контрольно-кассовой техники – в частности, при оказании услуг по въезду, парковке и хранению большегрузного транспорта.

Фактически это означает, что денежные потоки на площадке не полностью прозрачны. Сколько именно наличных проходит через рынок ежедневно – вопрос, на который пока нет точного ответа. Но объемы торговли позволяют предположить, что суммы значительные.

Проверки

Проводились на рынке рейды и по линии миграционного контроля, санитарных служб и надзорных органов. Проверки касались соблюдения правил торговли, условий труда и миграционного законодательства.

В первой половине марта глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения СМИ о торговле мигрантов на территории агрокомплекса под Новосибирском.

«В социальных медиа сообщается, что в поселке Крупской мигранты осуществляют оптовую торговлю на территории агрокомплекса «Азия-Сибирь». При этом отмечаются возможные нарушения миграционного законодательства, проблемы с санитарным контролем продукции и непрозрачность торговых операций», — говорится в сообщении регионального управления СК.

По данному факту в областном ведомстве расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 293 УК РФ («Халатность»). Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Сергею Артеменко представить доклад о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела.

В конце марта сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону, а также их коллеги из Министерства внутренних дел провели рейд, направленный на борьбу с незаконной миграцией. В ходе проверки торговых рядов оптово-распределительного рынка «Азия-Сибирь» они искали иностранцев, которые получили гражданство Российской Федерации, но не встали на воинский учет.

На рынке выявили и проверили примерно 150 торговцев, проявлявших агрессию. Девятерых из них направили в военный комиссариат для постановки на воинский учет. В процессе сбора мигрантов для проверки многие пытались убежать, а некоторые были задержаны уже во второй раз.

В начале апреля по сообщениям региональных СМИ полицейские вместе с Росгвардией и прокуратурой провели рейды на семи объектах комплекса. Силовики выявили более 200 нарушений миграционного законодательства. Часть иностранных граждан выдворена. Однако, несмотря на регулярный характер инспекций, рынок продолжает работу в прежнем режиме, сохраняя масштаб товарооборота.

Депутатский запрос

Ситуация вокруг агрокластера тем не менее никак не изменилась. Дошло до того, что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий попросил Генпрокуратуру РФ провести масштабную проверку. «Прошу вас, уважаемый Александр Владимирович, дать поручение провести масштабную комплексную проверку деятельности оптово-распределительного центра (агрокластера) «Азия-Сибирь» и территорий так называемого Хилокского рынка, с участием представителей МВД России, МЧС России, Роспотребнадзора и местной администрации, и при наличии оснований принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в его обращении в адрес генерального прокурора РФ Александра Гуцана.

Как отмечается в документе, поводом для жалобы стали возможные нарушения законодательства на территории агрокластера, который, по информации ЛДПР, после закрытия в 2025 году Хилокского рынка стал центром притяжения для нелегальной торговли. «Следственный комитет ранее отметил, что на территории комплекса осуществляется незаконная реализация продуктов питания ... напрямую с грузовых автомобилей без прохождения обязательного карантинного фитосанитарного контроля, по факту чего было возбуждено уголовное дело», — говорится в письме.

Лидер партии подчеркнул, что стихийная торговля, захламление территории отходами и парковка большегрузного транспорта в непосредственной близости от жилых зон создают угрозу пожарной безопасности.

«Также отмечаются факты нелегального пребывания и трудоустройства иностранных граждан. В ходе одного из рейдов правоохранительных органов на территории комплекса было проверено 600 человек, из которых 75 были доставлены в военкомат для постановки на воинский учет. Зафиксированы случаи попыток торговцев скрыться от проверяющих органов», — добавляется в документе.

Как рассказывал Precedent, в региональном управлении СК РФ расследуется уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), связанное с возможными нарушениями на территории агрокомплекса.

Безысходность

Ситуация вокруг «Азия-Сибирь» постепенно складывается в устойчивую и повторяющуюся модель: крупный логистический рынок с постоянно растущим товарооборотом, регулярные проверки со стороны надзорных и силовых органов, политические обращения и жалобы жителей — при этом без заметных долгосрочных изменений в формате его работы.

Несмотря на подключение федерального уровня, поручения со стороны Александра Бастрыкина, обращения в Генеральную прокуратуру, в том числе инициативы, озвученные Леонидом Слуцким, а также участие различных надзорных ведомств, рынок продолжает работать. При этом остаются нерешенными вопросы, которые поднимаются как жителями, так и представителями органов власти: инфраструктурная нагрузка на территорию, прозрачность отдельных процессов, организация контроля за товарными потоками и условиями торговли.

Сложившаяся ситуация демонстрирует более широкий системный аспект: действующие механизмы контроля позволяют выявлять и фиксировать нарушения, однако не всегда приводят к структурным изменениям. При этом в общественной повестке все чаще обсуждаются и менее формализованные наблюдения. В частности, жители обращали внимание на то, что перед крупными проверками активность на площадке заметно снижалась, а часть торговцев временно покидали территорию. После завершения рейдов работа, по их словам, достаточно быстро возвращалась к прежнему режиму.

Эти наблюдения порождают вопросы об эффективности контроля и устойчивости сложившейся модели работы рынка. На этом фоне ключевой вопрос звучит шире, чем ситуация вокруг одного объекта: смогут ли существующие инструменты регулирования, включая работу региональных властей и федеральных ведомств, обеспечить долгосрочные изменения — или текущая модель, несмотря на регулярное внимание со стороны государства, будет воспроизводиться и дальше.