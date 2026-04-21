Модернизация, фестивали и культурная поддержка новых регионов: Росгосцирк поделился планами

Реконструкция, социальные программы и юбилеи

Одной из главных обсуждаемых тем пресс-конференции стала инфраструктура. В Росгосцирке рассказали, что в рамках национального проекта «Семья» ведется реконструкция общежитий для постоянно гастролирующих артистов. Вместе с тем, впервые в новейшей истории компании в цирковых гостиницах создаются современные комфортные бытовые условия. По всей стране продолжается масштабная модернизация цирков.

«Реконструкция цирков в российских регионах и улучшение бытовых условий для артистов — это фундамент, на котором будет строиться будущее циркового искусства», — отметил глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Особое внимание в компании уделяется социальному вектору: Росгосцирк уже несколько лет с успехом реализует проекты «Цирк на ощупь», «Цирк — детям села», а в этом году объявил о запуске социально-благотворительного проекта «Карта добрых дел». В рамках пресс-конференции отдельно обсудили программы инклюзивной поддержки и инклюзивное творчество.

Пресс-служба Росгосцирка

Одной из центральных тем пресс-конференции стали значимые для отрасли даты и большие цирковые юбилеи. В год 100-летия дрессировщицы Маргариты Назаровой гостем дискуссии стала народная артистка РФ Ольга Погодина (она с успехом воплотила образ дрессировщицы в сериале о жизни легендарной цирковой артистки).

«Цирк для меня стал священным храмом, а манеж — местом, где люди рискуют по-настоящему и делают это во имя любви. Это первая большая история о цирке, легендарная картина, ставшая «жизнью после жизни». Цирк — это искусство без дубля, и дублер нам действительно не понадобился: благодаря наставничеству и поддержке опытного дрессировщика Эдгарда Запашного все трюки я выполнила самостоятельно», — отметила она.

Пресс-служба Росгосцирка

Еще один юбилей ждет город Сочи: свое 55-летие отметит Сочинский государственный цирк, которому 14 мая, в рамках Инклюзивного фестиваля циркового искусства «Обыкновенное чудо необыкновенных детей», будет присвоено имя советского и российского циркового артиста Мстислава Михайловича Запашного.

Также, по словам Сергея Белякова, уже началась подготовка к юбилеям 2027 года — 150-летию Цирка Чинизелли и 100-летию Государственного училища циркового и эстрадного искусства. Он отметил в своем выступлении, что цирк становится все более популярным среди молодежи и выходит за пределы манежа — на большие экраны, театральные сцены и в выставочные залы.

Фестивали и культурная поддержка новых регионов

За пять последних лет в фестивалях Росгосцирка приняли участие более 2000 артистов из 40 стран. Руководитель продюсерского центра «Королевский цирк», заслуженный артист России Гия Эрадзе сообщил, что в течение этого года Российская государственная цирковая компания вновь проведет четыре масштабных фестиваля.

Среди них — V Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» в Санкт-Петербурге, который по случаю юбилея будет оформлен в императорском стиле, детский фестиваль для начинающих артистов цирка «На языке мира», который пройдет в декабре и фестиваль женского циркового искусства «Принцесса цирка» в Саратове.

Пресс-служба Росгосцирка

«Уже завершен прием заявок от участниц со всего мира. В этом году мы ожидаем представителей 18 стран в числе участниц и жюри», — рассказал Гия Эрадзе.

Фестивальный цирковой сезон Росгосцирка откроется в мае в Сочи, где пройдет инклюзивный смотр для детей с ОВЗ «Обыкновенное чудо необыкновенных детей». «Тема фестиваля этого года — детские сказки, и это не случайно. Это самый добрый цирковой проект такого масштаба, ставший амбассадором инклюзивного творчества в России», — рассказала директор Сочинского цирка Наталья Шульга.

По ее словам, в рамках циркового смотра состоится круглый стол, посвященный сказкотерапии и циркотерапии, которые стали инновационными методами реабилитации и социальной адаптации.

В фестивале примут участие сто детей из России и Республики Беларусь, а среди экспертов будут представители России, Абхазии, Германии и Беларуси.

Еще одним международным цирковым событием станет X Всемирный цирковой фестиваль «ИДОЛ», который пройдет в июне в Большом Московском цирке. По словам его руководителя, народного артиста России Эдгарда Запашного, фестиваль соберет представителей 12 стран в одном манеже. Он также сообщил, что Росгосцирк и Большой Московский цирк продолжают работу по культурной поддержке новых регионов.

Пресс-служба Росгосцирка

«В эти выходные в Луганске свои гастроли начнет цирковой спектакль «Сказка о золотой рыбке». Третий год подряд мы будем праздновать 9 Мая на Донбассе, чем я очень горжусь!», — добавил Эдгард Запашный.

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков, в свою очередь, сообщил, что с 2022 года в новых регионах прошло порядка 900 представлений, которые посетили более 1,1 миллиона человек.

Пресс-служба Росгосцирка

По его словам, в этом году запланированы новые гастроли в Абхазии: «В 2025 году в Сухуме прошло 50 представлений, их посмотрели более 30 тысяч зрителей. В этом году мы также запланировали гастроли в Сухуме, на новой площадке, где уже идет монтаж оборудования. Уверен, Росгосцирк с успехом представит там свою новую цирковую программу».